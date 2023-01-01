Выращенные в лаборатории бриллианты не являются острой темой, которую тщательно избегают

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - На Бриллиантовой неделе в Израиле (Israel Diamond Week) выращенные в лаборатории бриллианты не были острой, тщательно избегаемой темой. Синтетические бриллианты были в центре внимания почти всех выступавших.

Они, конечно, не представляют никакой угрозы для сектора природных алмазов.

Вот поэтому все говорили о них.

Никого нисколько не беспокоит, что они стоят в шесть раз часть дешевле и теперь составляют почти четверть алмазного рынка США в стоимостном выражении.

Разные товары, разные рынки - вот стандартная линия защиты природных бриллиантов.

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), сопредседатель правления De Beers Group, уверен, что всплеск интереса к выращенным в лаборатории бриллиантам окажет положительное влияние на спрос на природные бриллианты.

«Мне ясно, что вместо того, чтобы каннибализировать (резко снижать продажи одного продукта за счет запуска в продажу другого подобного - ред.) спрос на люксовые часы, Apple Watch и цифровые часы фактически увеличили размер общего пирога, увеличив интерес к категории, - сказал он в первый день мероприятия, проводимого на Израильской алмазной бирже (Israel Diamond Exchange) в Рамат-Гане. - И часто предлагали потребителям что-то другое, отличное от устоявшегося предмета роскоши».

По его словам, та же история наблюдается и с бриллиантами, где выращенные в лаборатории бриллианты становятся иной и отдельной категорией с «совершенно другим ценностным предложением по сравнению с природными бриллиантами».

По его словам, выращенные в лаборатории бриллианты просто не предлагают для самых важных моментов в жизни людей того же эмоционального или ценностного предложения, что и природные бриллианты.

«Спросите у людей: “Хотели бы вы получить что-то, созданное чудом природы, деяние Божье, что-то подлинное, редкое и уникальное, а не то, что изготовлено недавно в реакторе за три недели?”».

Однако, по словам отраслевого аналитика Эдана Голана (Edahn Golan), выращенные в лаборатории бриллианты завоевывают сердца, умы и долю рынка США (где продается половина мировых розничных бриллиантов).

В прошлом месяце (февраль 2023 года) на долю выращенных в лаборатории бриллиантов приходилось 22,9% всех проданных бриллиантов в стоимостном выражении и 46,6% в штучном выражении. По его словам, переломный момент (более 50 процентов) продажи в штучном выражении может наступить уже в ноябре.

Многие из сегодняшних потребителей устанавливают бюджет и покупают камень самого большого размера и самых высоких показателей цвета и чистоты, независимо от способа его производства.

«Когда кто-то заходит в ювелирный магазин в Соединенных Штатах, то не говорит, что хочет бриллиант в один карат, а говорит, что его бюджет составляет 4 000 долларов», - сказал он.

«Люди покупают более дорогие вещи. Они готовы тратить больше. Они получают больше. Почему я должен покупать природный бриллиант в один карат, если за те же деньги я могу получить выращенный в лаборатории камень весом в два карата?»

Розничные продавцы получают меньшую прибыль от выращенного в лаборатории бриллианта весом в один карат по сравнению с природным бриллиантом весом в один карат, но это не сравнение. Важна общая расходуемая сумма.

«Внезапно люди стали покупать не то же самое, но дешевле, теперь они покупают лучшее по той же цене», - сказал Голан.

Покупатели выращенных в лаборатории бриллиантов получают камень с показателем цвета EFG и чистоты VS вместо показателя цвета GH и чистоты SI, розничные продавцы продают складские запасы выращенных в лаборатории бриллиантов за шесть месяцев, а не за год.

Все дело в истории, говорит Эйра Томас (Eira Thomas), президент и главный исполнительный директор Lucara Diamond Corporation.

«Я не думаю, что мы должны изменить историю природных бриллиантов, я думаю, мы должны рассказать ее лучше. Мы должны гораздо лучше объяснять неотъемлемую ценность природных бриллиантов и то, что это означает», - сказала она.

«Речь идет об информации, используемой с целью донесения идеи до пользователя. Это природный продукт, которому миллиарды лет. Они невероятно редки. И в разведку алмазов было вложено недостаточно средств. Насколько нам известно, на горизонте не ожидается появление нового алмазного рудника, который мог бы оказать существенное влияние на мировые объемы предложения природных алмазов и бриллиантов. Так что у нас есть отличная история. Нам просто действительно нужно гораздо лучше поработать, чтобы донести ее.

«Если вы сегодня купите сумку Hermes или Louis Vuitton, стоимость всех этих сумок со временем возрастет. И тем не менее средний потребитель, заходя в ювелирный магазин, торгующий бриллиантами, скажет, за какую самую низкую цену он может купить изделие. Необходимо выйти из этой парадигмы».

Последнее выступление по этому вопросу сделал Дэвид Келли (David Kellie), генеральный директор Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council) и бывший старший вице-президент по маркетингу и рекламе в компании Ralph Lauren.

Он показал рубашку поло, предлагавшуюся его старым работодателем по цене $110 рядом с очень похожей рубашкой поло US Polo Association (Ассоциации поло США) по цене $22.

Он провел сравнение с рекламой, размещенной десятками розничных продавцов, предлагающих выращенные в лаборатории бриллианты по сниженным ценам, выделив одного, рекламирующего бриллиант круглой огранки весом два карата, цвета F и чистоты VS1 за 2 544 фунта стерлингов, по сравнению с таким же изделием за $4 900 от более дорогого конкурента, также предлагающего природный бриллиант с такими же показателями за $15 250.

«Разница в цене между природным бриллиантом и выращенным в лаборатории бриллиантом заключается в ценности и в том, как мы сообщаем об этом конечному потребителю», - сказал он.

«Мы все работаем в отрасли природных бриллиантов, и в наших интересах создать этот бренд с ценностями, которые мы все разделяем, и мы должны разделять их с потребителями».

Прекрасных вам выходных.