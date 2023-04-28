В алмазной отрасли появился новый влиятельный игрок, имя которому «Происхождение»: письмо генерального директора AWDC Ари Эпштейна

(thediamondloupe.com) - Прошедший год в алмазной отрасли нельзя назвать «нормальным». Стандартные модели бизнеса исчезли, деловые отношения резко изменились, а торговцы приспособились к новым правилам и способам торговли. Многие из нас думают, что мы увидели все возможные изменения, с которыми можно столкнуться за год, но я считаю, что это только начало смены парадигмы в нашей отрасли, где качество будет заменено новым решающим аспектом - происхождением. Лучше всего об этом сказал Гераклит: «В мире нет ничего постоянного, кроме самих перемен». Пришло время подготовиться к настоящим переменам, поскольку они появятся у нас на пороге раньше, чем мы ожидали.

Как возможно, что происхождение будет иметь такое революционное значение на ювелирном и алмазном рынке завтрашнего дня?

Для этого существуют две причины.

Прежде всего, сбываются опасения по поводу дефицита поставок, которые Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) высказывал с начала прошлого года. Мы привыкли к мысли, что ювелирный мир будет продолжать существовать, с русскими бриллиантами или без них. Это сделало нас слепыми к тому факту, что многие компании полагались на большие объемы складских запасов алмазов и бриллиантов, создавая ложное чувство безопасности. Производители алмазного сырья решили не увеличивать объемы производства, что привело к его сокращению, последствия которого отрасль начинает ощущать сегодня. Отключение от 30% мировых поставок алмазной продукции сегодня начинает вызывать серьезные опасения у розничных продавцов в отношении цепочки поставок. Причиной растущего дефицита является неправильное происхождение. Мы наблюдаем тенденцию кардинального перехода рынка от ассортимента, основанного на качестве, к ассортименту, основанному на происхождении.

Во-вторых, мы сталкиваемся с новыми технологиями, которые с каждым днем становятся все более зрелыми. Вчера мы думали, что до появления возможности определения происхождения с помощью спектроскопии еще 7 лет. Сегодня это можно сделать менее чем через 2 года и, возможно, даже скорее, поскольку устройства будут выпущены на рынок в 2024 году. Такие компании, как Spacecode, во главе с их председателем правления Павло Протопапой (Pavlo Protopapa) и их научной группой под руководством профессора Андре Руббиа (André Rubbia), физика-экспериментатора элементарных частиц и мирового лидера по нейтринной физике, а также сына лауреата Нобелевской премии по физике Карло Руббиа (Carlo Rubbia), неустанно внедряют инновации в методы ведения бизнеса. Они разрабатывают доступную технологию на основе искусственного интеллекта, которая сможет выявлять характерные признаки каждого бриллианта и определять его происхождение. Размеры описываемых камней варьируются от 0,2 карата до 50 каратов. Это представляет наш подход к обсуждению этого вопроса в совершенно ином свете. Внезапно прослеживаемость должна будет отойти на второй план, поскольку точное происхождение может быть легко и по доступной цене определено в конце цепочки создания стоимости. Не будет необходимости в декларациях или бесконечной бумажной волоките, не будет никаких лазеек, которые можно использовать, поскольку простой тест покажет все, что нужно знать потребителю. Излишне говорить, что правительства быстро примут и внедрят эту технологию. Еще важнее то, что это создаст более равные условия игры, которые искоренят штампованные решения и «зеленый пиар».

Эти достижения ставят нас перед огромными этическими и юридическими проблемами. Пытаясь восполнить этот дефицит, российские бриллианты в настоящее время обращаются в ювелирных магазинах по всему миру. Когда вскоре эти устройства обнаружения начнут появляться в цепочке создания стоимости бриллиантов, и информация будет легко доступна для потребителя, розничным продавцам придется отвечать за свои действия. Что они будут делать со своими поставками? Как отреагируют потребители, когда поймут, что ювелирные магазины продолжали продавать эти российские бриллианты, потому что лазейки позволяли им это делать? Какова будет стоимость этих бриллиантов в будущем, когда они станут незаконными? Будут ли магазины возвращать деньги?

Ничто не происходит быстро в этой отрасли, кроме изменений. Нам нужно подготовиться так же быстро, чтобы защитить себя и розничных продавцов, чтобы устранить последствия того, что нам предстоит. Прослеживаемость во всех ее многочисленных проявлениях, многие из которых выходят за рамки происхождения и включают, например, положительное влияние на людей и планету, по-прежнему остается ценной как жизненно важный элемент для участников цепочки создания стоимости бриллиантов, позволяющий повысить репутацию их цепочки поставок, но проверка происхождения быстро станет новой нормой как средство для настоящей проверки этого. Верхняя и средняя части алмазопровода и розничная торговля предупреждены, простой тест с использованием этой новой технологии сможет легко и эффективно обнаружить необоснованные заявления. Мы, как отрасль, должны работать вместе и укреплять наши компании и институты, чтобы открыто принять эту новую реальность. В то же время правительства должны понимать, что нам нужно время, чтобы еще раз приспособиться к новой реальности этого мира. Но запомните мои слова: происхождение изменит алмазную отрасль и изменит навсегда.

Ари Эпштейн (Ari Epstein),

генеральный директор AWDC