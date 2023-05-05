Тучи нацизма нависли над одной из крупнейших в истории продаж ювелирных изделий

Автор: Закари Смолл (Zachary Small)

Драгоценные камни на огромной распродаже Christie’s 3 мая поступили из наследственного имущества женщины, муж которой скупал компании у евреев, вынужденных продать их из-за преследований нацистов.

(nytimes.com) - Прекрасные сапфиры и великолепные изумруды сверкают в ожерельях, брошах и браслетах. Одно выдающееся изделие с драгоценным камнем огранки «бриолет», Briolette of India, включает в себя бриллиант весом 90 каратов и оценивается в $7,8 млн.

Они входят в число 700 драгоценностей из имущества австрийской наследницы, которые поступят в продажу на аукционе Christie’s 3 мая в рамках одной из крупнейших ювелирных продаж в истории. По прогнозам аукционного дома, драгоценности из состояния Хайди Хортен (Heidi Horten), наследницы, умершей в прошлом году, принесут более $150 млн, превысив $137 млн, вырученных при продаже коллекции Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor) в 2011 году.

Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд, основанный Хортен, чей муж Гельмут (Helmut) был немецким миллиардером в сфере розничной торговли и специализировался на универмагах.

«Это одна из самых красивых коллекций, которые когда-либо появлялись в ювелирном мире, - сказала Антея Пирс (Anthea Peers), президент Christie’s в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. - Эта продажа принесет огромную пользу благотворительности. Это важно для состояния и для нас».

Но аукционный дом признал, что при принятии решения о проведении продажи ему также пришлось столкнуться с тем фактом, что бизнес-империя Хельмута Хортена была построена на покупке им компаний у евреев, которых нацисты заставили их продать.

«Мы знаем, что это болезненная история, - сказала Пирс. - Мы взвесили это с учетом различных факторов», - добавила она, заявив, что фонд является «ключевым двигателем благотворительной деятельности».

Фонд Хайди Хортен финансирует медицинские исследования и управляет музеем в центре Вены, в котором представлена обширная коллекция произведений искусства, созданная ею. Несколько историков и дочь бизнесмена, который работал в принадлежащей евреям компании, которую Гельмут Хортен приобрел во времена нацизма, заявили, что благотворительных пособий сегодня недостаточно для того, чтобы гарантировать продажу, которая может завуалировать корни состояния семьи.

«Он заложил основу своего богатства во времена Третьего рейха, приобретая компании по дешевке по бросовым ценам у еврейских владельцев бизнеса, применяя принуждение», - сказал Давид де Йонг (David de Jong), автор недавно вышедшей книги о нацистских миллиардерах. Де Йонг сказал, что в нескольких случаях, таких как покупка в 1936 году универмага Alsberg в Дуйсбурге, Германия, Хортен заплатил не более 65 процентов стоимости компании.

Хортену было 27 лет на момент продажи Alsberg, и он рекламировал свою покупку в газете нацистской партии, заявив, что магазин «перешел в собственность арийцев».

Ариизация еврейского бизнеса в Германии происходила в два этапа. До 1938 года давление со стороны Третьего рейха вынуждало евреев продавать свой бизнес, иногда с большими скидками. После 1938 года продажи, как правило, были принудительными, а уплачиваемые цены часто опускались еще ниже. Хортен проявлял активность на обоих этапах, по словам историков, которые сказали, что он был вовлечен в сделки, которые включали захват нацистами Европы от Амстердама до Восточной Пруссии.

В прошлом году историк, нанятый Хайди Хортен для расследования природы состояния ее мужа, опубликовал объемный отчет, в котором говорилось, что Хельмут Хортен явно выиграл от приобретения еврейских компаний, проданных принудительно, но уровень богатства, который он получил от этой деятельности, был преувеличен.

Историк Петер Хёрес (Peter Hoeres) в своем отчете сказал, что, хотя Хортен и воспользовался своими возможностями, первоначально он платил «вполне нормальные рыночные цены» за еврейские компании, был «сравнительно справедлив» по сравнению с сделками, заключенными другими немецкими бизнесменами, и должен был лавировать в своих сложных отношениях с нацистами.

Исследование пришло к выводу, что действия Хортена были обусловлены оппортунистическим деловым чутьем, а не нацистской идеологией, и в нем приводилось несколько случаев, когда Хортен использовал некоторых евреев в качестве служащих или поставщиков, в отличие от действий правительства. Он также отметил, что, хотя Хортен был членом нацистской партии, позже он был исключен из нее.

Критики отчета заявили, что в нем преуменьшается выгода, полученная Хортеном от ариизации.

«Как историк, я не могу согласиться с основными положениями доклада Хёреса», - сказала Биргит Кирхмайр (Birgit Kirchmayr), член и старший советник Австрийского консультативного совета по реституции произведений искусства (Austrian Art Restitution Advisory Board), пояснив, что недостаточно просто сказать, что Хортен «не был хуже других».

Хёрес защищал свое исследование как сбалансированное, хотя в интервью он сказал, что сожалеет об использовании фразы «сравнительно справедливо», которая, по его словам, привела некоторых к ошибочному выводу, что он сводит к минимуму влияние Хортена на владельцев еврейских компаний. Он отметил, что в его отчете появилась информация о том, что Хортен использовал принудительный труд в берлинской компании, которую он купил в 1943 году и которая занималась ремонтом самолетов. «Мы провели исследование в 27 архивах Европы, прочитали тысячи статей и поговорили со многими современными свидетелями», - сказал он в электронном письме, назвав результаты «хорошей работой».

«Мы пытались получить факты и не пытались обелить их, - сказал Хёрес. - То, что имеется, - это противоречивое представление о Хортене».

В число тех, кто не согласен с отчетом, входит Стефани Стефан (Stephanie Stephan), журналистка из Мюнхена, которая в прошлом году выпустила книгу, подробно рассказывающую о приобретении Хортеном еврейских компаний. Она сказала, что эта тема была для нее очень личной, потому что ее отец, Райнхольд (Reinhold) Стефан, входил в правление одной из компаний, дома моды Gerzon со штаб-квартирой в Амстердаме. Она сказала, что еврейских владельцев заставили продать компанию Хортену, и она опубликовала письменные показания под присягой одного из них, Артура Маркса (Arthur Marx), который сказал, что Хортен угрожал им депортацией в концлагеря, если они будут сопротивляться поглощению, которое он проводил.

«Мой отец с самого начала восстал против Хортена, потому что знал, что тот уже заставил нескольких еврейских владельцев универмагов в Германии продать свои магазины за смешные суммы, - сказала Стефан. - Он сразу уволил моего отца. Хортен добился того, чтобы моего отца несколько раз посадили в тюрьму и, наконец, выслали из Нидерландов».

Хёрес сказал в интервью, что в готовящейся книге он процитирует исследование, которое демонстрирует, что Хортен так и не завершил покупку Gerzon, и он оспорил точность показаний Маркса под присягой, заявив, что они не подтверждаются документальными сведениями той эпохи.

Хайди Хортен было 19 лет, когда она встретила своего будущего мужа, который был старше ее более чем на тридцать лет. Они поженились в 1966 году, а когда Хельмут Хортен умер в 1987 году, она унаследовала почти миллиард долларов.

Поведение ее мужа во время войны стало предметом обсуждения в последние годы, когда она работала над открытием музея своей коллекции произведений искусства в Вене, которым управляет Фонд Хайди Хортен (Heidi Horten Foundation). В фонде не ответили на вопросы.

Тогда историку было поручено рассмотреть поднятые вопросы.

Теперь эти вопросы возникли снова, поскольку Christie’s готовится к продаже. Кирхмайр, член австрийской комиссии по реституции, отметила, что аукцион совпадает с 25-й годовщиной Вашингтонских принципов в отношении произведений искусства, конфискованных нацистами, договора, который сейчас используется во всем мире для «оперативного» продвижения «справедливых и честных решений», касающихся требований о реституции. (В начале этого года аукционный дом Christie’s организовал дискуссию в Париже, посвященную этому событию.)

Кирхмайр сказала, что ей хотелось бы видеть больше прозрачности в маркетинговых материалах, которые Christie’s представил для продвижения продажи коллекции Хортен. Ни в одном из них изначально не упоминались сделки Гельмута Хортена с еврейскими владельцами компаний.

«Можно сказать, что сами украшения не были награблены, - признала Кирхмайр. - Но деньги связаны с нацистским прошлым, и это факт, который необходимо указывать в биографиях коллекционеров».

После того, как появилась некоторая критика продажи, Christie’s добавил упоминание о покупке Хортеном еврейских компаний, которые были «проданы под принуждением», и заявил, что пожертвует часть выручки от продажи на исследования в области Холокоста и образование.

«У Christie’s никогда не было намерений скрывать информацию о хорошо задокументированной истории мистера Хортена», - заявил в своем заявлении Гийом Черутти (Guillaume Cerutti), исполнительный директор Christie’s.

Робин Погребин (Robin Pogrebin) и Грэм Боули (Graham Bowley) внесли свой вклад.

Закари Смолл является репортером, освещающим динамику власти и привилегий в мире искусства. Они пишут для The Times с 2019 года. @zacharyhsmall