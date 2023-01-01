Рост токенизации активов

(lcx.com) - Токенизация может радикально изменить способы владения активами, их использования и монетизации, тем самым произведя революцию в финансовой сфере. С появлением токенизации активов стало возможным создание широкого спектра новых финансовых продуктов, позволяющих каждому человеку и организации, независимо от имеющихся средств или размера организации, расширить весь свой инвестиционный портфель на всемирной платформе.

Токенизация - одна из лучших идей, возникших в результате развития блокчейна и финансовых организаций. Она набирает популярность во многих сферах, включая недвижимость, произведения искусства и даже спорт.

Все это стало возможным благодаря технологии блокчейн, которая предлагает прозрачный и безопасный метод хранения и обмена цифровыми активами. Владельцы токенов могут получать дивиденды или другие преимущества, связанные с базовым активом, используя смарт-контракты. Этот подход к инвестированию в активы является более рентабельным и эффективным, чем более традиционные подходы.

Области применения токенизации

Недвижимость: Распространение токенизации активов изменило способ приобретения объектов недвижимости инвесторами. Токенизация позволяет инвесторам приобретать частичную собственность на объекты недвижимости, увеличивая круг людей, которые могут инвестировать в недвижимость. Сохраняя все важные данные об активе в блокчейне, токенизация также предлагает более безопасный и прозрачный подход к инвестированию в недвижимость.

С помощью блокчейна эфириум (Ethereum, ETH) можно создавать цифровые активы, содержащие истории транзакций и права собственности. В токены также включены правила для обеспечения соответствия правилам процессов создания, распределения и передачи активов.

Например, токенизация объектов недвижимости может быть сосредоточена на реализации правил, гарантирующих передачу токенов только специально уполномоченным лицам.

Искусство: Рынок произведений искусства, несомненно, меняется в результате токенизации. Произведения искусства обычно рассматривались как предметы роскоши, доступные исключительно избранным. Наиболее известным применением токенизации активов являются невзаимозаменяемые токены (nonfungible token, NFT). Сейчас у потребителей больше возможностей инвестировать в предметы искусства из-за роста токенизации активов, которая позволяет инвесторам приобретать долевое владение произведениями искусства.

Кроме того, это повышает уровень прозрачности на рынке предметов искусства, упрощая подтверждение легитимности произведений искусства.

Спорт: Токенизация затронула и мир спорта. Токенизация позволяет спортивным командам и лигам предлагать болельщикам доли собственности, предоставляя болельщикам новые возможности для инвестирования и поддержки предпочитаемых ими команд. Это позволяет командам собирать деньги, не полагаясь на традиционные методы сбора средств.

Токенизация драгоценных металлов и камней: Варианты использования токенизации драгоценных металлов и камней, таких как золото, бриллианты и т. д., имеют разумное обоснование ввиду относительной неликвидности рынка драгоценных металлов. Гигантские коммерческие компании могут попытаться урегулировать двусторонние соглашения на неликвидных рынках, способствуя сохранению пробелов в информации и ограничивая раскрытие цен. Варианты использования токенизации драгоценных металлов могут привести к увеличению торговых потоков и повышению волатильности рынка.

Однако увеличение числа участников рынка предполагает необходимость торговых соглашений. Токенизация может гарантировать безопасные и быстрые изменения в глобальных расчетах по сложным многосторонним сделкам за счет поддержки атомарных свопов и смарт-контрактов.

Tiamonds (токенизированные бриллианты) являются отличным примером развития токенизации активов. Бриллианты являются невзаимозаменяемыми токенами, NFT, представляющими права собственности на реальные бриллианты. Все NFT являются единичными (1/1) и обеспечены сертифицированными бриллиантами. Все бриллианты сертифицированы Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) и сертификатами LCX (регулируемой торговой площадки). Физические бриллианты застрахованы и хранятся в безопасном хранилище в Лихтенштейне, находящимся рядом со швейцарскими Альпами.

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Что придает токенизации важное значение?

Помимо облегчения доступа к инвестициям, токенизация имеет решающее значение, поскольку потенциально может поддерживать новые типы инвестиций. Сегодня для большинства инвестиций используется акционерный капитал, чтобы максимизировать прибыль и цену акций. Токенизация использует смарт-контракты, которые могут контролировать как финансовые инвестиции, так и связанные с ними права собственности и/или права голоса.

Помимо этого, развитие токенизации активов позволит создать единый глобальный стандарт достоверности за счет хранения и регистрации на бирже транзакций цифровых собственных активов в цифровом реестре в сети блокчейн. Использование смарт-контрактов также делает транзакции неизменяемыми, постоянно регистрируемыми, и они выполняются мгновенно. Это не только позволяет быстрее проводить транзакции, но и сводит к минимуму административную работу, поскольку меньше посредников, что сокращает расходы.

Заключение

Развитие токенизации активов приведет к появлению на рынке новых игроков, предложений и функций. Это предлагает широкий спектр возможностей для инвестирования, но предстоит еще много работы, чтобы убедиться, что законы во всем мире одинаковы и есть решения для развития.

По мере роста инвестиций в технологии токенизации становятся очевидными преимущества внедрения новых активов. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности для клиентских данных, делая их чрезвычайно защищенным практически от всех утечек данных. Кроме того, это является важным катализатором быстрых изменений в отрасли обработки транзакций.