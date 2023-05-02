В области какого критически важного сырья Европа может стать лидером

Автор: Кэрри Хэмпел (Carrie Hampel)

(electrive.com) - В связи с тем, что Комиссия ЕС разработала Закон о критическом сырье (Critical Raw Materials Act, CRMA), мы поговорили с компаниями Vulcan Energy, Skeleton Technologies и volytica Diagnostics, у которых есть новые подходы к поставке и использованию сырья для аккумуляторов.

Мы также получили заявления комиссаров ЕС Тьерри Бретона (Thierry Breton) и Валдиса Домбровскиса (Valdis Dombrovskis) и Торгово-промышленной палаты Германии (German Chamber of Industry and Commerce, IHK). Полученная информация дает представление о том, куда движется Европа и где она может использовать новые подходы для обеспечения безопасности цепочки поставок аккумуляторов.

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Общая цель недавно опубликованного Закона о критическом сырье состоит в том, чтобы решить проблему отсутствия безопасного и экологически устойчивого доступа к важнейшему сырью для ЕС. Чтобы Европа могла участвовать в автомобильной и энергетической промышленностях, она должна обеспечить достаточное количество материалов для производства аккумуляторов для электромобилей и аккумуляторов для стационарных накопителей энергии.

Заявления и ответы, которые мы собрали, отражали в целом позитивную атмосферу в отношении предполагаемого подхода Европы к критически важным видам сырья. Как сказал Арно Кастенье (Arnaud Castaignet) из компании Skeleton Technologies, «это хорошая дорожная карта», хотя есть области, которым нужно уделить больше внимания. Помимо всего прочего, он сказал, что необходимо уделять больше внимания инновациям в области материалов, чтобы найти замену конечным материалам.

Как мы узнали от Клаудиуса Йеле (Claudius Jehle), генерального директора volytica Diagnostics, необходимы достаточные рекомендации по измерению и мониторингу аккумуляторов, чтобы обеспечить их эффективное использование и «вторую жизнь» перед переработкой. Другие отзывы от Vulcan Energy Resources и немецкой IHK касаются эффективности бюрократических процедур и финансирования, чтобы никто не попал в бюрократическую волокиту, мешающую участию бизнеса в этих новых и жизненно важных отраслях.

Где находится ЕС на международном уровне, что касается критически важного сырья?

Комиссар ЕС и исполнительный вице-председатель Валдис Домбровскис отмечает в своем заявлении о CRMA: «Мы не являемся континентом, богатым ресурсами. Наши внутренние поставки обеспечат лишь часть критически важного сырья, в котором мы нуждаемся». Он делает вывод: «Как вы знаете, мы работаем над целевым соглашением с Соединенными Штатами, направленным на оказание помощи в создании «зеленого» трансатлантического рынка. В частности, мы хотим добиться режима, эквивалентного Соглашению о свободной торговле (Free Trade Agreement, FTA), для поставок сырья в контексте Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act)».

Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутренним рынкам, отмечает: «Мы участвуем в глобальной гонке за поставки и переработкой критически важных видов сырья».

При широком взгляде на международные экономики и рынки, хотя Европа занимает второе место после Китая по количеству получаемых и перерабатываемых аккумуляторных материалов, Европа также имеет лучшую репутацию в плане прозрачности в области устойчивого экологического развития, учитывая механизмы охраны окружающей среды и охраны труда.

Именно эти вопросы экологической устойчивости, социального и экологического воздействия считаются наиболее важными для сильнейших экономик мира, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который также представляет собой самые быстрорастущие потребительские рынки в мире, среди которых электромобили являются одними из немногих товаров и услуг, где отмечается рост их использования на фоне - в целом - ослабления глобальных экономических перспектив.

Местное сырье

Начиная с добычи полезных ископаемых, Закон о критическом сырье уже определил важность устойчивости в начале цепочки, откуда в первую очередь поступают материалы, поэтому мы обратились к Vulcan Energy Resources с просьбой дать ответ на предложенный Закон о критическом сырье. Vulcan Energy в настоящее время занимается фильтрацией лития из геотермального рассола в районе Верхнего Рейна в Германии, помимо выполнения других проектов. Компания специализируется на добыче лития в Европе и имеет соглашения о поставках с компаниями Stellantis, Renault, Umicore и Volkswagen.

Винсент Леду Педай (Vincent Ledoux Pedailles), главный коммерческий директор компании Vulcan Energy Resources, сказал: «Предложение Закона о критическом сырье сделано в правильном направлении для поддержки развития литиевых проектов в Европе, и совместно со страховым альянсом Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), который также поддерживает геотермальные проекты, это еще одна хорошая новость для геотермальных литиевых проектов, таких как Vulcan».

«Основное направление предложения, по-видимому, сосредоточено на выдаче разрешений и на способе ускорения процесса по всей Европе, в основном выбирая так называемые «критически важные проекты» и выделяя по одному органу в каждой стране для централизованного и, следовательно, более быстрого управления процессом выдачи разрешений, т.е., до двух лет для комплексных горнодобывающих проектов», - резюмировал он. Такой ход развития событий также упоминается в положительном смысле, в частности, в заявлении немецкого IHK.

«Финансовая поддержка также рассматривается в предложении, но она все еще расплывчатая», - продолжил Леду Педай, хотя и признал, что следует ожидать бюджет, соответствующий или превышающий Закон США о снижении инфляции. Он пояснил, что «главное, что остается неизвестным в предложении, так это сроки и когда проекты в Европе действительно выиграют от этого предложения».

В области финансирования, как ожидает главный коммерческий директор Vulcan, Европа готовится активизироваться на местном фронте добычи полезных ископаемых, поскольку и комиссар Тьерри, и Домбровскис уделяют основное внимание финансированию и регулированию.

Международная ситуация показывает, что хотя США и Китай, являющиеся непосредственными конкурентами и партнерами Европы, смотрят на Закон о критическом сырье со стратегической точки зрения, обе эти страны не смогли в полной мере решить или использовать экологические и трудовые нормы так, как это сделала Европа, особенно с помощью таких проектов, как «Паспорт аккумулятора» (Battery Passport), который обеспечивает прозрачность исходных материалов на протяжении всего жизненного цикла аккумулятора. Таким образом, хотя у Европы есть убедительное преимущество на этом фронте, теперь перед ней стоит задача определить ключевые проблемы, касающиеся полного замкнутого цикла материалов, используемых для аккумуляторов.

Возобновляемые заменители критически важного сырья

Хорошим примером одного из наиболее жизненно важных и труднодоступных сырьевых материалов является графит, один из 16 сырьевых материалов, указанных в числе имеющих стратегическое значение в предлагаемом Законе о критическом сырье. Графит требует наибольшего увеличения производства из всех минералов для аккумуляторов, и почти весь его объем в настоящее время поступает из Китая. Графит также является ключевым компонентом водородных топливных элементов. В 2021 году насчитывалось около 20 юниорных государственных компаний по добыче графита, проекты которых находятся на продвинутой стадии и на уровне технико-экономического обоснования. Четырнадцать из них находятся в Африке и имеют разную степень риска в плане безопасности и стабильности.

Не нужно много времени, чтобы осознать значение этого важнейшего сырья для транспортной отрасли. Графит также обычно используется для изготовления удивительного материала, называемого графеном. В электромобилях графен улучшает механические свойства, увеличивая срок службы и уменьшая вес.

Skeleton Technologies использует особый вид графена для своих ультраконденсаторов и специальных аккумуляторов. Когда мы спросили Арно Кастенье, вице-президента по связям с общественностью и государственными органами компании Skeleton Technologies, какое стратегическое сырье нужно его компании для производства аккумуляторов и суперконденсаторов и сколько компании нужно графита, на оба вопроса был получен простой ответ: «На самом деле ничего».

Это связано с тем, что Skeleton Technologies нашла способ производить графен из возобновляемых материалов. Суперконденсаторы, супераккумуляторы и твердотельные аккумуляторы этой компании производятся с использованием запатентованного ими «криволинейного графена» (Curved Graphene), который является возобновляемым продуктом и поступает из Европы, а это означает, что европейским компаниям не нужно ехать в Китай или Соединенные Штаты за аккумуляторами и ультраконденсаторами.

Кастенье отметил, что, хотя Закон о критическом сырье правильно определяет критическое сырье, в нем ничего не говорится о поддержке инноваций в области материалов. «Есть много случаев - не только в нашем случае, - когда мы видели, что вы также можете разработать замену для таких материалов. Это наш случай с изогнутым графеном».

Он объясняет, что речь идет не только о замене материалов, но и о разработке более эффективных способов их использования. Этому также уделяется большое внимание в Skeleton. Утверждается, что ультраконденсаторы компании на основе графена удваивают время работы аккумулятора в сочетании с литий-ионными аккумуляторами.

Примеры этого есть и в других местах: «Как это было, например, в солнечных батареях при сокращении использования серебра и кремния», - отмечает Кастенье. Он обращается к Европейской комиссии по вопросу Закона о критическом сырье: «Мы предлагаем, чтобы они также изучили возможность либо лучшего, более эффективного использования таких материалов, либо разработки заменителей, которые позволили бы Европе обходиться без многих из этих материалов».

Skeleton Technologies показала, чем можно управлять, придерживаясь принципов устойчивого экологического развития. «Мы даже продаем побочный продукт обработки изогнутого графена. Мы продаем его компаниям, занимающимся солнечной энергетикой».

Именно в этой области Европейская комиссия может дать некоторые рекомендации в будущем. «Мы выступаем за установление действительно строгих требований ко всей цепочке создания стоимости с точки зрения переработки этих материалов, чтобы не образовывалось большого количества отходов», - заявляет Кастенье.

Этот подход действительно широко представлен в Законе о критическом сырье, разработанном ЕС, о котором он говорит: «Мы очень хорошо видим, что большое внимание уделяется переработке (в предложенном Законе о критическом сырье) и тому, чтобы цикл переработки был как можно более замкнутым, потому что это действительно то, что на наш взгляд, должно быть в центре внимания».

Что означают экологическая устойчивость и замкнутый цикл для сырья для аккумуляторов?

Экологическая устойчивость означает, что можно поддерживать то, что теоретически может продолжаться вечно, а это означает, что все материалы являются возобновляемыми и, следовательно, предложение бесконечно. В случае электромобилей и стационарных аккумуляторных батарей это означает, что, когда необходимо добывать сырье из недр земли, то из него нужно сделать как можно больше, прежде чем оно будет максимально полно переработано, чтобы это сырье могло оставаться в бесконечном цикле использования и повторного использования (вторичного использования), никаких геополитических игр не требуется.

Именно здесь Клаудиус Йеле, генеральный директор volytica Diagnostics, высказал твердое мнение об использовании критически важного сырья. Он выступает за то, чтобы аккумуляторы постоянно контролировались с обязательным тестированием, чтобы сообщать об окончании их срока службы для каждой фазы этого срока использования, а не придерживаться произвольно установленного периода времени, после которого аккумуляторы, в худшем случае, выбрасываются, а в лучшем случае используются по максимуму, прежде чем, наконец, пойдут в переработку.

«Я бы выступал за то, чтобы аккумуляторы использовались по прямому назначению как можно дольше, но в данный момент это не так; обычно их заменяют по истечении гарантийного срока», - сказал он.

Он приводит пример оператора общественного транспорта в Северной Европе, который не смог определить, годны ли еще аккумуляторы для его электробусов: «Им пришлось заменить аккумуляторы на сумму 14 млн евро, по-моему, для 136 электробусов».

Йеле объяснил, что, поскольку люди не знают, что происходит и насколько еще пригодны их аккумуляторы в конце гарантийного срока, указанного производителем, они скорее выкинут их и купят новые, чем будут проверять их, чтобы узнать, как продлить их первоначальный срок использования и применять их в рамках вторичного использования. Это было мотивацией Йеле для создания volytica diagnostics - иметь возможность должным образом контролировать аккумуляторы, чтобы их можно было использовать в течение оптимального периода времени на каждом этапе их использования. Совсем недавно мы сообщали, что volytica начала работать с Mahle над инструментами для диагностики аккумуляторов для электромобилей.

«Если есть рекомендации по надлежащему мониторингу и надлежащему анализу этих вещей, то у владельца есть доказательства, чтобы дать этой вещи вторую жизнь для вторичного использования. Без указания этой информации никто не стал бы рисковать покупать неизвестный аккумулятор. Если вы не знаете, что с ним происходило раньше, вы не можете использовать его для другой цели, дать ему «вторую жизнь» и дать еще одну гарантию, что тормозит рынок вторичного использования», - сказал он.

Этот фактор даже не упоминается в законе Байдена о снижении инфляции. А в Европе это было упомянуто в Законе о критическом сырье только в виде расплывчатой ссылки на замкнутость цикла. Европа уже продает электромобили достаточно долго, чтобы первые аккумуляторы для электромобилей были готовы для вторичного использования. Если эти системы не будут немедленно введены в действие, пока мы говорим, сырье для аккумуляторов будет потрачено впустую.

В Китае количество аккумуляторов, попадающих на рынки вторичного использования, огромно, и дальнейший срок службы аккумуляторов за пределами их первоначального предназначения теперь разворачивается в нескольких прибыльных отраслях.

Процесс использования между первоначальным назначением аккумулятора и его возможной утилизацией регулируется так называемым последовательным или ступенчатым методом определения приоритетов наиболее важных применений для вторичного использования. В европейском или североамериканском контексте это будет означать, что, например, аккумуляторы от больших электромобилей должны применяться в ходе вторичного использования в стационарных хранилищах, например, для буферизации сети в районах, подверженных отключению электроэнергии, или аккумуляторы от больших мощных транспортных средств можно затем использовать для небольших, транспортных средств, эксплуатируемых на меньшей скорости, например, в густонаселенных городских районах.

Это вторичное использование радикально сокращает общее количество сырья, необходимого для любого региона, а также резко снижает количество энергии, необходимой для производства на каждом этапе этого применения.

Услышав, что Китай пытается повысить уровень переработки, который в настоящее время намного ниже запланированного, Йеле поднял еще один важный вопрос, касающийся критически важного сырья. Он приводит аналогию, что литиевые аккумуляторы - это не один вид, а целый «зоопарк». «В литий-ионном “зоопарке” есть десятки видов животных: есть литий-ионная технология на основе никеля-марганца-кобальта или технология на основе лития-железа-фосфата (LFP). А в Китае более 90% используемых аккумуляторов изготовлены по технологии LFP, кстати, не такой уж и плохой технологии, но их очень сложно перерабатывать».

Заявление, сделанное комиссаром Домбровскисом, возможно, указывает на европейские отрасли, которые, как мы надеемся, выиграют от развивающихся отраслей в ближайшем будущем: «Уровень интеграции в торговле как товарами, так и услугами удвоился за последние 30 лет. Однако интеграция в сфере услуг, на долю которых приходится около 70% ВВП ЕС, остается значительно ниже, чем в сфере товаров. Вот некоторые из проблем, которые мы хотим решить».

Международная ситуация и европейское преимущество

Экологически устойчивое развитие является преимуществом не только для рекламы и репутации, но и по очень фундаментальным практическим, экономическим и деловым причинам. Страны, компании и континенты, которые получают максимальную отдачу от своего сырья, прежде всего нуждаются в меньшем количестве сырья, получают больше пользы от материалов, которые у них есть, и становятся автономными без геополитических стрессов, как только это сырье попадает в замкнутый цикл.

Вопрос будет заключаться в том, можно ли укрепить и сохранить международный авторитет Европы в отношении экологических и социальных стандартов. Особенность будет заключаться в установлении правил, которые направляют и поддерживают тех, кто участвует в потоке сырья для аккумуляторов, не утопив их в запретах.

Немецкая торгово-промышленная палата отметила, среди прочих комментарий и похвал Закона о критическом сырье: «Требования правительства по диверсификации поставок сырья компаниям (…) превышают установленные нормы. В любом случае компании уже корректируют свои цепочки поставок на основе оценки рисков по коммерческим причинам. В то же время расширение государственного контроля грозит дополнительными обязательствами по отчетности, проверками или другими новыми бюрократическими нагрузками для компаний, и это несмотря на объявленное госпожой фон дер Ляйен (von der Leyen) сокращение обязательств по отчетности».

Но Немецкая промышленная палата также признала, что Закон о критическом сырье дает хороший импульс. Как правило, отраслевые отзывы говорят о том, что они широко приветствуются и представляют собой хорошую дорожную карту. Поэтому кажется уместным предоставить комиссарам ЕС последнее слово, поскольку они, похоже, уже предвидят следующие шаги:

Комиссар Домбровскис отмечает: «Однако нам также необходимо использовать более разумное регулирование. Таким образом, мы можем ускорить рост и поддерживать глобальную привлекательную бизнес-среду, например, изучая возможности снижения административной нагрузки и требований к отчетности».

Комиссар Тьерри заявляет: «Целевые поправки и гармонизация существующего законодательства, особенно в отношении отходов, будут способствовать качественной переработке стратегического сырья и формированию эффективного рынка вторичного сырья в соответствии с нашими целями экономики замкнутого цикла».

Европейский Закон о критических сырьевых материалах был опубликован для осуществления обратной связи до середины следующего месяца, 15 мая 2023 года.