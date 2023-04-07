Несмотря на санкции, ЕС продолжает вести бизнес с Россией

Между 27 странами этого блока и Россией по-прежнему идет большая торговля, отчасти потому, что некоторые члены ЕС не хотят принять на себя более серьезный экономический удар.

(aljazeera.com) - После 10 раундов санкций, введенных с тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине в феврале прошлого года, Европейский Союз применил самые жесткие меры наказания, когда-либо применявшиеся к иностранному государству.

ЕС заявил, что его санкции призваны сократить доходы Москвы и доступ к технологиям, используемым в военных целях.

Но последствия «не будут настолько серьезными, чтобы ограничить способность России вести военные действия против Украины в 2023 году», говорится в исследовательской записке Европейского парламента.

Между 27 странами блока и Россией по-прежнему идет большая торговля, что является результатом успешного лоббирования, нежелания ЕС принять на себя более тяжелый экономический удар и опасений по поводу воздействия на глобальные цепочки поставок.

Вместо того, чтобы добиваться новых санкций, ЕС теперь хочет принять жесткие меры в обход уже введенных, и официальные лица назвали ОАЭ, Турцию, Армению, Грузию, Казахстан и Кыргызстан потенциальными путями обхода.

Вот список областей, в которых ЕС продолжает вести бизнес с Россией.

Торговые потоки

По данным исполнительной Европейской комиссии ЕС, в 2021 году Россия была пятым по величине торговым партнером ЕС с товарообменом на сумму 258 млрд евро ($280 млрд). Основными статьями импорта ЕС были топливо, древесина, железо и сталь, а также удобрения.

После введения войск в 2022 году объем импорта ЕС из России упал вдвое в стоимостном выражении и в декабре прошлого года составил примерно 10 млрд евро ($10,85 млрд).

В общей сложности ЕС импортировал из России товаров на сумму 171 млрд евро ($186 млрд) с марта 2022 года до конца января 2023 года, согласно последним данным Евростата, статистического управления ЕС.

Эта цифра превосходит 60 млрд евро ($65 млрд), которые, как заявил ЕС в прошлом месяце, он выделил Украине за год после введения войск, хотя эта сумма не включает в себя стоимость современных танков, которые Киеву отправили с тех пор, или последнюю сделку по поставке боеприпасов.

СПГ

В прошлом году ЕС ввел санкции в отношении импорта российского угля и нефти, доставляемой по морю. Газ не подпадает под санкции ЕС, но после начала военной операции Москва сократила поставки по газопроводу в Европу. В 2022 году ЕС получил примерно на 40 процентов меньше российского газа, чем в последние годы.

Сжиженный природный газ - это отдельная история. Согласно анализу ЕС, поставки российского СПГ в Европу увеличились после начала военных действий, до 22 млрд кубометров в 2022 году по сравнению с около 16 млрд кубометров в 2021 году.

Объемы поставок СПГ меньше, чем поставки российского трубопроводного газа, которые до начала военной операции составляли около 155 млрд кубометров в год. Но рост поставок привел к тому, что некоторые страны потребовали предоставить легальный вариант в соответствии с законодательством ЕС для блокировки импорта СПГ.

Атомная промышленность

Точно так же никаких санкций не было наложено на российскую атомную промышленность, против этого открыто выступили Венгрия, где российская государственная атомная энергетическая компания «Росатом» должна расширить электростанцию «Пакш», и Болгария.

По данным Евростата, в 2022 году в ЕС была импортирована продукция российской атомной промышленности почти на 750 млрд евро ($814 млрд). Атомное агентство ЕС, Евратом, заявило, что Россия предоставляет пятую часть урана, использованного для нужд коммунальных предприятий ЕС в 2021 году, согласно последним имеющимся данным, а также четверть услуг по конверсии и треть услуг по обогащению.

Министерство энергетики Франции оспорило некоторые части отчета Гринпис (Greenpeace), в котором в прошлом месяце говорилось, что после введения войск Париж резко увеличил импорт обогащенного урана из России. Париж заявил, что будет дороже прекратить его контракты с Россией, чем продолжить их.

Алмазы

По данным Евростата, в прошлом году ЕС купил российских алмазов на сумму 1,4 млрд евро ($1,52), поскольку он не запретил импорт драгоценных камней и не внес в черный список российскую государственную алмазодобывающую компанию АЛРОСА.

Бельгия, где находится крупнейший в мире центр алмазной торговли - Антверпен, расстроила ястребов блока, лоббируя против того, чтобы ЕС выступала против российских алмазов в одиночку.

ЕС, США и другие страны G7 в настоящее время работают над системой отслеживания, чтобы вместе вытеснять российские алмазы с рынка. Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre) заявил, что для достижения эффективности необходимо привлечь Индию, которая не является членом G7.

Химикаты и сырье

По данным Евростата, в прошлом году объем импорта российских удобрений в ЕС составил 2,6 млрд евро ($2,82 млрд) в стоимостном выражении, что на 40 с лишним процентов больше, чем в 2021 году, поскольку рост цен превзошел сокращение объемов.

Калий из России и Беларуси, ее союзника, строго ограничен или запрещен для импорта в ЕС. Но другие удобрения, включая мочевину, поступают свободно, сказал Шон Мэкл (Sean Mackle) из отраслевого лобби Fertilizers Europe, добавив, что неодинаковый подход сказался на реализации намерения.

Разногласия между 27 странами ЕС по поводу предложенных исключений для поставок удобрений в Африку заблокировали новые санкции против Беларуси за то, что она оказывает помощь России в военной операции.

Среди сырья, не затронутого санкциями, находится никель, который в основном используется для производства нержавеющей стали. По данным Евростата, в 2021 году ЕС импортировал никеля на сумму 2,1 млрд евро, и до 3,2 млрд евро ($3,47 млрд) в прошлом году.

Громкие имена и вторичные санкции

АЛРОСА и Росатом отсутствуют в черном списке ЕС, который в настоящее время охватывает почти 1 700 физических и юридических лиц, на которых блок наложил санкции. В этом списке также отсутствуют Газпромбанк - финансовое подразделение российской газовой монополии «Газпром GAZP.MM», и Лукойл - второй по величине российский производитель нефти.

Организация Transparency International уже давно призывает ограничить доступ России к лоббированию в ЕС и ввести вторичные санкции для наказания тех, кто помогает тем, кто уже находится под санкциями, как это делается в США и где это является стандартной практикой.

ИСТОЧНИК: REUTERS