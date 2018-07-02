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Мировые продажи украшений с бриллиантами в I квартале выросли на 7%
Фото: АЛРОСА
Положительная динамика рынка, по оценкам АЛРОСА, обусловлена главным образом ростом потребительского спроса, а также изменениями курсов валют (для расчетов все цифры были приведены к долларовому эквиваленту).
В частности, продажи ювелирных украшений с бриллиантами в Северной Америке (США и Канада) увеличились на 5% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Этот регион уверенно лидирует по объемам продаж украшений - по итогам 2017 года на него приходилось 53% всех мировых продаж.
Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 11% г/г, прежде всего за счет роста продаж на материковом Китае, а также укрепления спроса в Гонконге и Южной Корее за счет роста туристического потока. На рынок АТР в 2017 году приходилось 20% мирового потребления ювелирных изделий с бриллиантами.
В частности, на рынке Индии продажи в первом квартале остались стабильными. Отмечается сокращение продаж в мелких сетях и одиночных магазинах, крупные же ювелирные сети демонстрируют рост продаж.
В Европе продажи в долларовом эквиваленте увеличились на 14%, что главным образом связано со значительным укреплением курса евро.
Продажи ювелирных украшений с бриллиантами в Японии выросли на 7%. Большая часть продаж ювелирных украшений приходится на местное население, спрос со стороны которого остается на стабильном уровне. Кроме того, на динамику продаж оказало положительное влияние ослабление йены относительно китайского юаня, которое обеспечило рост спроса в регионе со стороны туристов.
В целом мировой рынок предметов роскоши в первом квартале показал рост на 13%. Наибольший рост в этом сегменте отмечен в странах АТР (на 20%) и в Европе (на 18%).
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