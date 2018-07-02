ZCDC успокоила жителей Маранге, заплатив за алмазы $5 млн наличными средствами

21 июня 2018

Государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) передала $5 млн Общественному трастовому фонду Marange-Zimunya, сообщают местные источники.

Этот шаг был предпринят после демонстраций жителей Маранге (Marange), которые жаловались на то, что они не получают прибыль от алмазов, добытых в районе.

Алмазодобывающие компании, которые до этого проводили разработку месторождений в Маранге, перевели $50 млн общественному трастовому фонду в 2012 году, но было реализовано всего $500 000.

«Этот благородный шаг государственной компании поддержит попытки государства построить развитые и прогрессивные сообщества, так как мы продолжаем наш путь к всестороннему росту и всеобщему расширению прав коренного населения. Развитие страны в этих направлениях стоит на повестке дня, - газета Herald процитировала президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. – Как отмечалось в программе Vision 2030, мое правительство остается приверженным программе всеобщего расширения прав коренного населения с помощью многосторонних стратегий, включая общественные трастовые фонды».

Зимбабвийский лидер также подчеркнул, что его правительство завершает программу, согласно которой горнодобывающий подсектор должен задействовать весь свой потенциал и приносить пользу людям.

«Целью программы является оптимизация алмазного подсектора с помощью внедрения соответствующих стратегий на всех этапах промышленной цепочки, начиная с геологоразведки, добычи, бенефикации, создания добавленной стоимости и заканчивая маркетингом. Также программа будет гарантировать безопасность и четкую подотчетность в подсекторе, - добавил он. – Среди прочего, программа направлена на создание жизнеспособной среды для проведения операций, которая будет привлекать иностранных и местных инвесторов в алмазную отрасль. Таким образом страна намерена добиться увеличения объема инвестиций к 2030 году».



Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished