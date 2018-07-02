АЛРОСА пересмотрит план добычи на руднике «Интернациональный» в связи с усилением требований к промышленной безопасности

В связи с усилением мер промышленной безопасности руководство АЛРОСА приняло решение о пересмотре планов добычи на подземном руднике «Интернациональный». Эти изменения не повлияют на прогноз добычи по Группе АЛРОСА на 2018 год.
Фото: АЛРОСА
По результатам аудита проектных решений, проведенного на всех производственных объектах АЛРОСА после аварии на руднике «Мир» в 2017 году, менеджмент компании пересмотрел проект работы на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОКа. АЛРОСА приняла решение приостановить строительство глубоких горизонтов рудника ниже отметки -800м в связи с необходимостью проведения работ по предотвращению зафиксированных здесь газодинамических явлений. Возобновление горных работ на нижних горизонтах ожидается в конце 2018 года после выполнения исследований и получения рекомендаций специалистов. При этом, как ожидается, интенсивность проходческих работ в целях безопасности будет снижена. По предварительным оценкам, подготовка к добыче руды нового блока ниже отметки -800м завершится в 2023 году, после чего рудник вернется на проектную мощность в 500 тыс. тонн.
Принятое решение не повлияет на планы Группы АЛРОСА по производству в 2018 году - 36,6 млн карат. По оценке компании, снижение объемов добычи на «Интернациональном» в 2019-2022 гг составит порядка 0,5-0,8 млн карат в год. «Принятые решения изменяют порядок отработки и подготовки рудного тела. Сейчас мы начинаем планирование на ближайшие годы, в ходе которого рассмотрим имеющиеся варианты интенсификации добычи на других месторождениях и сбалансируем производственную программу. Также мы будем работать над сокращением сроков проведения необходимых мероприятий по руднику «Интернациональный», − сообщил первый заместитель генерального директора АЛРОСА - исполнительный директор Игорь Соболев.
«Безопасность и здоровье сотрудников для нас являются абсолютным приоритетом. Решение о снижении темпов и объемов добычи диктуется соображениями промышленной безопасности и новыми, более жесткими правилами компании в этом отношении», − сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
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