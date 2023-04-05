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Вчера

Amazon надеется вырастить алмазы с целью увеличения компьютерных сетей

Сегодня
Экспертиза

Автор: Айан Кинг (Ian King)

(bloomberg.com) - Amazon.com Inc. объединяется с подразделением De Beers Group для выращивания искусственных алмазов, делая ставку на то, что изготовленные на заказ драгоценные камни могут помочь революционизировать компьютерные сети.

Element Six, подразделение De Beers, будет работать над проектом совместно с Центром квантовых сетей (Center for Quantum Networking) компании Amazon Web Services (AWS), которое ищет способы безопасной передачи данных нового поколения на большие расстояния.

Квантовые сети используют субатомную материю для доставки данных способом, который выходит за рамки современных оптоволоконных систем. Алмазы будут частью компонента, который позволит данным перемещаться дальше, не разрушаясь.

Обычные ретрансляторы сигналов не могут обрабатывать информацию в такой форме, известной как кубиты. В конечном итоге это оборудование может оказаться в сетях, используемых AWS, поставщиком услуг облачных вычислений, на долю которого приходится бόльшая часть прибыли Amazon.

«Мы хотим создать эти сети для AWS», - сказала Антиа Ламас-Линарес (Antia Lamas-Linares), руководитель Центра квантовых сетей. По ее оценкам, технология будет использоваться в течение «годов, а не десятилетий».

Amazon управляет огромной частью мировых вычислений и хранилищ информации, поэтому она хочет оставаться на вершине любой технологии, которая может дать ей преимущество перед конкурентами Microsoft Corp. и Google компании Alphabet Inc.

Компания Element Six надеется найти новое применение для технических алмазов, которые ценятся за их твердость и способность работать в качестве линзы. Их использование в квантовых вычислениях - зарождающейся технологии, которая обещает сделать данные более безопасными, - может открыть большие возможности.

Широкое использование квантовых сетей потребует огромного количества компонентов, в том числе специализированных алмазов. Element Six недавно открыла завод в Орегоне, способный производить до 2 миллионов единиц такого компонента в год с использованием метода, называемого химическим осаждением из паровой фазы.

Алмаз - это твердая форма элемента углерода. Его кристаллическая структура делает его самым твердым и наиболее теплопроводным материалом, встречающимся в природе. Алмазы также естественным образом улавливают ограниченное количество примесей, таких как атомы азота, которые придают им цвет.

Эти примеси могут быть преимуществом искусственных алмазов. Создавая драгоценные камни с точно такими же примесями и формируя их таким же образом, они могут работать как ретрансляторы в квантовой сети.

В конечном счете, они также могут увеличить влияние квантовых вычислений. По словам исследователей Amazon, такое оборудование потребуется для соединения компьютеров, основанных на той же технологии, что позволит сетям квантовых компьютеров, которые долгое время считались областью научной фантастики, стать реальностью.

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