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Эксклюзив

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04 июня 2018

Эли Авидар назначен президентом Carats.io

22 июня 2018
Новости
Совет директоров Carats.io назначил Эли Авидара (Eli Avidar), который работает управляющим директором Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange) и Израильского института алмазов(Israel Diamond Institute) и в настоящий момент является вице-президентом Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO), на пост президента компании.

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Фото: Carats.io


До этого он работал в министерстве иностранных дел Израиля и несколько раз заступал на пост за границей. Также он являлся президентом израильско-африканской торговой палаты.
Эли Авидар заявил: «Carats.io основана на принципах прозрачности, стабильности и ликвидности, что помогает компании отвечать требованиям международных правил в областях рынка капиталов и борьбы с отмыванием денег, а также соответствовать Стандартам Базельского комитета. Компания служит мостом между самым традиционным рынком бриллиантов и современным финансовым миром».
Carats.io создала первый в мире финансовый рынок для бриллиантов, выпуская первую криптовалюту, поддерживаемую бриллиантами. Она также создала алгоритм, который сверяет индивидуальные качества бриллиантов с ежедневными условиями на рынке. Для токенизации бриллиантов фирма использует современную полную Базу данных и блокчейн-технологии.

Виктория Кири, Rough&Polished

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