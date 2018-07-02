Lucara получила $32,5 млн c продаж исключительных камней

21 июня 2018

Фото: Lucara Diamond

Lucara Diamond заявила, что реализовала 1 453,06 карата алмазов на сумму $32,5 млн, включая два камня весом более 300 каратов, на своем 12-ом тендере исключительных камней.Компания сообщила, что алмаз весом 327,48 карата был продан за $10,1 млн по средней цене $30 900 за карат, а четыре других камня были проданы более чем за $3 млн каждый.Также Lucara продала 10 алмазов, каждый более чем за миллион.«Lucara очень довольна результатами своего 12-го тендера исключительных алмазов, на котором были выставлены камни, добытые в 2018 году, включая несколько алмазов, добытых на восточном магматическом/пирокластическом кимберлите (EM/PK(S)) в период с февраля по апрель этого года, - заявила генеральный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). – Качество крупных алмазов, добытых на Карове (Karowe), продолжает притягивать внимание главных производителей алмазов мира и диамантеров. В тендере приняли участие 29 компаний, а также 8 индивидуальных компаний, которым удалось приобрести камни».На данный момент Lucara реализовала 168 алмазов более чем за миллион долларов, а также 10 отдельных камней – более чем за $10 млн.