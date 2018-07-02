Школа высокого ювелирного искусства проводит курсы в сердце Парижа

25 июня 2018

Фото: Van Cleef & Arpels

Этим летом Школа высокого ювелирного искусства (The School of Jewelry Arts) запускает серию курсов по изготовлению ювелирных изделий. Курсы будут преподаваться на английском и французском, говорится в сообщении Школы.Занятия, осуществляемые при поддержке ювелирного дома Van Cleef & Arpels, дадут возможность лучше понять искусство изготовления ювелирных изделий. Они пройдут в самом центре мира украшений - в Париже, на Вандомской площади.Все заинтересованные лица смогут выбрать одну из трех тем: История ювелирного дела, Мир драгоценных камней и Секреты мастерства.Записаться возможно сразу на несколько предлагаемых занятий. Группы будут состоять максимум из 12 человек, а каждое занятие будут проводить по крайней мере два профессора.Одно занятие стоит от 15 до 350 евро.