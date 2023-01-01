Революция в 3D-печати

Автор: Дженнифер Хибнер (Jennifer Heebner)

(rapaport.com) - Когда отмеченный наградами дизайнер и производитель ювелирных изделий Кристиан Це (Christian Tse) впервые попробовал применить 3D-печать в 2001 году, возможности этой технологии были на самом зачаточном уровне. Однако Це увидел потенциал и в конце концов попытался сотрудничать с американской компанией по 3D-печати Desktop Metal с целью разработки принтера для драгоценных металлов, предназначенных для изготовления ювелирных украшений. Результатом стала производственная система P-1, которая впервые появилась в продаже в 2022 году вместе с порошками Це из драгоценных металлов из серебра, золота, платины и розового золота, используемыми для печати.

Решение проблем

Производственная система P-1 решает некоторые из самых сложных проблем, связанных с производством ювелирных изделий. Она борется с пористостью металла, применяя высокое давление и высокую температуру при работе с материалом, делая готовые изделия более плотными и блестящими, чем драгоценности, изготовленные традиционным способом. По словам Це, P-1 также сокращает время производства и затраты по сравнению с конкурирующими 3D-принтерами для драгоценных металлов.

«Результат соревнования по величине можно сравнить со стаканом воды против размера нашей обувной коробки, - объясняет он. - Это означает, что если вы напечатаете содержимое, входящее в их стакан, это займет 40 часов, а на печать содержимого, входящего в нашу обувной коробки уходит 11 часов».

Кроме того, это устройство может устранить задержки с доставкой и таможенные сборы (на данный момент), потому что, если у производителя есть P-1, то дизайнер может просто отправить этому клиенту файлы для производства по электронной почте. Этот шаг пропускает этапы производства моделей отливок за границей и отправки их клиенту для конечной обработки; весь процесс производства и изготовления может происходить везде, где находится устройство P-1.

Тем не менее, технология P-1 «не на 100% оптимальна», предупреждает Це; она нуждается в доработке, прежде чем будет готова к продаже. У устройства также есть большой брат - модель P-50 компании Desktop Metal, которая предназначена для массового производства и все еще нуждается в доработках. Известный бренд, работающий с Цe, жаждет получить усовершенствованную модель. «Мы разрабатываем в соответствии с их спецификациями и надеемся представить этот проект к концу 2023 года», - говорит он.

Дополнительные руки

Когда появятся усовершенствованные 3D-принтеры, предложенные Це, у них будет компания: Це уже работает с автоматизированной системой полировки VDK-2300 компании Flexible Robotic Environment. Гигантские роботы-манипуляторы, производящие полировку, которые Це настроил для ювелирных изделий, помогают справиться с дефицитом квалифицированных мастеров. «Эти руки-роботы работают в тандеме, перемещаясь в девяти разных положениях, чтобы произвести полировку каждого уголка детали, - говорит он. - За ночь робот может отполировать 100 единиц, а утром приходит один из наших опытных полировщиков и завершает работу, потратив несколько минут на каждое кольцо. Так что это не волшебное средство, но оно действительно помогает».