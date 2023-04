Торговля бриллиантами заставляет GIA переосмыслить цифровые досье

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(rapaport.com) - Продавцы и производители бриллиантов пожаловались Геммологическому институту Америки (Gemological Institute of America, GIA) на его новые безбумажные сертификаты, утверждая, что они снижают безопасность и менее популярны среди розничных продавцов.

Сертификаты, выдаваемые на бриллианты весом от 0,15 до 1,99 карата и цвета от D до Z, сильно обеспокоили отрасль с тех пор, как в начале этого года GIA перешел на цифровые версии.

Клиенты GIA, отправившие бриллиант, получают камень обратно в небольшом конверте, на котором указаны основные характеристики и уникальный QR-код, привязанный к онлайн-сертификату. Хотя на рундисте есть надпись, другие люди могут легко скопировать код и связать его с другим бриллиантом, по словам трейдеров, которые общались с Rapaport News в последние недели.

Поставщики также сталкиваются с противодействием со стороны розничных продавцов, которые привыкли продавать бриллианты и ювелирные изделия с физическими сертификатами. Официальный представитель индийской алмазной отрасли отметил, что использование цифровых документов особенно затруднительно для ювелирных изделий, поскольку считывание с рундиста затруднительно или надпись на нем невозможно прочитать.

Они начали проводить эту цифровую сертификацию в январе, - сказал он Rapaport News на прошлой неделе на условиях анонимности. - К настоящему времени некоторые розничные продавцы получают камни, и у них возникают проблемы, а покупатели возвращают камни, не имеющие бумажного сертификата».

Индийский совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и Индийская алмазная биржа Бхарата (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбаи подняли этот вопрос перед GIA. Представитель GIA ответил на вопросы членов Клуба алмазных дилеров Нью-Йорка (Diamond Dealers Club in New York) в недавнем выступлении, а делегаты обсудили этот вопрос на Всемирном алмазном конгрессе (World Diamond Congress) - собрании Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), которое проводится раз в три года и состоялось в Израиле на прошлой неделе.

«Высказывались опасения по поводу безопасности цифровых сертификатов, а также желание розничных продавцов и потребителей получать сертификаты в бумажном виде, - заявил в воскресенье представитель WFDB изданию Rapaport News. - Обсуждался вопрос о том, что в течение определенного периода времени GIA может предоставлять как цифровые, так и печатные сертификаты тем, кто их запрашивает. Президенты бирж, участвовавшие в конгрессе, обратились к WFDB с просьбой изложить свои опасения GIA».

Представитель GIA сказал, что организация «узнала от клиентов - производителей бриллиантов, брокеров, дилеров и розничных продавцов - об их опасениях по поводу цифровых сертификатов досье бриллиантов, выдаваемых GIA, и о том, как интеграция цифровых сертификатов в их процессы может нарушить их бизнес».

«Мы ценим конструктивные отзывы и думаем, как лучше всего решить их проблемы в контексте нашей миссии по защите потребителей и обеспечению их доверия к драгоценным камням и ювелирным изделиям».

Переход на цифровые досье является частью плана по переводу всех сертификатов GIA на безбумажную основу к 2025 году.