Индийские выращенные в лаборатории бриллианты встревожили мировые рынки

Автор: Шантану Гуха Рай (Shantanu Guha Ray)

«Выращенные в лаборатории бриллианты, ошибочно заклейменные как подделки, представляют собой рынок стоимостью $22 млрд».

(sundayguardianlive.com) - Внимание министра финансов Нирмалы Ситхараман (Nirmala Sitharaman), проявленное недавно к выращенным в лаборатории бриллиантам, нарушило спокойствие на мировых алмазных рынках. И это потому, что Индия является ведущим игроком на мировом алмазном рынке.

Хорошо известна способность Индии продвигать выращенные в лаборатории бриллианты. Многие ведущие индийские торговцы хотели заниматься продвижением этого сегмента почти полтора десятилетия назад, но им помешали и их даже оклеветали некоторые ведущие мировые бриллиантовые бренды, которые выступали за природные бриллианты, добытые из недр Земли. Достоверно известно, что выращенные в лаборатории бриллианты даже ошибочно заклеймили как поддельные.

Но теперь рынки изменились, выращенные в лаборатории бриллианты составляют мировой рынок стоимостью $22 млрд.

Большинство ритейлеров в настоящее время заявляют, что выращенные в лаборатории бриллианты схожи с химической, оптической и физической точек зрения, несмотря на их разное происхождение. И нет никакой разницы между выращенными в лаборатории бриллиантами и природными.

Это еще не все. Выращенные в лаборатории бриллианты намного дешевле природных. И именно это Нью-Дели хотел донести до потребителей на мировом алмазном рынке.

Во время своего выступления по бюджету Ситхараман объявила о намерении правительства сосредоточиться на выращенных в лаборатории бриллиантах. «Таможенная пошлина на «затравки», используемые для производства выращенных в лаборатории алмазов, будет снижена», - заявила министр финансов. Она также объявила о предоставлении гранта индийским технологическим институтам для усовершенствования процесса производства выращенных в лаборатории алмазов в Индии.

Выращенные в лаборатории бриллианты производятся с использованием специальной технологии, которая воспроизводит геологические процессы, при которых образуются природные алмазы. Это не то же самое, что имитаторы алмазов. Индийский алмазный рынок, считающийся одним из крупнейших в мире, в настоящее время чрезвычайно активен в отношении выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов.

Чиновники министерства торговли сообщили, что призыв министра иностранных дел Ситхараман дал столь необходимый импульс для развития алмазной отрасли Индии. Продавцы бриллиантов в Сурате, мировой столице огранки и полировки бриллиантов, испытывают двойную нагрузку из-за этого огромного сдвига в алмазной отрасли.

Ученые из Антверпена говорят, что природные алмазы образуются глубоко под землей при высокой температуре и высоком давлении. На протяжении более пяти десятилетий ученые пытались воссоздать этот процесс на поверхности Земли, что привело к появлению современных методов. В одном случае алмазную «затравку» окружают чистым графитом (разновидность углерода) и подвергают воздействию температуры около 1 500°С при давлении в камере до около 1,5 млн фунтов на квадратный дюйм.

Существует еще один процесс, химическое осаждение из паровой фазы (Chemical Vapour Deposition, CVD), при котором «затравку» помещают в герметичную камеру, заполненную газом, богатым углеродом, и нагревают до температуры около 800°C. Газ осаждается на «затравке», атом за атомом образуя алмаз. В настоящее время чистота выращенных в лаборатории бриллиантов настолько высокая, что их можно использовать в ювелирных изделиях.

Индия долгое время играла ключевую роль в алмазной отрасли: по оценкам, девять из десяти бриллиантов в мире проходят огранку и полировку в Сурате. Еще два года назад алмазы, полученные и проверенные в Африке, Австралии и России и отправленные в Индию, были добыты из недр Земли на алмазных рудниках. И для рынка интересно то, что цены на выращенные в лаборатории бриллианты почти на 40% ниже, чем на бриллианты, добытые естественным путем.

Индия уже производит около трех миллионов выращенных в лаборатории алмазов в год, что составляет 15 процентов их мирового объема производства, утверждают представители министерства. Китай является еще одним крупным производителем с аналогичной долей рынка. Сегодня производство алмазов, выращенных с помощью метода CVD, стоит от $300 до $500 за карат, по сравнению с $4 000 за карат в 2008 году, сообщает Всемирный алмазный центр в Антверпене (Antwerp World Diamond Centre).

И, как и следовало ожидать, мир обращает на это внимание. Рассмотрим такой случай. Меган Маркл (Meghan Markle) в 2019 году появилась на лондонской улице по дороге на встречу, и на ней были сверкающие серьги-подвески с бриллиантами, выращенными в лаборатории. Мировые СМИ взорвались. Британская радиовещательная корпорация BBC сообщила в отчете, что на выращивание бриллиантов, украшающих уши Маркл, ушло всего пять дней. Бриллианты были изготовлены компанией Kimaï, базирующейся в Антверпене, столице мирового алмазного бизнеса. Интересно то, что, несмотря на специализацию на торговле природными бриллиантами, Kimaï решила отказаться от обычных алмазов из-за экологического и гуманитарного ущерба, связанного с их добычей. «Миллениалы, а теперь и поколение Z, которые вместе являются основными покупателями бриллиантов для обручальных колец, отходят от обычных бриллиантов», - говорится в отчете BBC за 2020 год.

И потом, нужно добыть 250 тонн земли для получения одного карата алмаза. Приблизительно 57 кг углерода выбрасывается в атмосферу на каждый добытый из недр карат алмаза. Но при выращивании алмазов выделяется чуть больше нескольких граммов, говорится в отчете. Исследователи из Anglo American, материнской компании De Beers, также работают над проектом по сокращению углеродного следа природных алмазов путем улавливания углекислого газа внутри пористой добытой породы, известной как кимберлит.

Оля Линде (Olya Linde), цюрихский партнер отдела природных ресурсов компании Bain and Company, говорит, что с начала 2000-х стоимость производства выращенных в лаборатории бриллиантов снижается вдвое каждые четыре года. А снижение издержек привлекло внимание предпринимателей.

Есть и другие проблемы. The Wall Street Journal сообщил в отчете за 2016 год, что De Beers убила более 18 000 рыб, когда проводила осушение канадского озера для добычи алмазов. Некоторые алмазные рудники нанимают горняков за низкую заработную плату и заставляют их работать в ужасных условиях. В отчете неправительственной международной организации Страж прав человека (Human Rights Watch) за 2018 год, в ходе которого проводились расследования в отношении крупных ювелирных компаний, включая Buglari, Pandora, Cartier и Tiffany & Co, говорится: «Ни одна из компаний не может идентифицировать для всех своих бриллиантов рудники, которые являются местом их происхождения».

BBC сообщила, что Брэд Брукс-Рубин (Brad Brooks-Rubin), бывший специальный советник по алмазной продукции из зон конфликтов в Государственном департаменте США, а ныне управляющий директор The Sentry/Enough Project, организации, которая стремится положить конец массовым зверствам в зонах конфликтов в Африке, где отмечается самое большое число жертв, спросил: этично ли отговаривать людей от покупки бриллиантов, добываемых в развивающихся странах, где от этой деятельности зависит жизнь миллиона или более человек?»

Индия стремится отойти от надуманных противоречий со стороны влиятельных групп, окружающих природные алмазы и бриллианты, и хочет создать рынок, на котором этот продукт мог бы состязаться на равных с природными бриллиантами и его можно было бы предлагать по гораздо более низкой цене.