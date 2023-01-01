Алмазы типа «матрёшка», которые ускользнули из поля зрения

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - По оценкам Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), за 150 лет современной добычи алмазов добыто примерно 4,5 млрд каратов.

Из этих 4,5 млрд каратов было только три задокументированных случая «алмаза в алмазе».

И все они были получены в последние четыре года, что кажется несколько неравномерным распределением во времени. Если только нет другого объяснения (я вернусь к этому чуть позже).

Мы говорим об алмазе с полостью, в которой находится другой алмаз меньшего размера, способный свободно двигаться.

В октябре 2019 года АЛРОСА объявила о первом найденном таком алмазе и назвала его «Матрёшкой», потому что один камень прячется внутри другого, как в традиционной русской кукле.

Камень весом 0,62 карата был извлечен в процессе сортировки на Нюрбинском руднике в республике Якутия, расположенной недалеко от Северного полярного круга.

Эксперты Научно-исследовательского геологического предприятия АК АЛРОСА подсчитали, что ему 800 миллионов лет.

Одно из объяснений, которое они предложили, заключалось в том, что внутри алмаза образовался слой пористого поликристаллического алмазного вещества вследствие его сверхбыстрого роста.

Пористый слой впоследствии растворился, оставив меньший алмаз весом всего 0,02 карата, который свободно двигается внутри другого, как в матрёшке.

Два года спустя горняки на аллювиальном месторождении Эллендейл (Ellendale) в Западной Австралии обнаружили второй алмаз. Это был плоский треугольный драгоценный камень весом 0,844 карата с полостью, в которой находился еще один крошечный алмаз весом всего 0,001 карата.

«Только в сортировочной, а затем и в лаборатории наши специалисты поняли истинную редкость камня», - сказал Патрик Стрингер (Patrick Stringer), директор австралийской алмазодобывающей компании IBDH (India Bore Diamond Holdings).

А на прошлой неделе De Beers раскрыла детали третьего алмаза типа «Матрёшка» весом 0,329 карата с крошечным вторым камнем внутри полости.

Их теория, во многом похожая на вышеупомянутую теорию компании АЛРОСА, заключается в том, что слой низкокачественного волокнистого алмаза был вытравлен, оставив первоначальное ядро - крошечный алмаз - и внешнее покрытие из кристалла ювелирного качества, а именно более крупного алмаза.

Как бы они ни образовались, кажется, ничто не объясняет тот факт, что не было ни одного такого алмаза в течение нескольких сотен миллионов лет, а затем появились три практически одновременно.

Это как автобусы. Ждешь целую вечность, а потом приходят все сразу, один за другим, как бананы.

Поэтому у меня есть теория, основанная не на статистическом анализе, геологических знаниях или каком-либо экспертном понимании тонкостей образования алмазов, а на полученных знаниях о детях с особыми потребностями.

Я ходил в школу в 1970-х годах, когда детей, которые не соответствовали норме, которым трудно давалась учеба и которые бросались стульями, называли «непослушными» и заставляли сидеть в конце класса.

Сегодня большинство образовательных систем являются более просвещенными. Они признают, что такое поведение может указывать на наличие у ребенка, например, дислексии, СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности), трудностей в обучении, психических или эмоциональных проблем. Таких детей активно выявляют и оказывают им помощь.

Здесь есть четкая, хотя и ненаучная параллель. Дело не в том, что за все годы механизированной добычи алмазов до 2019 года из недр Земли не было извлечено ни одного такого алмаза.

Просто на них не обращали внимания или их отбрасывали. Если это звучит неправдоподобно, подумайте вот о чем: De Beers либо не может, либо не хочет сказать, где был найден ее недавно обнаруженный алмаз, получивший название «Бьющееся сердце» (Beating Heart).

В заявлении говорится только, что он был получен «на одном из четырех месторождений в мире (Ботсвана, Канада, Намибия и Южная Африка)».

Мало того, драгоценный камень был идентифицирован как особенный только тогда, когда он попал в компанию VD Global, сайтхолдера De Beers, производящего бриллианты в Сурате, Индия.

Если высоко ценимый алмаз типа «матрёшка» может так долго оставаться незамеченным при современных технологиях, вполне возможно, что другие подобные драгоценные камни были обнаружены за последние полтора века, но каким-то образом ускользнули из поля зрения.

Прекрасных вам выходных.