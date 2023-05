Большой обзор: Россия - гигант горнодобывающей отрасли и добычи полезных ископаемых в будущем

Автор: Бен Арис (Ben Aris), Берлин

(intellinews.com) - Россия уже является гигантом добычи полезных ископаемых, но по мере развития «зеленой» революции и революции в области электромобилей ее положение будет только укрепляться, поскольку металлы и полезные ископаемые постепенно заменяют углеводороды в качестве основных статей экспорта страны и дают Кремлю новые рычаги воздействия на остальную часть мира.

«Хотя страна уже является ведущим производителем нефти и газа, она обладает огромными геологическими ресурсами, в том числе значительными месторождениями алмазов, золота, платины, палладия и угля, а также запасами железной, марганцевой, хромовой, никелевой, титановой, медной, оловянной, свинцовой и вольфрамовой руд. Общая стоимость этих ресурсов оценивается в $75 триллионов, что потенциально делает Россию самой богатой страной в мире», - говорится в отчете Французского института международных отношений (French Institute of International Relations, IFRI), в котором подчеркивается потенциал России стать крупным игроком в мировой горнодобывающей промышленности.

Спрос на сырье на международном рынке растет в геометрической прогрессии в результате увеличения торговых потоков, демографического роста в развивающихся странах и политики экологического перехода. Новые отрасли возобновляемых источников энергии и производства электромобилей (EV) требуют больших объемов полезных ископаемых, что меняет традиционную структуру спроса в добывающих отраслях. А в России содержатся почти все элементы периодической системы элементов в огромных количествах.

«Добыча металлов обеспечивает необходимые элементы для энергетической, коммуникационной, транспортной и другой инфраструктуры. Массовое внедрение «зеленых технологий», таких как электромобили и возобновляемые источники энергии (энергия ветра и солнечная энергия), приводит к дальнейшему увеличению мирового спроса на металлы», - говорится в сообщении IFRI. «Однако горнодобывающий сектор России в настоящее время сталкивается со значительными проблемами. Развитию ее промышленности, в значительной степени приватизированной, мешают устаревшая инфраструктура, недостаточные инвестиции и нехватка квалифицированных трудовых ресурсов. Ситуация может еще больше усугубиться из-за военных действий на Украине».

В условиях растущего мирового спроса на важнейшие металлы и полезные ископаемые для решения задач экологического и энергетического перехода будущее горнодобывающей отрасли России зависит от комплексной модернизации, которую еще только предстоит серьезно начать, и от переориентации на новые рынки сбыта в Азии, такие как Индия, Малайзия и Вьетнам, и в Африке, где отмечается самое быстрое развитие. Все эти страны сохранили свои экономические связи с Россией, несмотря на санкции, и стремятся увеличить свои запасы полезных ископаемых.

Что касается Кремля, то он смотрит на горнодобывающий сектор, стремясь к увеличению доходов и постепенному избавлению от своей зависимости от углеводородов как нового источника поступлений. Это изменение уже идет полным ходом.

За последние пять лет на долю добывающей экономики России приходилось 58,6% от общего объема российского экспорта по стоимости, который распределялся следующим образом: сырая нефть (26,4%), нефтепродукты (16,5%), природный газ (10,5%) и черные металлы (5,3%).

И есть много возможностей для расширения добычи. Россия обладает третьими по величине запасами никеля в мире, четвертыми по величине запасами урана и особенно меди, мировой спрос которой, по прогнозам, вырастет на 275%-350% к 2050 году благодаря появлению индустрии электромобилей.

«Российская горнодобывающая промышленность может стать стратегическим сектором, не затронутым санкциями», - отмечает IFRI.

Модернизация и окружающая среда

Добывающий сектор России играет жизненно важную роль в экономике страны в целом, в нем задействовано почти 17 000 предприятий. Из них 3 000 компаний занимаются добычей металлических руд, а 800 - добычей угля. Большинство этих предприятий, около 16 300, принадлежат российским крупным акционерам и иным заинтересованным сторонам, только 200 принадлежат иностранным компаниям или являются совместными предприятиями, а 100 являются государственными предприятиями. Кроме того, в России насчитывается 39 800 предприятий, занимающихся переработкой металлов, сообщает IFRI.

Поскольку горнодобывающий сектор считается стратегическим, правительство жестко контролирует иностранные инвестиции. Оно имеет право контролировать любое прямое или косвенное приобретение отечественной компании иностранными инвесторами, которые достигают или превышают 25% голосующего акционерного капитала фирмы. Иностранные государственные компании сталкиваются с еще более жесткими ограничениями: любое приобретение, превышающее 5%, подлежит специальному разрешению и также ограничено 25%.

Кроме того, иностранные компании не могут напрямую владеть правами на разработку месторождений, считающихся «стратегическими» и имеющих «федеральное значение» в соответствии с законом о недрах. Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральное агентство по недропользованию и Федеральное агентство по надзору в сфере природопользования контролируют институциональную архитектуру горнодобывающего сектора.

Основная проблема заключается в том, что почти весь сектор опирается на инфраструктуру, унаследованную от советских времен, которая сильно загрязняет окружающую среду и устарела. Горнодобывающие районы, такие как Норильск на Крайнем Севере и богатый углем Кузбасс на юге, являются зонами экологического бедствия. И горнодобывающий сектор не выполнил свою стратегию модернизации, которая необходима для обеспечения безопасности его цепочек технологического обмена в долгосрочной перспективе, сообщает IFRI.

Был достигнут некоторый прогресс, поскольку Кремль пытается стимулировать модернизацию и ликвидацию ущерба, нанесенного окружающей среде. На Кузбассе находится одно из крупнейших в мире месторождений угля с подтвержденными запасами около 693 млрд тонн, что составляет половину годового объема добычи угля в стране. Поощряются инвестиции малых и средних предприятий (МСП) в Кузбасском технопарке в НИОКР посредством предоставления налоговых льгот и освобождения от налога на имущество. Кузбасский университет и исследовательский центр также предлагают механизмы НИОКР, направленные на повышение конкурентоспособности угольной отрасли. Но эти программы дали мало ощутимых результатов.

Крупные зарегистрированные компании в этом секторе также прилагают значительные усилия для преобразования своего промышленного оборудования в соответствии с международными стандартами, поскольку осведомленность об ESG (окружающей среде, социальных вопросах, внутрикорпоративных отношениях, Environment, Social issues, corporate Governance) растет и все больше влияет на цены акций. Например, компания «Норильский никель», государственная компания по атомной энергии «Росатом» и алмазодобывающая компания «АЛРОСА» вкладывают значительные средства в модернизацию своей инфраструктуры, при этом компания «Норильский никель» намерена инвестировать 100 млрд рублей (1,3 млрд евро) за период с 2020 по 2024 год в модернизацию своего энергетического комплекса. «Норильский никель» была одной из самых активных компаний после того, как Государственный пенсионный фонд Норвегии (Norwegian State Pension Fund) запретил инвестировать в его акции из-за плохих результатов по ESG.

Узкие места в логистике

Хотя нет недостатка в месторождениях, трудность заключается в получении доступа к ним, а затем в доставке полезных ископаемых на мировые рынки. Большинство месторождений находится в России глубоко в недрах в районах мерзлоты.

«В России есть огромные запасы сырья, но их трудно эксплуатировать из-за недостаточно развитой инфраструктуры. Однако российское правительство еще не начало осуществление политики масштабных работ по устранению этой проблемы», - говорится в сообщении IFRI.

Железнодорожная сеть России, являющаяся важным звеном логистической цепочки, имеет ряд недостатков и ограниченную пропускную способность. Железнодорожная сеть страдает от отсутствия конкурентоспособности, ненадежных инвестиций, низкой пропускной способности и отсутствия мостов, которые необходимы для жизнеспособности и непрерывности транспортных цепочек по всей стране, сообщает IFRI.

Еще одной проблемой является приватизация 1990-х годов, а федеральный характер российского правительства привел к путанице действующих лиц.

«Во-первых, разнообразие субъектов, вовлеченных в сектор, и разнообразие разрабатываемых полезных ископаемых усложняют разработку системной инвестиционной политики. Во-вторых, неэффективно функционирующие отношения между федеральным правительством и местными и региональными органами могут помешать реализации инфраструктурных проектов», - отмечает IFRI.

Российскому правительству еще предстоит начать осуществление крупной политики унифицированных работ с целью исправления ситуации. Проблема транспортной инфраструктуры особенно затрагивает горнодобывающие проекты в Арктике и на Дальнем Востоке.

Сибирь показывает проблемы, возникающие при усовершенствовании транспортной сети, отмечает IFRI. В 2020 году по сибирскому участку железнодорожной сети прошло 144 млн тонн грузов. Проводимая модернизация транспортной сети региона направлена на увеличение этого объема до 180 млн тонн к 2025 году. Однако последствия военной операции на Украине еще больше дестабилизировали некоторые проекты развития железнодорожной сети, такие как новое расширение железнодорожной сети грузоперевозок (Восточный полигон) в Восточной Сибири. Не имея возможности продавать товары на Запад из-за санкций, российская железнодорожная система застопорилась из-за резкого роста объемов массовых грузов, направляемых на восток.

«Помимо развития автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, федеральные власти нацелены на Северный морской путь (СМП), являющийся важнейшим узлом геополитических, экономических и военных амбиций России. Морской транспорт, особенно по СМП, дает возможность более гибкого управления потоками, что позволяет удовлетворить спрос на рынках, расположенных далеко от территории России, таких как Малайзия и Вьетнам», - отмечают в IFRI.

Добыча полезных ископаемых в Арктике

Практически неосвоенные арктические территории являются ключевым направлением развития добывающей промышленности России.

С 2014 года, благодаря глобальной зависимости от российского сырья, добыча полезных ископаемых не подвергалась прямым санкциям, что позволяет продолжать инвестиции и развитие.

Правительство России намерено направлять и стимулировать развитие арктической территории с помощью снижения налогов и предоставления стимулов, таких как гранты для финансирования инфраструктуры, что способствует реализации планов экономического развития арктического региона.

Крупные группы компаний, такие как «Норильский никель» и «АЛРОСА», исторически присутствуют в этом регионе, а рудники являются ключевым компонентом экономического развития северного региона, и появляются новые проекты. Одним из них является план разработки месторождения Мончетундра, содержащего значительные запасы кобальта, меди, никеля, платины и золота. Британская компания «Eurasia Mining» и российская государственная компания «Росгеология» создали партнерство для разработки этих месторождений.

Еще одним важным местом добычи золота в России является месторождение Кючус, расположенное недалеко от Тикси, порта на море Лаптевых. Компания «Белое золото» владеет лицензией на месторождение, содержащее свыше 175 тонн золота. План состоит в том, чтобы обеспечить энергией новую линейку малых модульных ядерных энергетических реакторов компании «Ростатом» мощностью 35 МВт, которые помогают осваивать удаленные месторождения с помощью своих локализованных источников питания.

Еще один новый проект реализуется между российской группой компаний «Руститан» и китайской государственной компанией «China Communication and Construction Company», которые подписали соглашение о разработке титанового месторождения в Республике Коми, бывшем основном звене ГУЛАГа.

«Росатом» играет ключевую роль в освоении недр благодаря своим модульным реакторам, а также плавучим атомным электростанциям. Но государственный монополист в области атомной энергетики в последние два года также расширил свой добывающий бизнес через свою дочернюю компанию «Атомредметзолото» (АРМЗ).

Раньше «АРМЗ» ориентировалась на добычу на урановых месторождениях, чтобы обеспечить себя топливом. Но в последнее время «АРМЗ» занимается диверсификацией и добычей других полезных ископаемых. Во-первых, Павловское месторождение (свинца и цинка) на архипелаге Новая Земля находится в стадии разработки, что представляет собой инвестиции в размере 72 млрд рублей (1,3 млрд евро). Во-вторых, совместно с группой «Норильский никель» компания «АРМЗ» планирует освоение Колмозерского месторождения в Мурманской области, которое обладает крупнейшими в стране запасами лития (составляющего 18,5% от национальных запасов). «Росатом» и «Норникель» создали совместное предприятие «Полярный литий» для разработки этих месторождений. Из 12 месторождений с подтвержденными запасами лития в стране 55% расположены в Мурманской области. В конечном итоге «Росатом» стремится обеспечить 10% мирового рынка лития.

Использование полезных ископаемых в качестве оружия

«Для западных держав тот факт, что Россия настолько глубоко интегрирована в мировой рынок металлов и полезных ископаемых, затрудняет принятие санкций против этого сегмента в целом, когда мировая экономика уже с 2020 года испытывает потрясения от пандемии Covid-19», - говорит IFRI.

Полезные ископаемые могут оказаться мощным оружием в столкновении России с Западом. Так как они дают лишь небольшую часть экспортных поступлений России, то ограничение экспорта окажет небольшое влияние на российский бюджет, но окажется разрушительным для целого ряда отраслей по всему миру, начиная с автомобилестроения и самолетостроения и кончая сельским хозяйством.

В отношении сектора были введены некоторые санкции, но они касались отдельных лиц, в то время как их компании остались в основном нетронутыми.

Великобритания ввела индивидуальные санкции в отношении нескольких олигархов, связанных с добывающими отраслями, в том числе против Романа Абрамовича (акционера сталелитейного завода «Evraz» и производителя алюминия «РУСАЛ»), Олега Дерипаски (председателя правления компании «РУСАЛ»), Андрея Гурьева (основателя и генерального директора компании-производителя удобрений «ФосАгро»), Сергея Иванова (генерального директора компании «АЛРОСА») и Владимира Потанина (генерального директора компании «Норильский никель»).

Среди американских компаний, связанных с российскими полезными ископаемыми, компания «Boeing» приостановила партнерский контракт с российским производителем титана «ВСМПО-АВИСМА», дочерней компанией государственной группы «Ростех», которая с 2014 года находится под финансовыми и торговыми санкциями. Но проблемы с заменой российского титана, необходимого для производства самолетов, означают, что европейская группа «Airbus» продолжает получать поставки титана от дочерних компаний группы «Ростех».

Чтобы сохранить поставки, но в то же время наказать Россию, Великобритания также повысила свои таможенные тарифы на импорт платины и палладия из России и Беларуси в рамках режима санкций.

Много дебатов возникло вокруг алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Бельгия решительно выступала против введения санкций в отношении экспорта российских алмазов, поскольку местная экономика Антверпена сильно зависит от торговли алмазами премиум-класса. США и ЕС не смогли договориться об общей линии поведения: хотя Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Asset Control, OFAC) Минфина США внесло этот алмазный гигант в свой санкционный список, ЕС решил не вводить аналогичные санкции из-за давления Бельгии.

Точно так же глубокая интеграция России в мировой рынок металлов означает, что Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) также в конечном итоге решила не запрещать торговлю и хранение в своей системе металлов, происходящих из России, опасаясь обвала рынка, если это сделать.

Но самым мощным оружием в арсенале России являются полезные ископаемые, связанные с производством электромобилей.

«В частности, палладий, 38% мирового объема производства которого приходится на Россию, может стать мощным рычагом: эмбарго или замедление экспортных процедур окажут минимальное финансовое влияние на российское государство, так как на долю палладия приходится всего 0,43% внутреннего ВВП страны, но они станут серьезным ударом по западной автомобильной промышленности и расстроят мировой рынок, - говорится в сообщении IFRI. - Точно так же экспоненциальный рост спроса на никель - важный компонент в производстве некоторых моделей аккумуляторов для электромобилей - дает России дополнительное преимущество в ее экономической войне против Запада».

Растущий вес Африки

Даже без явных санкций Европа начала отказываться от импорта российских полезных ископаемых, а США тем временем уже почти полностью обеспечивают себя всем, кроме урана и металлов для специального применения, таких как палладий и титан.

Африка почти так же богата полезными ископаемыми, как и Россия, и к тому же является одним из самых быстро развивающихся рынков. И Россия, и Китай активно инвестируют в добычу полезных ископаемых в Африке как по коммерческим, так и по геополитическим соображениям. Сырье всегда было основным инструментом внешней политики Кремля. А с тех пор, как против России были введены санкции, полезные ископаемые стали также чрезвычайно полезным способом уклонения от финансовых санкций.

«Разработка африканских полезных ископаемых - это способ обойти санкционный режим, в частности, изоляцию России от международной банковской системы. Драгоценные сырьевые товары, такие как золото и бриллианты, помогают избежать банковских санкций, поскольку их можно продавать и торговать ими без надзора или ограничений», - говорится в сообщении IFRI.

Российские добывающие компании «АЛРОСА» и «РУСАЛ» прочно закрепились в африканских странах, таких как Ангола, Зимбабве, Гвинея и Демократическая Республика Конго (ДРК). Помимо своих экономических интересов, у России есть геополитические амбиции в Африке, чему способствует разработка месторождений полезных ископаемых.

В рамках усилий по укреплению связей с африканскими странами по добыче полезных ископаемых Кремль также использовал другую опору своей внешнеполитической мощи: военную.

ЧВК «Вагнер», возглавляемая Евгением Пригожиным, действует в некоторых африканских странах, предлагая услуги безопасности в обмен на «выгодные контракты на добычу полезных ископаемых». В некоторых случаях правительства африканских стран платили ЧВК «Вагнер» за помощь в сделках по добыче полезных ископаемых.

«Например, в Центральноафриканской Республике связи ЧВК «Вагнер» с добывающими компаниями «M Finans» и «Lobaye Invest» раскрывают природу этих отношений. Эти фирмы якобы контролируются Пригожиным, а лицензии на разработку месторождений алмазов и золота были предоставлены российской компании, которая, как считается, близка к основателю ЧВК “Вагнер”», - говорится в сообщении IFRI.

ЧВК «Вагнер» стремилась внести поправки в местный горнодобывающий кодекс, чтобы установить монополию в ЦАР на драгоценные товары, такие как золото и алмазы.

ЧВК «Вагнер» также действует в Судане. В 2017 году компания Пригожина получила значительные концессии на разработку золотых и алмазных месторождений в стране, которая является третьим по величине производителем золота в мире. Связи России с Хартумом в последние годы укрепились, и российские наемные войска помогают суданским силам безопасности подавлять продемократическое движение. Несмотря на давление со стороны США, Россия по-прежнему реализует свой план строительства военно-морской базы в Порт-Судане на Красном море.

Предстоящий экономический форум Россия-Африка, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, послужит площадкой для развития российской горнодобывающей деятельности в Африке, и ожидается, что в нем примут участие почти все главы 54 африканских государств.

Ключевые сырьевые товары

«Некоторые [российские] товары, интегрированные в глобальную экономику, трудно заменить. Это касается алмазов, фосфатов и никеля. Эти три сегмента отражают сложность горнодобывающего сектора, а также связанные с ним промышленные и геоэкономические проблемы. Будь то высокотехнологичный сектор для алмазной отрасли, сельское хозяйство для производства фосфатов или энергетический переход для производства никеля, Москва располагает многочисленными активами, которые она мобилизует с целью поддержания своей отраслевой конкурентоспособности в каждом рассматриваемом сегменте», - говорится в сообщении IFRI.

Россия имеет в своем распоряжении широкий спектр важных полезных ископаемых, чтобы оказывать влияние на остальной мир, что затрудняет введение санкций.

Уголь: По данным Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA), мировой объем потребления угля достиг рекордно высокого уровня со времен промышленной революции. В 2022 году потребление угля резко возросло до рекордных 8 025 млн тонн и, как ожидается, останется стабильным до 2025 года на уровне 8 038 млн тонн. Несмотря на негативное воздействие на окружающую среду, российское правительство планирует стимулировать развитие угольной промышленности в рамках программы, рассчитанной до 2035 года.

Для развития отрасли правительство России разработало планы по инвестированию в модернизацию промышленной инфраструктуры на Кузбассе в Кемеровской области. Кроме того, ведется разведка новых месторождений в сибирских районах Арктики. Доля России в международной торговле углем за последнее десятилетие выросла с 9% до 15%, при этом основным рынком сбыта является Азиатско-Тихоокеанский регион.

Хотя российские исследователи рынка прогнозируют, что ежегодная добыча угля достигнет 330-365 млн тонн к 2035 году, самый оптимистичный сценарий правительства предусматривает добычу до 670 млн тонн. Однако это кажется нереальным, поскольку производственные мощности ограничены, отмечает IFRI. Добыча угля постепенно выросла с 258 млн тонн в 2000 году до 439 млн тонн в 2019 году, но глобальный кризис в области здравоохранения привел к снижению добычи до 398 млн тонн в 2020 году.

Алмазы и бриллианты: Природные бриллианты часто ассоциируются с гламурным миром ювелирных изделий. Однако эти драгоценные камни обладают уникальными характеристиками, которые делают их ценным материалом для применения в промышленном секторе, в частности для шлифовки и добычи полезных ископаемых.

«Москва имеет как экономическое, так и политическое доминирование в [алмазном] сегменте, при этом условия алмазного рынка быстро меняются», - отмечает IFRI.

Россия является крупным игроком на мировом алмазном рынке, при этом на Республику Саха (Якутия) приходится 25% мирового производства алмазов и 80% добычи алмазов в России. Группа «АЛРОСА», подконтрольная федеральному правительству (33%) и правительству области и муниципальных районов Якутии (33%), управляет 24 месторождениями алмазов в стране.

К сожалению, бесконтрольная эксплуатация месторождений алмазов в Якутии привела к катастрофической экологической ситуации. Почва и водные пути вблизи горнодобывающих предприятий сильно загрязнены, что является наследием советских времен.

«АЛРОСА» продает свои алмазы на международном рынке через свою сбытовую организацию. Сотрудничество между «De Beers» и Россией началось с началом добычи полезных ископаемых в Якутии. «АЛРОСА» является ведущим мировым поставщиком природных алмазов, добывая от 35 млн до 40 млн каратов в год (что эквивалентно 7-8 тоннам).

Россия также имеет значительное политическое влияние как ключевой участник Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP), международной отраслевой организации, созданной в 2000 году для сертификации камней и пресечения продажи «кровавых алмазов», используемых для финансирования гражданских войн в Африке, что дает ей еще один рычаг влияния на континент. Например, во время председательства Москвы в организации в 2021 году алмазным рудникам в Центральноафриканской Республике было дано разрешение продолжать работу, несмотря на кровавую борьбу с продемократическими силами в стране.

Даже после начала военного конфликта на Украине Россия по-прежнему возглавляет две из шести рабочих групп Кимберлийского процесса. Однако определение «конфликтных алмазов» не расширилось, чтобы можно было включить в него использование частных или поддерживаемых правительством военизированных формирований.

Для удовлетворения потребностей высокотехнологичной промышленности стремительно растет производство синтетических алмазов, где Россия также играет доминирующую роль. Китай, Япония и Индия становятся главными конкурентами в этой области. Синтетические алмазы составляют около четверти годового объема производства компании «АЛРОСА», и ожидается, что их рыночная доля будет расти на 9% ежегодно до 2028 года. 70% объема производства синтетических алмазов используется в промышленности, еще 13% используется для производства полупроводников, датчиков, лазерных систем и оптических волокон.

Для сохранения лидирующих позиций на рынке синтетических алмазов российская компания «Технологии синтеза» («Синтехно») запустила завод по производству синтетических алмазов в Псковской области и намерена его расширять.

Удобрения: Россия является крупнейшим производителем удобрений в мире и поэтому может оказывать влияние на сельскохозяйственное производство в Европе и Африке.

«В России сектор производства удобрений, без сомнения, является сектором с наиболее полной и совершенной цепочкой создания стоимости, начиная с этапа добычи и кончая сбытом на рынке. В сегменте удобрений в стране доминируют четыре группы: «Акрон», «ЕвроХим», «ФосАгро» и «Уралхим», - говорится в сообщении IFRI. - Хотя Россия не доминирует в секторе удобрений, она по-прежнему является ключевым игроком из-за большой зависимости мировой экономики от модели интенсивного земледелия. По сути, российские промышленные группы, доминирующие в цепочке создания стоимости в этом секторе, составляют незаменимое звено сельскохозяйственной системы планеты».

Удобрения являются важнейшим компонентом в глобальной цепочке поставок продовольствия. В России удобрения структурированы вокруг «Российской ассоциации производителей удобрений» (РАПУ), которая была основана в 2008 году и подчиняется непосредственно Министерству промышленности и торговли (Минпромторг). В настоящее время на поставки российских удобрений приходится 20% мирового рынка, что эквивалентно $12,5 млрд.

«ФосАгро», основанная в 2001 году, является ведущим поставщиком фосфорсодержащих удобрений в Европу. Компания является вертикально интегрированной и осуществляет добычу в г. Кировске Мурманской области, где в настоящее время разрабатываются шесть месторождений. Этот объект является крупнейшим в мире по производству высококонцентрированной фосфоритной руды, и ориентировочный срок его службы составляет 60 лет.

Компания «ФосАгро» является основным дистрибьютором удобрений для российских аграриев, продав 3,54 млн тонн в 2020 году. Другими словами, 30% ее продукции предназначено для внутреннего рынка. Несмотря на то, что компания имеет торговые точки по всему миру, она планирует улучшить свою дистрибьюторскую сеть по всей стране, уделяя особое внимание развитию жидких минеральных удобрений, которые становятся незаменимыми в регионах, регулярно подвергающихся засухе.

Из-за угрозы санкций некоторые руководители ушли в отставку или продали свои акции. Например, олигарх Дмитрий Мазепин ушел с поста генерального директора «Уралхима» и сократил свою долю до 48%, чтобы стать миноритарным акционером в надежде избежать санкций.

Перспектива сокращения поставок удобрений для мирового сельскохозяйственного сектора может иметь разрушительные последствия для урожаев в 2023 году, считает IFRI. Сокращение использования удобрений приведет к пропорциональному падению мировых сельскохозяйственных урожаев, снова подстегнет инфляцию и, возможно, вызовет голод на таких рынках, как Африка. Сельскохозяйственные державы, такие как Бразилия, один из ведущих мировых экспортеров кукурузы, сои, сахара и кофе, продолжают торговать с Россией и пополняют свои запасы удобрений, обходя банковские и логистические ограничения в рамках формирующегося «блока БРИКС», обеспечивающего растущее геополитическое сотрудничество между ведущими развивающимися рынками мира.

Как и в случае с металлом, западные страны не решаются напрямую наложить санкции на российские удобрения, признавая их важность для глобальной цепочки поставок продуктов питания. Таким образом, такие компании, как «ФосАгро», будут продолжать играть важную роль в глобальном сельском хозяйстве, уделяя особое внимание устойчивым и инновационным подходам к распределению и использованию удобрений. Опять же, Запад ограничился санкциями против владельцев крупных компаний, но даже в этом случае несколько олигархов были освобождены от санкций.

Никель: В мае 2020 года утечка 21 000 тонн дизельного топлива в реку Амбарная в сибирском регионе Арктики была объявлена чрезвычайной ситуацией федерального значения и одной из самых серьезных экологических катастроф в истории России. Авария произошла после выхода из строя резервуара для хранения и привлекла внимание к его владельцу, горнодобывающей группе «Норильский никель».

В ответ Потанин, ведущий акционер и генеральный директор «Норникеля», решил начать глубокую трансформацию экологической политики группы. «Эта эволюция происходит в контексте трансформации мирового рынка никеля. Политика декарбонизации, которая требует осуществления перехода на основе использования возобновляемых источников энергии и электрификации транспорта, переворачивает рынок», - говорится в сообщении IFRI.

Никель является жизненно важным компонентом в производстве экологически устойчивой энергии и литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на такие автомобили резко возрастет, и прогнозируется, что к 2050 году потребность в никелевой руде увеличится на 100% по сравнению с текущими уровнями, сообщает IFRI.

Крупные производители электромобилей готовятся к этому. Автопроизводитель «Tesla» подписал коммерческие соглашения с нероссийскими партнерами по обеспечению поставок никеля не из России. Напротив, «Норильский никель» нацелен на рост производства никеля на 25%-35% к 2030 году по сравнению с 2017 годом и намерен продавать в Азию, а не на Запад.

В настоящее время «Норильский никель» является ведущим производителем никеля в мире, на его долю приходится 17% от общего объема производства в мире. Несмотря на санкционное давление, компания приступила к модернизации своего промышленного оборудования и запустила масштабное избавление от недостатков с помощью ESG.

У компании есть амбициозный план по сокращению выбросов диоксида серы (SO 2 ) в рамках проекта модернизации, и она уже закрыла несколько заводов, нарушающих правила, на Кольском полуострове. Ее флагманский «Норильский металлургический комбинат», один из крупнейших источников выбросов SO 2 , делает норильский промышленный район одним из самых загрязненных в мире. Проект промышленной реновации направлен на сокращение выбросов SO 2 на 90% и касается всех подразделений компании в Заполярье, включая предприятия как в норильском промышленном районе, так и на Кольском полуострове в Арктике. Закрытие плавильного цеха в приграничном поселке Никель недалеко от Норвегии, уже привело к сокращению выбросов SO 2 на 78% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

Необходимость устойчивого развития и соблюдение Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goal, SDG) ООН и критериев ESG стали руководящим принципом для многих инвестиций. Однако «Норильский никель» продолжает подвергаться критике со стороны неправительственных организаций, особенно тех, которые связаны с коренным населением региона, которые говорят, что компания могла бы сделать больше.