Как «золотая мафия» грабит южноафриканские страны, отмывая «грязные» деньги

Al Jazeera проникла в крупные сети контрабанды золота и раскрыла гигантскую схему отмывания денег.

Авторы: Отдел расследований Al Jazeera (Al Jazeera Investigative Unit)

(aljazeera.com) - Расследование, проведенное Al Jazeera (Аль Джазира), раскрыло некоторые из крупнейших операций по контрабанде золота в южноафриканских странах, разоблачив, как эти банды оказывают помощь преступникам по всему миру в отмывании миллиардов долларов, помогая правительствам обходить международные санкции.

«Золотая мафия» (Gold Mafia), серия из четырех частей, подготовленная отделом расследований (I-Unit) компании Al Jazeera, основанная на десятках секретных операций, проводимых на трех континентах, и тысячах документов, также показывает, как правительственные чиновники и бизнесмены наживаются на незаконном перемещении золота через границы.

Расследование показывает, как каждый месяц из Зимбабве в Дубай контрабандным путем переправляется золото на миллиарды долларов, что позволяет преступникам отмывать «грязные» деньги через сеть подставных компаний, поддельных счетов и подкупных чиновников.

Расследование также показывает, как правительство президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы (Emmerson Mnangagwa) систематически использует контрабандистов золота для того, чтобы обойти удушающее давление западных санкций, наложенных на страну. В схемах отмывания денег и контрабанды золота участвует один из самых влиятельных дипломатов Зимбабве, и они распространены, доходя до президента и его окружения.

Среди контрабандистов есть миллионеры, одного из которых обвинили в том, что он чуть не обанкротил Кению с помощью аналогичной коррупционной схемы, в том числе с использованием золота.

Контрабанда золота, отмывание денег

Выдавая себя за преступников из Китая, желающих отмыть более $100 млн, репортерам Al Jazeera, действующим под прикрытием, удалось получить доступ к этим контрабандистам и бандам.

Зимбабве является ключевым игроком в этих операциях. На золото приходится почти половина объема экспорта страны, более $2 млрд. Но страна сталкивается со строгим режимом международных санкций, и хотя ее торговля золотом сама по себе не запрещена Западом, более широкие ограничения в отношении Зимбабве затрудняют экспорт драгоценного металла по официальным каналам.

Однако, используя сеть компаний и покровительство некоторых из самых влиятельных людей Зимбабве, контрабандисты превратили ограничения в торговле в возможность отмыть миллиарды долларов и помочь правительству в Хараре обойти некоторые последствия санкций.

Процесс настолько же прост, насколько и хитер: преступники со всего мира с большими объемами неучтенной наличности могут передать эти деньги правительству Зимбабве напрямую или через контрабандистов. Зимбабвийское правительство отчаянно нуждается в долларах США, поскольку собственная валюта страны имеет небольшую международную ценность после многих лет гиперинфляции.

В обмен преступники, совершающие отмывание денег, получают чистые, законные деньги, вырученные от продажи зимбабвийского золота, которые переводятся на их банковские счета.

«Хорошая стиральная машина»

Одну из контрабандных операций, с которой столкнулся отдел расследований I-Unit, руководил Уэберт Эйнджел (Uebert Angel), посол Зимбабве по особым поручениям в Европе и Америке. Эйнджел был лично назначен Мнангагвой ответственным за обеспечение глобальных инвестиций для Зимбабве и является одним из самых влиятельных дипломатов страны.

Эйнджел, который также является известным пастором, работает со своим заместителем Рикки Дуланом (Rikki Doolan). Этот дуэт сделал предложение репортерам Al Jazeera, действующим под прикрытием, что Эйнджел может использовать свое дипломатическое прикрытие для контрабанды «грязных» денег в Зимбабве. Затем эти деньги будут использованы для покупки зимбабвийского золота с помощью Генриетты Рушвая (Henrietta Rushwaya), президента горнодобывающей ассоциации страны и племянницы Мнангагвы.

«Хорошая стиральная машина, верно?» - сказал Дулан с улыбкой на лице, разговаривая с журналистами Al Jazeera.

Эйнджел и Дулан неоднократно заявляли, что президент страны согласен с их планами. У Эйнджела была и другая идея по отмыванию денег: он предложил использовать неучтенные деньги для строительства отеля недалеко от водопада Виктория, популярной туристической достопримечательности Зимбабве.

«Так очень чисто»

Если доступ к власти - это валюта, которой торговали Эйнджел и Дулан, то золото - это визитная карточка ряда контрабандных групп, иногда конкурирующих друг с другом.

Одной из банд управляет Камлеш Паттни (Kamlesh Pattni), бизнесмен, которого в 1990-х годах обвиняли в присвоении сотен миллионов долларов, принадлежащих кенийскому казначейству, с использованием схемы контрабанды золота. Ему предъявили обвинение, но так и не осудили. Тайная операция, проведенная Al Jazeera, показывает, что Паттни в настоящее время вовлечен в аналогичную аферу в Зимбабве, экспортируя золото в Дубай, а затем отмывая и деньги, и драгоценный металл.

Крупнейший конкурент Паттни, контрабандист золота по имени Юэн Макмиллан (Ewan Macmillan), также предложил помощь репортерам Al Jazeera в отмывании денег. Как и Паттни, Макмиллан использует группу курьеров для перевозки сотен килограммов золота в неделю из Зимбабве в Дубай, где оно затем отмывается через сеть компаний и фальшивые счета. Центральное место в деятельности Макмиллана занимает его деловой партнер Алистер Матиас (Alistair Mathias), который консультирует клиентов, как очистить их «грязные» деньги.

Наконец, Al Jazeera получила подробную информацию о том, как Саймон Радланд (Simon Rudland), один из самых богатых людей Зимбабве, отмывает деньги через зимбабвийские и южноафриканские компании. Радланд является владельцем Gold Leaf Tobacco, одного из крупнейших брендов сигарет на юге Африки, особенно на черном рынке ЮАР.

Эти банды контрабандистов имеют официальные лицензии от центрального банка Зимбабве, которые позволяют им продавать золото страны в Дубае, как показывают документы, оказавшиеся в распоряжении Al Jazeera. Ожидается, что они вернут выручку от этих продаж обратно в центральный банк.

Вместо этого у Паттни, Макмиллана и Матиаса есть хорошо отлаженный механизм отмывания денег. Они сказали репортерам Al Jazeera, действующим под прикрытием, создать подставные компании в Дубае, которые служили бы «крышей» для торговли золотом. Законные деньги, полученные от продажи зимбабвийского золота в эмирате, будут переведены на банковские счета этих подставных фирм. Вместо этого контрабандисты увезут «грязные» деньги обратно в Хараре, где они депонируют их в центральном банке.

«Итак, таким путем получается очень чисто», - сказал Матиас, партнер Макмиллана.

Отвечая на вопрос о результатах расследований Al Jazeera, Паттни сказал, что в Кении против него не было выдвинуто никаких обвинений в уголовных правонарушениях. Он отрицал свою причастность к какому-либо отмыванию денег, а также к использованию кого-либо для контрабанды наличных денег или к предложению распоряжаться средствами, которые, как он знал, были получены из незаконных источников. Он сказал, что, когда он встретился с нашей командой, действующей под прикрытием, он подумал, что встречается с инвестором, который хотел продать долю в гостиничном бизнесе и «продать портфель в Китае для покупки и горной добычи золота в Зимбабве».

Алистер Матиас отрицал, что разрабатывал механизмы для отмывания денег, и сказал, что никогда не отмывал деньги и не торговал нелегальным золотом. Он сказал нам, что у него никогда не было деловых отношений с Юэном Макмилланом.

Радланд сказал Al Jazeera, что все обвинения против него были ложными и являлись частью клеветнической кампании, развязанной неустановленной третьей стороной. Он представил себя как «сильного бизнесмена,… конкурирующего с жадными и завистливыми людьми». Он отрицал какую-либо причастность к продаже незаконных сигарет, контрабанде золота или других товаров, а также к нарушению санкций.

Gold Leaf Tobacco, компания Радланда, заявила, что категорически отрицает какую-либо причастность, в прошлом или в настоящем, к отмыванию денег, торговле незаконным золотом или связанным с этим вопросам.

Резервный банк Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe) сообщил Al Jazeera, что очень серьезно относится к вопросам, связанным с отмыванием денег и незаконной торговлей, и не будет прямо или косвенно участвовать в такой деятельности.

Мнангагва, Макмиллан, Эйнджел, Дулан, Рушвая и другие стороны, упомянутые в этой статье, не ответили на запросы Al Jazeera.

В течение ближайших недель серия «Золотая мафия» расскажет подробнее об этих персонажах, о том, как они работают и как они используют один из самых востребованных товаров в мире - золото - с целью обогащения и разорения нации.