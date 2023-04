Комитет парламента Бельгии одобрил запрет на российские алмазы

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Комитет по иностранным делам парламента Бельгии утвердил резолюцию, призывающую правительство Бельгии запретить ввоз российских алмазов в страну и добавить российскую государственную алмазодобывающую компанию «АЛРОСА» в следующий пакет санкций Европейского союза (ЕС).

Ганс Меркет (Hans Merket), исследователь Международной службы информации по вопросам мира (International Peace Information Service, IPIS), выступивший в пользу резолюции, говорит, что принятие резолюции не окажет немедленных последствий.

Она «еще должна пройти через пленарное заседание парламента, - говорит он. - Поскольку она пользуется единодушной поддержкой всех партий в правительстве, ожидается, что это не вызовет проблем».

«По сути, это свидетельствует о поддержке со стороны Бельгии и дает премьер-министру мандат на то, чтобы содействовать наложению запрета на российские алмазы и включению АЛРОСА в следующий пакет санкций ЕС», - говорит он.

Представитель Всемирного алмазного центра Антверпена (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) Том Нейс (Tom Neys) согласен с тем, что резолюция «не окажет немедленного воздействия».

Он говорит: «Это подчеркивает, что Антверпен и AWDC стремятся внести свой вклад в разумные и надежные решения для проверки происхождения алмазной продукции и устранения российских алмазов и бриллиантов с рынков G7».

Но отходом от предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, кажутся слова Нейса о том, что «Бельгия не примет штампованных решений, таких как, например, система деклараций. Научно-обоснованное решение станет самой надежной гарантией равных условий для выхода на рынки G7».

Алмазы и бриллианты не фигурировали ни в одном из 10 пакетов санкций, объявленных Европейским союзом после начала российских военных действий на Украине. Критики говорят, что это позволило российским алмазам продолжать поступать в Бельгию.

Бельгийское правительство и местная отрасль обычно утверждают, что запрет будет контрпродуктивным, поскольку российские алмазы просто пойдут в Дубай, что нанесет ущерб Антверпену, а не России.

Вместо этого Бельгия настойчиво продвигала принятие решения, которое охватывает всю G7 и включает механизм недопущения попадания бриллиантов на основные потребительские рынки, такие как рынок США.

В марте посол Джеймс С. О’Брайен (James C. O’Brien), глава Управления США по координации санкций (U.S. Office of Sanctions Coordination), сообщил изданию JCK, что Соединенные Штаты надеются представить предложение о недопущении российских алмазов и бриллиантов на рынки G7 на предстоящем саммите группы, который состоится в Хиросиме, Япония, с 19 по 23 мая.