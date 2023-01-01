Устройство, определяющее происхождение камней, может изменить алмазный мир

Автор: Эрез Ривлин (Erez Rivlin)

(idexonline.com) - Алмазная отрасль за последние три года столкнулась с тремя основными разрушительными факторами: выращенными в лаборатории бриллиантами, глобальной пандемией и российско-украинским военным конфликтом. Spacecode, швейцарская компания, специализирующаяся на автоматизированных системах управления товарными запасами бриллиантов, разработала уникальную технологию идентификации и аутентификации камней. На прошлой неделе она объявила о технологическом прорыве в своих исследованиях, позволяющем идентифицировать страну происхождения как необработанных, так и ограненных алмазов. Если технология Spacecode, определяющая происхождение этих драгоценных камней, окажется коммерчески жизнеспособной, отрасль может столкнуться с дополнительными и, вероятно, одними из самых значительных преобразований в своей истории.

Однако прорывное заявление компании Spacecode на этой неделе вызвало сомнения у некоторых отраслевых экспертов, которые уже давно изучают эту технологию, но безрезультатно. Энтузиазм и уверенность ее председателя совета директоров и генерального директора Павло Протопапы (Pavlo Protopapa) заставили меня поверить, что он и его научная команда действительно могут добиться того, чего до сих пор не удавалось многим другим.

Технология

Одним из способов достижения уровня точности, аналогичного ДНК человека, в процессе идентификации бриллианта является выявление следов посторонних элементов в камне. Эти элементы могут включать медь, кальций, титан и десятки других, причем все в крайне малых количествах. Насколько малых? Микроэлементы в алмазе настолько малы, что точечное включение VVS1 по сравнению со средним размером микроэлементов, используемых в технологии Spacecode, было бы похоже на сравнение гигантского карьерного самосвала, стоящего рядом с муравьем.

По словам генерального директора Spacecode Павла Протопапы, физики, химики и инженеры компании уже протестировали тысячи камней и смогли определить страны происхождения с точностью более 99 процентов. «В настоящее время мы разрабатываем коммерчески масштабируемое устройство, реализующее наш дизайн и метод, которое будет развернуто в больших количествах по всему миру», — сказал он.

В Токио 19 мая «Большая семерка» и ЕС вполне могут выбрать инновационную технологию Spacecode для подтверждения самодеклараций торговцев о происхождении алмазов и бриллиантов, импортируемых в западные страны.

Реализация в мире алмазного сырья

Антверпен и Тель-Авив, как ни странно, могут извлечь выгоду из этого нового развития. Например, торговцы алмазами могут неосознанно покупать и смешивать некоторые алмазы различного происхождения со своими партиями алмазов. Но при попытке экспорта в Антверпен или Тель-Авив эти товары были бы обнаружены израильской или бельгийской таможней, если бы они использовали устройство Spacecode. Таким образом, может возникнуть новая тенденция, при которой торговцы алмазным сырьем снова предпочтут импортировать свои алмазы непосредственно на рынки Антверпена и Тель-Авива. Таким образом, устройство Spacecode станет обязательным на столе покупателя алмазов точно так же, как устройства определения цвета и аналитические машины OGI и Sarine.

Реализация в мире бриллиантов и ювелирных изделий

Как только устройство Spacecode докажет свою надежность, оно позволит внедрять такие программы, как De Beers Tracr (блокчейн), GIA’s Diamond Origin Report, HB-Botswana и т. д. Это может обеспечить простую и надежную идентификацию страны происхождения для всей цепочки поставок – для горняков, производителей бриллиантов, торговцев, ювелиров и даже самих потребителей.

Таможенные органы «Большой семерки» и ЕС могут использовать устройства Spacecode для отбора проб входящих товаров, чтобы подтвердить, соответствуют ли они правилам. Но это только вершина айсберга. Крупные бренды и ювелирные сети, требующие от своих поставщиков декларации о стране происхождения приобретаемых бриллиантов, наконец-то получат инструмент для проверки этих деклараций.

Потенциальное влияние на мировую торговлю

«Технология Spacecode предоставляет большие возможности для положительного развития всей алмазной отрасли, — говорит Протопапа. — Каждый отдельный бриллиант не только получит надежную идентификацию страны происхождения, но, что более важно, он превратит каждый камень в уникальную сущность. Технология Spacecode будет генерировать документ, аналогичный свидетельству о рождении человека. Каждый отдельный бриллиант будет иметь свою собственную «алмазную ДНК», аналогичную уникальной идентификации ДНК человека. Эта «алмазная ДНК» может быть обнаружена любым из устройств Spacecode в любой точке мира».

Видение Протопапы может быть преобразовано в новые маркетинговые программы, которые будут соответствовать даже страсти поколения Z к невзаимозаменяемым токенам NFT и другим виртуальным инвестициям и предметам коллекционирования. Как и в случае с уникальностью NFT, технология Spacecode превращает каждый бриллиант в уникальную персонализированную драгоценность.