Энергичные попытки G7 по запрету российских драгоценных камней набирают обороты

Чиновники приветствуют новый технический прорыв в попытке отследить российские алмазы.

Автор: Барбара Моэнс (Barbara Moens)

(politico.eu) - Страны «Большой семерки» (G7) продвигаются вперед по достижению соглашения о запрете продажи российских алмазов и бриллиантов на очередной встрече лидеров группы на саммите в следующем месяце на фоне растущих надежд на то, что новые технологии позволят властям отслеживать драгоценные камни по всему миру.

Европейский союз до сих пор воздерживался от введения санкций в отношении алмазов из России, которые играют определенную роль в финансировании военных действий Владимира Путина на Украине, на фоне опасений, что эмбарго ударит по бельгийскому городу Антверпену, крупному международному центру алмазной торговли.

Вместо этого правительства G7 готовят международный запрет на продажу продукции. Подготовка идет полным ходом с целью сделать более подробное объявление на саммите в Японии, который начнется 19 мая, сказал представитель европейского правительства, участвовавший в переговорах.

Одной из основных целей этих скоординированных шагов G7 является предотвращение обхода санкций, например, путем импорта в другие страны мира российских бриллиантов, которые сначала прошли обработку и была изменена их маркировка. Швейцарская компания Spacecode теперь утверждает, что у нее есть решение этой проблемы: новое устройство, которое может определить, из какого региона мира происходят отдельные бриллианты.

Spacecode уже хорошо известна своей работой по отслеживанию в мировой алмазной отрасли. Параллельно компания работает над следующим шагом по определению «алмазной ДНК», поскольку знание точного происхождения бриллиантов является ключевым для отрасли, сказал Павло Протопапа (Pavlo Protopapa), председатель правления и главный исполнительный директор Spacecode.

По его словам, у Spacecode теперь есть технология для отслеживания происхождения алмазной продукции путем определения морфологии - химического состава и оптических свойств бриллиантов, потому что камни из определенных регионов имеют схожие характеристики.

Понимая эти уникальные характеристики, устройство компании Spacecode сразу же может определить происхождение камня, даже если он не был ранее зарегистрирован в цепочке поставок. «Алмазы и бриллианты все время смешиваются, - сказал Протопапа. - Единственным способом проверить это является использование технологии компании Spacecode».

Упомянутый выше чиновник сказал, что технология является «революционной» и может иметь ключевое значение для практического осуществления предстоящего решения G7.

Сама компания Spacecode не имеет политической направленности, подчеркнул Протопапа. «Мы просто заявляем о происхождении алмазов или бриллиантов. Приняты ли они другой страной или нет, решать не нам».

Предстоящие препятствия

Это не значит, что дело сделано. Один вопрос заключается в том, когда технология будет готова к применению, поскольку сторонники Украины хотят как можно скорее ввести запрет на российскую алмазную продукцию.

Устройства компании Spacecode начнут продаваться в конце этого года или даже в первом квартале 2024 года. Если это удастся, компания планирует продавать свою продукцию на массовом рынке к концу 2024 года.

Для Протопапы это не обязательно станет проблемой, поскольку отрасли потребуется время, чтобы принять такое изменение. Он также намекнул, что процесс может быть ускорен в случае необходимости. «Я хочу получить «зеленый свет». Я хочу, чтобы позвонили: “Слушай, ты самый близкий к тому, у кого есть технология, давай”. А потом мы целиком погрузимся в работу», - сказал он.

Упомянутый ранее европейский чиновник также сказал, что время не должно быть проблемой, поскольку другие санкции в отношении российских товаров также действовали с переходными периодами, чтобы дать отраслям возможность приспособиться к ним. «Это настолько революционно, что вы рискуете столкнуться с большим сопротивлением со стороны сектора», - сказал чиновник.

Том Нейс (Tom Neys), представитель Всемирного алмазного центра Антверпена (Antwerp World Diamond Centre), предупредил, что сектор не примет «штампованных решений».

«Если вам нужно действительно работающее решение, позволяющее не допустить продажу российских алмазов и бриллиантов на рынке, необходимо надежное и поддающееся проверке решение, способное определить происхождение камня. На меньшее мы не согласны», - сказал Нейс.