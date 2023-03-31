Концепция бесплавильной переработки платины с низким энергопотреблением получила дальнейшее развитие в Австралии

Автор: Мартин Кример (Martin Creamer)

(miningweekly.com) - Переход от пирометаллургической плавки с высоким энергопотреблением к гидрометаллургическому извлечению металлов платиновой группы (МПГ) с низким энергопотреблением получил дальнейшее развитие в австралийской компании Podium Minerals, которая является пионером в области МПГ.

Компания Podium сообщает о прорыве в извлечении платины с помощью бесплавильной технологии на своем проекте Паркс Риф (Parks Reef) по добыче МПГ в Западной Австралии.

Месторождение Паркс Риф содержит платину, палладий, родий, золото, медь, никель и кобальт. Утверждена лицензия на добычу полезных ископаемых, предоставлено право на землю, завершено экологическое обследование и близка к завершению предварительная технико-экономическая оценка проекта.

Podium добилась значительного прогресса в низкоуглеродном и низкоэнергоемком полном жизненном цикле МПГ.

«Для нас речь идет о низком энергопотреблении и низком углеродном следе МПГ. Речь идет о восполнении некоторого прогнозируемого дефицита предложения и о стремлении улучшить отрасль МПГ в целом», - сказал управляющий и генеральный директор Podium Minerals Сэм Родда (Sam Rodda) в интервью Mining Weekly в ходе Zoom интервью. (Также посмотрите прикрепленное видео Creamer Media.)

«Мы рассматриваем возможность открытия рынка МПГ и товарного сектора МПГ в Австралии. Мы действительно добились значительного прогресса в технологии, которая позволяет нам получить высококачественный продукт, подходящий для некоторых крупных заводов в Европе, занимающихся рафинированием», - добавил Родда.

Когда Mining Weekly говорил с Podium в ноябре прошлого года, велись интенсивные гидрометаллургические испытания, которые указывали на бесплавильную технологию, в конечном итоге производящую материал, пригодный для сырья для заводов, проводящих рафинирование.

Компания-разработчик, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Stock Exchange, ASX), с тех пор завершила 21 испытание по оптимизации выщелачивания, которые указывают на раскрытие дополнительной стоимости в лабораторном масштабе, при этом необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно будет определить производительность переработки полезных ископаемых, которая представляет собой ожидаемую производительность полномасштабной операции.

Между тем, переработка при определенных условиях атмосферного выщелачивания позволила достичь более чем 90-процентного извлечения платины.

Извлечение платины и иридия находится в центре внимания, учитывая, что эти два МПГ используются в электролизерах с протонообменной мембраной (proton exchange membrane, PEM) для производства «зеленого» водорода, а PEM-топливные элементы необходимы для выработки электроэнергии из водорода для мобильных и стационарных потребителей.

Проект Паркс Риф имеет оксидную зону до 45 м и сульфидную зону от 45 м до основания ресурса.

«Начиная с ноября, после того как мы получили действительно сильный и хорошо подтвержденный информацией исходный план, мы смогли сосредоточиться на способе оптимизации и стремлении оптимизировать стоимость нашего проекта Паркс Риф», - сказал Родда.

«Наше внимание было сосредоточено на способе оптимизации извлечения металлов с помощью нашего теста на выщелачивание при атмосферных условиях, но мы также продолжаем думать о том, как свести к минимуму отходы в нашем технологическом потоке и снизить потребление энергии в этом технологическом потоке», - продолжил он.

«21 испытание было сосредоточено на всех трех этих аспектах, но особенно на том, какие рычаги необходимы для увеличения извлечения металлов, таких как платина, а также иридий, родий и увеличения извлечения некоторых продуктов из цветных неблагородных металлов, которые есть в нашем рудном теле», - добавил он.

Mining Weekly: Иридий - это очень дефицитный МПГ, необходимый для производства «зеленого» водорода, и он является катализатором в технологии водородных топливных элементов. Есть ли признаки значительного улучшения извлечения иридия?

Родда: Мы наблюдаем поглощение иридия наряду с платиной в качестве важнейших ингредиентов для тех PEM-электролизеров, о которых вы говорите. Для нас крайне важно сосредоточиться на способе оптимизации извлечения иридия. В ходе этих последних 21 испытаний мы наблюдали значительное увеличение извлечения оксида иридия, и мы увидели и начали понимать некоторые из факторов, связанных с увеличением извлечения иридия из нашего сульфида. Мы продолжаем извлекать как можно больше металла из нашего рудного тела, в частности иридия.

Бесплавильная технология очень привлекательна для Южной Африки, где не хватает электричества, но что побудило компанию Podium сосредоточиться на гидрометаллургической переработке в Западной Австралии, где нет таких ограничений по мощности, как в Южной Африке?

Этот вопрос состоит из двух частей. Несмотря на то, что у нас есть непрерывность и свобода выбора в отношении энергоснабжения в Австралии, для нас важно, особенно для набора МПГ, сосредоточиться на минимизации нашего энергетического следа и общего углеродного следа проекта Паркс Риф. Мы стремимся иметь МПГ, которые имеют одни из самых низких показателей энергопотребления на рынке. Это одна часть.

Второй частью и преимуществом того, что мы рассматриваем бесплавильную технологию, является также возможность значительно повысить стоимость нашего проекта Паркс Риф, устранив необходимость в больших логистических затратах, связанных с удаленными предприятиями в Австралии, и стремясь производить высококачественную продукцию с более низким объемом конечного продукта, чтобы исключить необходимость значительных автомобильных, железнодорожных перевозок и/или доставки нашего конечного продукта на заводы для рафинирования МПГ.

Кому принадлежит интеллектуальная собственность технологии Podium по выщелачиванию в атмосферных условиях?

Мы работаем с нашим предпочтительным партнером здесь, в Австралии, но Podium Minerals владеет интеллектуальной собственностью в отношении нашей технологии выщелачивания в атмосферных условиях, и это является основой нашего проекта и структуры. Но мы также продолжаем следить за достижениями и будем использовать эту технологию в будущем.

Чем она отличается от гидрометаллургической технологии Kell, которая готовится к внедрению на расширяющемся месторождении МПГ Sedibelo в Северо-Западной провинции Южной Африки?

У нас была возможность пообщаться с Китом Лидделлом (Keith Liddell) из компании Kell и его группой, и некоторые из них на самом деле находятся здесь, в Западной Австралии. К счастью, у нас очень схожие взгляды на потенциал в отношении МПГ в глобальном масштабе. Хотя я не могу прямо говорить о том, что Кит и его команда создали для Kell, я все же могу говорить о различиях, которые мы видим по сравнению с существующим рынком.

Привлекательность бесплавильной технологии и атмосферного выщелачивания для нас заключается в том, что у нас есть возможность, и мы хотим понять, как можно выщелачивать либо прямую руду, либо низкосортный концентрат с целью максимального увеличения извлечения в нашем общем потоке продукции.

Мы также рассматриваем атмосферное выщелачивание как более простой процесс выщелачивания по сравнению с тем, который можно было бы рассматривать в технологии выщелачивания под давлением. Особенно в наши дни и в перерабатывающей промышленности в Австралии, где у нас не хватает квалифицированных и технических специалистов, важно учитывать эксплуатационные аспекты, а также затраты и максимизацию извлечения металла. Они действительно являются ключевыми факторами, объясняющими, почему атмосферное выщелачивание является нашим приоритетом для последующей переработки МПГ.

БЕСПЛАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Kell вводит в эксплуатацию новую бесплавильную технологию на руднике Пиланесберг (Pilanesberg) компании Sedibelo по производству МПГ после проведения более чем десятилетнего исследования, разработки и пилотного запуска установки.

Sedibelo объявила о своем сотрудничестве с Kell в корпусах государственной Корпорации промышленного развития (Industrial Development Corporation, IDC) Южной Африки более десяти лет назад.

Sedibelo разделяет интерес к компании Kell с Корпорацией промышленного развития и основателем Лидделлом, который много лет назад задумал концепцию бесплавильного производства, когда работал в государственной исследовательской организации Mintek, принадлежащей ЮАР, расположенной на Малибонгве Драйв в районе Рандбург в провинции Гаутенг.

Выбросы углекислого газа при использовании технологии Kell от концентрата до конечного рафинированного металла составляют всего 19% от выбросов углекислого газа, вызванных при использовании традиционного пирометаллургического способа плавки с высоким энергопотреблением, а также рафинирования.

Сумев провести операции от добычи до готового рафинированного металла за неделю, Kell высвобождает значительный капитал. Значительно уменьшаются не только эксплуатационные расходы, но и капитальные затраты.