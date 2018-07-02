Акционеры АЛРОСА избрали новый состав Наблюдательного совета

27 июня 2018

Акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО) на Годовом общем собрании 26 июня избрали новый состав Наблюдательного совета компании.

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) избран в следующем составе:

1. Александров Николай Павлович – первый заместитель главы муниципального района «Сунтарский улус» Республики Саха (Якутия);

2. Борисов Егор Афанасьевич – государственный советник Республики Саха (Якутия);

3. Гордон Мария Владимировна – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

4. Григорьева Евгения Васильевна – министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

5. Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;

6. Елизаров Илья Елизарович – помощник руководителя Росимущества;

7. Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор АК «АЛРОСА» (ПАО);

8. Конов Дмитрий Владимирович – председатель правления публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

9. Лемешева Валентина Ивановна – до 2014 года – председатель Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

10. Местников Сергей Васильевич – генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»;

11. Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

12. Силуанов Антон Германович – Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации;

13. Федоров Олег Романович – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), член совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

14. Чекин Евгений Алексеевич – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) в 2016-2018 гг;

15. Чекунков Алексей Олегович – генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».



Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.

Акционеры избрали Ревизионную комиссию, а также утвердили изменения в Устав компании, в Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии, а также в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО за 2018 год утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет общее руководство деятельностью компании.