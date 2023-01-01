Рекомендации эксперта по фирменным ювелирным изделиям

(christies.com) - Специалист Christie’s по ювелирным изделиям Арабелла Хискокс (Arabella Hiscox) объясняет, почему ювелирные изделия с автографом ведущих брендов привлекают серьезных коллекционеров по всему миру.

Что такое фирменные ювелирные изделия?

На фирменных ювелирных изделиях указывается название ювелирного дома или производителя с гравировкой на нижней или обратной стороне изделия или на внутренней стороне кольца. Ювелиры начали ставить автографы на своих работах в период художественного движения Arts & Crafts (искусства и ремесла) и Art Nouveau (ар-деко) примерно с 1860 года. Одним из первых это стал делать Рене Лалик (René Lalique), который всегда подписывал свои работы. Эта практика приобрела популярность в ХХ веке, когда все ведущие ювелиры и многие мелкие ателье начали ставить свои автографы на своих украшениях.

Ювелирные изделия с автографом более ценны, чем без автографа?

Как правило, да. Если это работа одного из лучших производителей, автограф может добавить 50, 100 или даже 300 процентов к стоимости ювелирного изделия. Аукционный дом Christie’s предложил браслет привлекательного и немного необычного дизайна, изготовленный в 1920-х годах, который несколькими годами ранее был оценен в 8 000-12 000 фунтов стерлингов. После тщательного изучения специалисты Christie’s в Лондоне обнаружили остатки «Van» из подписи Van Cleef & Arpels. В компанию была отправлена фотография, и они подтвердили и точно датировали это изделие. Браслет оказался редким образцом столь популярного периода Art Deco и впоследствии был продан с надбавкой к цене.

Являются ли некоторые автографы более ценными?

«Cartier, Fabergé, Harry Winston, JAR, Lalique, Van Cleef и многие другие - любое из этих имен на драгоценном камне изменит стоимость изделия, - говорит Хискокс. - Ювелирные изделия, разработанные и произведенные этими компаниями, соответствуют очень высокому стандарту». Тем не менее, многое зависит от изделия. Компания Cartier была таким плодовитым производителем, например, что автограф на ювелирных изделиях традиционного дизайна повысит их стоимость, но не обязательно значительно. Тем не менее, автограф на ювелирном изделии «Tutti Frutti» компании Cartier 1920-х годов - самом популярном изделии бренда - потенциально может довести его стоимость до миллионов долларов.

Являются ли все ювелирные изделия с автографом коллекционными?

Нет, не все автографы повышают стоимость. Для изделий с автографами важное значение имеет конкретный производитель и период. Для ювелирных изделий от ведущих брендов автограф обеспечивает уверенность с точки зрения качества.

«Имея ювелирное изделие XX века с автографами таких производителей, как Boucheron, Bulgarj, Cartier, Chaumet, Fabergé или Van Cleef & Arpels, вы знаете, что оно будет соответствовать высоким стандартам с точки зрения дизайна, качества камней и способа его изготовления», - подтверждает Хискокс.

Как узнать, подлинный ли автограф?

Хискокс рекомендует начинающим коллекционерам приобрести ювелирную лупу (10-кратное увеличение) и начать тренировать зрение, рассматривая изделия. «Рассмотрите автограф через лупу. Поддельный автограф может выглядеть так, как будто он был выгравирован вчера, и он будет очень ярким и блестящим, что на самом деле не соответствует возрасту изделия, - объясняет она. - Кроме того, научитесь распознавать, как разные компании ставили автографы на своих изделиях. Например, на ранних ювелирных изделиях Cartier часто была слабая линия, которую они рисовали, прежде чем аккуратно написать Cartier поверх нее».

Если ювелирное изделие не имеет автографа, значит ли это, что оно не подлинное?

Со временем автографы могут стереться или стать неразборчивыми. Бывший специалист лондонского отдела ювелирных изделий однажды исследовал изумрудное ожерелье, которое оказалось принадлежащим Cartier, но на нем не было автографа. После тщательного изучения он обнаружил что-то похожее на очень слабо заметные буквы, обозначающие «Par» и, возможно, «C». Поскольку специалист полагал, что ювелирное украшение принадлежит Cartier, владелец обратился в компанию, которая обнаружила ожерелье в своих архивах. Первоначально оно было подписано «Cartier Paris» и продано за $3 млн. Если бы на нем не было автографа или не было бы связи с Cartier, ожерелье, вероятно, было бы продано примерно за половину этой суммы.

Если нет информации о происхождении ювелирного изделия, простое и надежное правило состоит в том, чтобы предположить, что изделие «неподлинное», пока не будет доказана его подлинность. Если его стоимость составляет несколько сотен фунтов, последствия ошибки меньше. Но в случае с более дорогостоящим ювелирным изделием покупатель должен тщательно проверить происхождение и доверять репутации и авторитету продавца.

С точки зрения стоимости, имеет ли значение период?

Всегда есть исключения из правил, но в целом наибольший интерес вызывает период Art Deco, за ним следуют Belle Epoque (Прекрасная эпоха), Retro Period (стиль «Ретро»), Art Nouveau (стиль «модерн») и Arts & Crafts (искусства и ремесла).

Влияет ли возраст ювелирного изделия на стоимость?

Стоимость зависит не столько от возраста ювелирного изделия, сколько от его производителя, но важно подтвердить, что изделие действительно относится к тому периоду, а не к современной или более старой репродукции. Например, ювелирные изделия могут быть современными и выполнены в стиле Art Deco. «Вы должны доверять человеку, который продает ювелирное изделие, или попросить письменный документ, в котором указаны даты. В этом случае, если бы действительно произошла ошибка, можно было бы вернуть деньги», - говорит Хискокс.

В ноябре прошлого года в Лондоне была предложена частная коллекция драгоценностей с автографами, сформированная за последние лет 15. «У нас есть коробочки и копии документов для многих предметов, - добавляет Хискокс. - Мы не часто видим это с ювелирными изделиями, так что это настоящее удовольствие иметь все это здесь».

Что еще следует учитывать?

Убедитесь, что ювелирные изделия не украшены. По словам Хискокс, если это не обнаружить, то это может ложно увеличить стоимость изделия. Даже ювелирное изделие с автографом больше не находится в первоначальном состоянии, и его стоимость уменьшается. Некоторые драгоценности были изменены по практическим причинам, например, в ходе ремонта; длинное ожерелье могло быть разделено на несколько более коротких ожерелий, что уменьшает его стоимость.

Каковы некоторые известные продажи ювелирных изделий с автографами на аукционах Christie’s?

В 2013 году браслет «Tutti Frutti» в стиле Art Deco от Cartier был продан в Нью-Йорке за $2 045 000, что более чем в четыре раза превышает его максимальную оценку. Исключительное ювелирное изделие украшено бриллиантами, жадеитом и драгоценными камнями. Особые драгоценности с автографами, которые мы продали по рекордным ценам, включают брошь devant-de-corsage от Cartier, относящуюся к Belle Epoque, стоимость которой в 2014 году достигла миллиона, что на тот момент было самым дорогим ювелирным украшением с автографом, когда-либо проданным с аукциона. В 2014 году браслет из золота и бриллиантов от известного современного ювелирного бренда JAR был продан за $3,5 млн.

Предлагает ли Christie’s широкий ассортимент ювелирных изделий с автографами?

Ювелирные изделия с автографами предлагаются на всех наших ювелирных аукционах. Время от времени Christie’s организовывал тематические продажи ювелирных изделий с автографами, в том числе несколько аукционов, полностью посвященных Cartier, аукцион в честь столетия от имени Van Cleef & Arpels и специальные аукционы брендов Asprey & Garrard, Bulgari и Lalique. В 1997 году очень популярная продажа Bijoux Signes представляла собой специальный аукцион ювелирных изделий с автографами, на котором было продано 150 украшений. Каталог был подготовлен в сотрудничестве с модельером Юбером де Живанши (Hubert de Givenchy), драгоценности были сфотографированы со многими его платьями, в том числе на простом черном платье, которое он разработал для Одри Хепберн (Audrey Hepburn) в фильме «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s).

Какие ювелирные изделия с автографами в настоящее время наиболее популярны среди коллекционеров?

Ювелирные изделия с автографами Cartier, Van Cleef & Arpels и Harry Winston пользуются большим спросом, а современные изделия таких дизайнеров, как Вирена Бхагата (Viren Bhagat), Уоллеса Чаня (Wallace Chan), Эдмонда Чиня (Edmond Chin) и ювелирного бренда JAR, привлекают множество поклонников и продаются на аукционах за значительные суммы. Большой популярностью пользуются некоторые из большого числа производителей, например, Belperron, Boucheron, Bulgari, Chaumet, Schlumberger, Tiffany, Webb и Yard.

С чего начать начинающему коллекционеру ювелирных изделий с автографами?

Есть много способов создать коллекцию ювелирных изделий с автографами, будь то по эпохе, такой как Art Deco, или по конкретным ювелирным изделиям, например, запонки или изображения животных. «Имеет смысл выбрать производителя или период, или это может быть и то, и другое, например, ювелирные изделия в стиле Art Deco, созданные Cartier в 1920-х годах, в один из самых творческих периодов ее истории», - предлагает Хискокс.

Придерживайтесь темы или периода и тщательно подбирайте коллекцию. Ювелирные изделия должны дополнять друг друга, чтобы их можно было носить вместе для создания более впечатляющего эффекта; это также повысит их стоимость.

«Если это станет хорошей инвестицией, это отличная новость», - говорит она в заключение.

«Но покупайте то, что вам нравится», - добавляет она.