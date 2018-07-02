Эксклюзив
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
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Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
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Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
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Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
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04 июня 2018
Музеи Катара покажут в Москве всемирно известную коллекцию жемчуга
Среди шедевров — великолепная тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской и старинные драгоценности монарших домов Европы.
Эта первая передвижная выставка Музеев Катара — один из их главных проектов, который знакомит посетителей разных стран с преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Прослеживая возникновение и развитие жемчужных промыслов, она рассказывает о древних способах добычи драгоценного минерала, применявшихся ныряльщиками, и дает общее представление о торговле жемчугом в странах Персидского залива. Выставка уже в шестой раз выезжает в другие страны. В прошлый раз она была проведена в 2016 году в Китае в рамках программы Года культуры Китай — Катар.
Говоря об экспозиции, куратор выставки доктор Юбер Бари сказал, что выставка станет крупным событием перекрестного Года культуры Катара и России 2018, дав возможность двум великим цивилизациям провести неожиданные исторические параллели использования жемчуга в традиционных украшениях и ювелирных изделиях.
Официальное открытие перекрестного Года культуры Катара и России состоялось в феврале 2018 года в Дохе. Программа включает многочисленные выставки, концерты и фестивали, образовательные и благотворительные мероприятия, второе по счету празднование Национального дня Катара в Москве и другие проекты, часть из которых состоится в 2019 году.
Перекрестный Год культуры Катара и России 2018 реализован ведущими культурными организациями Катара и России, при участии Посольства Катара в Москве, Посольства Российской Федерации в Дохе, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и спорта Катара и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», а также при поддержке Qatar Airways.
Музеи Катара объединяют музейные и культурные организации, а также исторические места Катара, обеспечивая условия для их процветания и осуществляя общее руководство развитием музеев и культурных проектов с целью создания в Катаре мощной и долговременной культурной инфраструктуры. Под покровительством Его Высочества эмира, шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани, и под руководством председателя, Ее Превосходительства шейхи Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани Музеи Катара координируют усилия Катара стать ведущим центром искусства, культуры и образования на Ближнем Востоке и за его пределами.
World Diamond Museum (Всемирный Алмазный Музей) — это уникальный исследовательский образовательно-культурный проект. Организованный Алексом Поповым, Президентом Московской Алмазной Биржи, музей собирает истории знаменитых бриллиантов, рассказывает о связи человека с драгоценным камнем. Отсюда его название – Грани человечества (Facets of Mankind).
Государственный исторический музей основан 9 февраля 1872 года императором Александром II. В мае 1883 года, в дни коронационных торжеств, Исторический музей был торжественно открыт императором Александром III. Государственный исторический музей – один из крупнейших музеев мира. Здесь хранятся бесценные памятники археологии, нумизматики, древней книжности, оружие, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Коллекция музея составляет более 5 млн. предметов. Ежегодно музейный комплекс посещают более 1 500 000 человек.
Виктория Кири, Rough&Polished
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