АЛРОСА покупает смоленский «Кристалл»

26 июня 2018

Производственное объединение «Кристалл», крупнейшее алмазогранильное предприятие России, будет приобретено компанией АЛРОСА по рыночной цене, которую в настоящее время определяет Росимущество, сообщают информационные агентства РИА Новости и Прайм со ссылкой на заместителя министра финансов России Алексея Моисеева. Сделка будет проведена до конца третьего квартала 2018 года.

Отвечая на вопрос о форме приватизации «Кристалла», Моисеев сказал, что более вероятна приватизация в пользу АЛРОСА. «Такая схема довольно часто используется в случаях с военно-промышленным комплексом, поэтому ничего не мешает нам это сделать и с «Кристаллом», - отметил он, добавив, что будет распоряжение правительства, содержащее рыночную оценку, которую сейчас проводит Росимущество. По его словам, АЛРОСА сама проводила такую оценку, и она показала, что с учетом долга эта стоимость положительная, но не слишком высокая.

В прошлом месяце АЛРОСА получила одобрение своего Наблюдательного совета на приобретение завода «Кристалл». Как отмечают специалисты отрасли, если эта сделка состоится, российский алмазный гигант станет более сильным конкурентом для принадлежащей корпорации Anglo American компании De Beers, являющейся крупнейшим в мире производителем алмазов по стоимости.

Производственное объединение «Кристалл» начало свою работу в 1963 году, заложив основу для развития алмазогранильной промышленности в России. Этот принадлежащий государству бизнес, который гранит около 300 000 каратов в год и генерирует прибыль в размере около 200 миллионов долларов США, является одним из многих в списке на приватизацию к 2019 году.



Виктория Кири, Rough&Polished



