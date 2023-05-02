Российское золото в руках малоизвестных фирм после ухода JPMorgan и HSBC

- Ряд малоизвестных фирм взяли на себя торговлю российскими драгоценными металлами

- Импорт этих металлов запрещен в странах G-7 и ЕС, но разрешен в других странах

Автор: Эдди Спенс (Eddie Spence)

(bloomberg.com) - Поскольку российское золото исключено из западных рынков, малоизвестные компании вмешиваются, чтобы помочь слиткам этой страны найти новых покупателей.

Российские слитки драгметаллов стали табу после ввода войск на Украину, и прошлым летом они были заблокированы странами Большой семерки (G-7) и Европейским союзом. Это создало большую головную боль для огромной российской золотодобывающей промышленности — ее собственный рынок не может поглотить металл на 20 млрд долларов США, добываемый каждый год, и все, что остается невостребованным, достается центральному банку или иностранным покупателям.

Десятки логистических фирм и продавцов, которые являются мелкими игроками в золотом секторе, с тех пор взяли на себя торговлю российскими слитками, согласно данным торговой фирмы ImportGenius, основанным на данных российской таможни за шесть месяцев до августа. И вместо массовых поставок, направляемых в Лондон для хранения в хранилищах ведущих банков, работающих с драгметаллами, таких как JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings Plc, российские поставки направляются по частям в такие места, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция, где нет никаких ограничений.

Это еще один пример того, как глобальная торговля сырьевыми товарами перенаправляется после начала специальной военной операции России на Украине. Санкции G-7 и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки и запрещают базирующимся на них компаниям торговать им где-либо еще. Но фирмам в других странах по-прежнему разрешено торговать российским металлом из-за отсутствия вторичных санкций, поэтому нет никаких предположений о нарушении каких-либо правил.

В глобальных перевозках драгоценных металлов доминируют охранные компании, такие как Brink’s Co. и Loomis, которые прекратили перевозку российских слитков после начала военных действий.

Оставшийся пробел был заполнен такими компаниями, как VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd., которая заявляет, что перемещает наличные деньги и золото для некоторых крупнейших банков Китая. По данным ImportGenius, с марта по август 2022 года через Гонконг было отправлено российского золота более чем на 300 млн долларов.

Это лишь небольшая часть российского золота в объеме 1,2 млрд, поставленного JPMorgan только за первые два месяца 2022 года, что подчеркивает сложность продажи больших объемов сразу после начала военных действий. Но новые каналы продаж помогают, и горнодобывающие компании Polymetal International Plc и ПАО «Полюс» смогли использовать непроданные запасы, которые они создали в первой половине 2022 года.

Место назначение экспорта

ОАЭ стали главным новым направлением для российского золота: за шесть месяцев по август туда было экспортировано желтого металла более чем на 500 млн долларов. Большинство покупателей базируются в Дубае, который долгое время был центром торговли драгоценными металлами между Востоком и Западом. Данные показывают, что Paloma Precious DMCC, трейдер с офисами в свободной зоне Дубая и золотым рынком, импортировала золота на 109 млн долларов.

Компания Al Bahrain Jewellers LLC, еще один дилер на рынке, вывезла из России золота на сумму более 50 млн долларов. Металл был получен через дочернюю компанию Open Mineral AG в Абу-Даби, торговую фирму, основанную бывшими руководителями Glencore Plc, основными акционерами которой являются суверенный фонд благосостояния Mubadala Investment Co.

Некоторые торговцы в Дубае, похоже, не имеют специального опыта работы с драгоценными металлами. Actava Trading DMCC, которая в августе импортировала российского золота на сумму около 25 млн долларов, позиционирует себя как торговца зерновыми, ориентированного на черноморский регион.

Paloma и Open Mineral отказались комментировать данные. VPower, Al Bahrain Jewellers и Actava не ответили на электронные письма и телефонные звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

Турция стала еще одним ключевым пунктом назначения: российское золото на сумму около 305 млн долларов прошло через аэропорт Стамбула в период с марта по август, показывают данные ImportGenius.

Также произошли изменения в том, кто проводит транзакции в России. Раньше в экспорте страны доминировали крупные кредиторы, такие как ПАО Банк ВТБ и ПАО Сбербанк, но санкции в отношении них привели к тому, что более мелкие банки взяли на себя больший контроль. Горнодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия также стали играть более важную роль в поставках.

Центральный банк России также покупал драгметалл, приобретя около 1 млн унций в прошлом году или около того. Санкции США, введенные в отношении валютных резервов России, подтолкнули ее к поиску альтернатив доллару.

При содействии Джека Фарчи (Jack Farchy) и Честера Юнга (Chester Yung)



---





Комментарий Ахмеда Бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), председателя совета директоров и генерального директора Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC)

(twitter.com/ahmedbinsulayem) – @Edspencive, хотя я согласен с тем, что золото естественным образом нашло путь наименьшего сопротивления, чтобы продолжить свою функцию в качестве товара, торгуемого по всему миру, вы упустили из виду следующее:

1. @LBMA четко заявила, что «все российские слитки, которые уже были на рынках Loco London и Loco Swiss до 7 марта 2022 года, остаются товаром, соответствующим установленным правилам», что означает, что те же самые российские слитки, которые сейчас находятся в Лондоне, все еще могут продаваться и широко применяются через золотые и серебряные ETF, которые используют хранилища @JPMorgan и @HSBC, поэтому эти банки, безусловно, не прекратили участия в такой торговле.

2. Хотя Большая семерка могла запретить «новое» золото, поступившее из России 26 июня 2022 года, золото, произведенное до 7 марта и экспортированное из России до этой даты, по-прежнему остается приемлемым.

3. Швейцария не запрещала экспорт золота до 3 августа 2022 года — через две недели после того, как это сделал ЕС. Интересно, что Швейцария специально импортировала 3 тонны драгметалла из России для переработки в мае 2022 года.

4. Лондон остается основным хранилищем российского золота. Почему LBMA отказывается раскрывать общественности, сколько золота хранится в Лондоне? В то время как JP Morgan и HSBC уже имеют заметную репутацию, связанную с коррупцией и мошенничеством, полное отсутствие прозрачности в LBMA выглядит не очень хорошо, учитывая, что два из ее крупнейших банков являются не только двумя из четырех клиринговых банков, но осуждены за отмывание денег и являются финансовыми нарушителями - в последнем случае в деле с мексиканскими наркокартелями.

5. Британские и швейцарские таможенные данные показывают огромные поставки в Китай, Индию и другие страны Азии и Ближнего Востока, при этом LBMA зафиксировала сокращение хранящегося в Лондоне золота на 468 тонн за первые 11 месяцев 2022 года. Банки LBMA по-прежнему очень активно торгуют российскими слитками.

6. Хотя ОАЭ и так были главным местом назначения для российского золота, в статье не упоминается, что поток в значительной степени поддерживается банками LBMA, которые продолжают торговать существующим российским золотом в больших количествах.