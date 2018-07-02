26 июня 2018

Anglo American сообщила, что в этом году пятый цикл продаж сайтхолдерам принес De Beers $575 млн, что показывает рост на 3,7% по сравнению с предыдущим циклом продаж, который принес компании $554 млн.





Фото: De Beers Group





Несмотря на то что доход от пятого цикла продаж является предварительным, он увеличился на 6% против $541 млн, которые De Beers получила за то же период годом ранее.

«В сфере алмазной индустрии царят позитивные настроения после проведения торговой выставки JCK Las Vegas в начале месяца, мы продолжали наблюдать большой спрос на различные категории алмазной продукции», - заявил генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

Агентство Bloomberg сообщило в прошлом месяце, что De Beers подняла цены на алмазы приблизительно на 1% во время четвертого цикла продаж на фоне рекордного спроса.

Два предыдущих цикла продаж компании также зарегистрировали увеличение цен на 1-2%.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished