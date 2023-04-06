Федеральные власти отметили прогресс в решении экологических и социальных проблем Норильска

Реализация «Серной программы» благоприятно отразится на экологической ситуации в городе Норильске. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Сенатор провел совещание по вопросу реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска с участием замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, главы города Норильска Дмитрия Карасева и представителей компании «Норильский никель».

«Серная программа» - проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах «Норникеля», благодаря реализации которого выбросы в Норильске по итогам 2023 года должны снизиться на 45 процентов, а на втором этапе (после 2025 года) - на 90%. Помимо «Серной программы» до 2030 года запланировано около 300 различных мероприятий, направленных на снижение негативного влияния производства на окружающую среду, сохранение биоразнообразия Арктики, научные изыскания и волонтерские проекты.

Вопросы экологии, повышения уровня жизни норильчан и качества оказания социальных услуг находятся на особом контроле сенаторов, отметил Николай Журавлев. По его словам, в настоящее время в городе активно ведется ликвидация аварийного жилого фонда, термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами, реконструкция коллекторного хозяйства, начато строительство жилых домов в Центральном районе и районе Талнах. «Завершены работы по социальному центру «Норильский», пожарному депо, установлены десятки теплых остановок, закуплены новые автобусы, город занимается ремонтом фасадов зданий и благоустройством дворовых территорий», - сказал зампред СФ.

Кроме того, добавил он, планом развития города предусмотрено строительство поликлиники, двух детских садов и школы. «Необходимо ускорять сроки реализации этих проектов, оптимизировать процесс с учетом природно-климатических условий», - считает Николай Журавлев.

Ранее, выступая на заседании рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктического региона, зампред СовФеда Галина Карелова предложила использовать опыт Норильска, где на основе партнерства бизнеса и государственной власти осуществляется благоустройство общественных пространств города, создание комфортной городской среды и обновление жилищного фонда. «Инвестиции бизнеса в повышение качества жизни граждан являются отражением зрелой социально-ответственной позиции, которая всецело приветствуется и поддерживается государством. Считаю, что такая практика может быть использована и в отношении других арктических моногородов», - сказала парламентарий.

Андрей Ершов