Часы меньшего размера - главный тренд 2023 года

(bnnbloomberg.ca) - С тех пор, как были изобретены наручные часы, их создатели задались вопросом, каким должен быть их размер. Большой, с хоккейную шайбу, или маленький, с пятак? В настоящее время производители часов склоняются ко второму варианту, и эта тенденция достигла пика в прошлом месяце на ежегодной выставке люксовых часов Watches and Wonders, состоявшейся в Женеве. Более дюжины часовых брендов приветствовали появление новых линеек продукции небольших размеров или уменьшенных версий существующих популярных моделей.

Как длина юбок, пропорции часов то увеличиваются, то уменьшаются. Для мужских часов они начинались с больших размеров, так как первыми были карманные часы на шнурке. Луи Картье (Louis Cartier) изготовил раннюю версию в 1911 году для своего друга, летчика Альберто Сантос-Дюмона (Alberto Santos-Dumont), который устал от необходимости вытаскивать карманные часы, чтобы ориентироваться во время полета. Вскоре до производителей часов дошло, что огромные часы на запястье громоздки и не нужны, поэтому они начали заново изобретать механизмы меньшего размера.

Начиная с конца 1940-х и вплоть до 1950-х и 1960-х годов, диаметр часов составлял от 35 до 38 миллиметров, и они составляют основную часть винтажных моделей, наиболее востребованных сегодня. Где-то в конце 1990-х годов, как раз когда механические часы выходили из «кварцевого» кризиса и переживали первые этапы многомиллиардного восстановления, они снова стали увеличиваться в размере.

Эта трансформация изначально была вызвана популярностью хронографов, для которых требовалось большая рабочая поверхность для отображения данных и толстый корпус для обеспечения водонепроницаемости, которую ожидают от спортивных часов. Это стало модной тенденцией, и даже кварцевые часы выпускали часы большого размера как модель Panerai Luminor, средний размер которых составляет около 45 мм, а часто достигает 47 мм.

Часы и хронографы Pilot также устанавливают стандарт для больших и громоздких часов: максимальный размер хронографа IWC Ingenieur составляет 45 мм, как и модели Pilot компании Zenith, даже не хронографы. В 2013 году кварцевый модный бренд Diesel выпустил хронограф с корпусом диаметром 76 мм.

Дальше было действительно некуда идти, кроме как вернуться назад. Когда в 2017 году аукционный дом Phillips совместно с Bacs & Russo продал за рекордные $17,7 млн часы Rolex Daytona 1964 года (исх. 6239), принадлежавшие Полу Ньюману (Paul Newman), это положило начало одержимости винтажными часами, которая до сих пор не утихла. Те часы, диаметром 37 мм, снова сделали маленькие часы «крутыми».

Уменьшенные часы с тех пор стали главным направлением. На выставке Watches and Wonders было представлено множество возрожденных винтажных часов диаметром от 32 до 40 мм. Например, размер хронографа TAG Heuer Glass Box Carrera теперь составляет 39 мм. С точки зрения стиля, вдохновением для него послужили оригинальные часы Carrera 1960-х годов, диаметр которых варьировался от 36 мм в начале до 40 мм для более поздних моделей.

Точно так же Tudor представила часы для дайверов Black Bay 54 с элементами оригинала 1954 года, включая размер 37 мм. (В последние десятилетия часы такого размера появлялись бы на странице «Женские часы» (Ladies) на веб-сайте производителя часов, но оригинальные часы для дайвинга Black Bay такого размера использовались военно-морскими силами Франции и США в 1960-х и 1970-х годах.) Часы Chopard L.U.C 1860 диаметром 36,5 мм созданы по образцу оригинальных часов 1997 года. А культовый фаворит 1980-х Cartier Pasha был представлен в 35-миллиметровой версии в этом году.

В этом году компания IWC удостоила чести свою линию Ingenieur, перевыпустив часы, созданные мастером дизайна Джеральдом Джентой (Gerald Genta) в 1976 году, в оригинальном размере 40 мм, эти часы в то время считались такими большими, что их прозвали Jumbo (Великан).

Piaget только что представила 36-миллиметровую «унисекс» версию своих часов Polo Date вместо стандартных 42-миллиметровых. В пресс-релизе рекламировалось, что они должны были «отражать сегодняшнее настроение».

Даже часы для пилотов, которые, как правило, большие, чтобы все было легко прочитать, становятся меньше в размерах. В этом году Zenith представила часы диаметром 40 мм.

Новые модели часов тоже становятся меньше, и это связано с модой. Как насчет часов коллекции Big Bang (Большой взрыв) компании Hublot? Они уже не такие большие часы. Флагманская коллекция часового бренда, которая помогла запустить моду на большие часы в 1990-х годах, имела размер 45 мм. В этом году состоялась премьера новой версии часов Spirit of Big Bang в формате 32 мм, и они не позиционируются как женские.

Panerai, еще один часовой бренд, известный своими крупными размерами, выпустил в этом году Radiomir Quaranta («40» по-итальянски) диаметром 40 мм. Для некоторых брендов уменьшение размера часов до 40 мм означает немногим больше, чем уменьшение размера часов до 41 или 42 мм. Средний размер модели Panerai составляет 45 мм, и обычно они производят часы диаметром 47 мм.

«Мы являемся мировым лидером в производстве крупных часов, но Radiomir Quaranta - это новая классика для Panerai, которую могут носить как женщины, так и мужчины, - говорит генеральный директор Жан-Марк Понтруэ (Jean-Marc Pontroué). - В прошлом году мы выпустили часы Luminor Quaranta [40 мм], и это был большой успех. Мы обнаружили, что 60% покупателей - это мужчины, а 40% - женщины, чего мы не ожидали».

Дэнни Говберг (Danny Govberg), председатель правления WatchBox, гиганта по продаже бывших в употреблении часов, говорит, что отчасти за этим стоит новая волна коллекционеров. «Это не просто любовь к винтажным часам, - говорит он. - Движущей силой является следующее поколение покупателей. Такие люди, как мой сын, хотят, чтобы часы были более удобными для ношения, чем те, к которым привыкло мое поколение».

Это предпочтение, которое наполнило нынешний дизайн новым чувством гендерной нейтральности, до такой степени, что некоторые бренды отказались от традиции указывать категорию часов на своих веб-сайтах и в каталогах как «женские» или «мужские». Вместо этого можно осуществлять поиск по размеру, материалам и стилю.

«Мы видим больше унисекс-часов и меньшего размера, - говорит Джастин Рейс (Justin Reis), генеральный директор WatchBox. - Вы видите это с часами Cartier, часами меньшего размера Tanks и Pashas, популярностью Crash. Мы видели это с часами Audemars Piguet и ее более крупными часами Royal Oak диаметром 37 мм и 39 мм в этом году, которые ранее были 44 мм и больше».

По его словам, мужчины носят то, что раньше считалось женскими часами, и различие часто сводилось только к размеру. «Они хотят чего-то более элегантного, более изысканного, - говорит Рейс. - Это не означает, что они хотят что-то простое с точки зрения содержания. Они все еще хотят усложнений в часах, они просто хотят, чтобы они были меньше размером».

«Когда в прошлом году мы сделали наши 36-миллиметровые автоматические часы Tonda PF, они изначально предназначались для женщин, но многие мужчины искали этот размер, особенно коллекционеры, - говорит Гвидо Террени (Guido Terreni), генеральный директор Parmigiani Fleurier. - Кроме того, многие женщины заинтересовались нашими 40-миллиметровыми часами».

Террени из компании Parmigiani заметил, что коллекционеры часов отдают предпочтение корпусам меньшего размера. «Я не думаю, что крупные размеры все еще считаются очень эстетичными», - говорит он.