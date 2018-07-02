Diamcor внесла изменения в предложение ценных бумаг, снизив его до 3,5 млн канадских долларов

25 июня 2018

Diamcor Mining приняла решение снизить сумму ранее объявленного частного размещения своих акций без посредников с 5 млн канадских долларов до 3,5 млн канадских долларов, так как компании удалось получить финансирование от поставщиков для части оборудования, которое она вводит в эксплуатацию на проектах Крон-Эндора (Krone-Endora) и Венеция (Venetia) в Южной Африке.

Компания заявила, что также была пересмотрена цена за пакет акций, которая снизилась с 0,4 канадского доллара до 0,35 канадского доллара.

Diamcor Mining завершила первый транш финансирования по цене 0,35 канадских долларов за пакет акций, получив валовую выручку в размере 2 млн канадских долларов.

Компания сообщила, что выручка от первого транша с пересмотренной ценой поможет компании приступить без дальнейших задержек к завершению первоначальных попыток решения проблем с нехваткой воды, поступающей из отстойников, с помощью установки дополнительного скринингого оборудования.

Такая мера будет предпринята после монтажа установки для производства загустителя, чтобы увеличить добычу на проекте на длительный срок.

Diamcor отметила, что планируемый второй транш на сумму в 1,5 млн канадских долларов завершится «в скором времени».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



