Генеральный директор АЛРОСА осмотрел объекты в Ленске

26 июня 2018

Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА, осмотрел речной порт в Ленске, который является для компании наиболее важным стратегическим объектом в области логистики, сообщается на портале yasia.ru.

Уровень воды начинает падать, но доставка продолжается в таком же объеме. Стратегические ресурсы, в частности все виды топлива, завезены на 60%. На данный момент продолжается транспортировка технического оборудования.

Кроме производства Сергей Иванов постелил социальные объекты. Он осмотрел территорию летнего лагеря «Алмаз» и отметил позитивные изменения, говорится в сообщении.

Поездка закончилась бизнес-встречей, на которой обсуждались пути оптимизации производства на «Алмаздортрансе». В транспортном подразделении компании в настоящий момент проходят большие изменения. Обновленное производство начнет работу с 1 июля 2018 года.



Виктория Кири, Rough&Polished