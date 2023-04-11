Прогноз Diamond Analytics: когда продажи выращенных в лаборатории бриллиантов станут преобладающими?

(edahngolan.com) - Наступит время, когда будет продано больше выращенных в лаборатории бриллиантов, чем природных. Это данность, и даже не требуется какой-либо аналитической информации по алмазной отрасли, поскольку природные алмазы являются исчерпаемым ресурсом, и со временем их объем предложения будет уменьшаться. Выращенные в лаборатории алмазы изготавливаются на фабрике, а сырье для их производства практически бесконечно. Продажи выращенных в лаборатории бриллиантов в конечном итоге превысят продажи природных бриллиантов. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет.

Вот взгляд в будущее: это изменение произойдет быстрее, чем большинство из нас себе представляет.

За последние несколько недель я показал следующий прогноз ряду ключевых людей в отрасли, от работников горнодобывающих компаний до розничных продавцов. Большинство отреагировало вздохом - даже те, кто хорошо разбирается в бизнесе, связанном с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Важность продаж неоправленных бриллиантов ритейлерам

Около половины мирового потребительского спроса на бриллианты приходится на США. В необычном 2022 году, он составил более 50%. Около 22% всех продаж ювелирных изделий американскими розничными торговцами ювелирными изделиями приходится на продажу неоправленных бриллиантов.

Хотя ювелиры не продают неоправленные бриллианты просто как неоправленные, они покупают неоправленные бриллианты и вставляют их в украшения.

С точки зрения алмазной отрасли продажа бриллиантов ритейлерам, в отличие от продажи производителям ювелирных изделий, является исключительно важным каналом продаж, и не только из-за значительного объема. Это основной канал сбыта более крупных, качественных и дорогостоящих бриллиантов.

В стоимостном выражении эта 22-процентная доля стоила около $8,6 млрд в объеме годовых продаж потребителям в США в 2022 году.

Выращенные в лаборатории бриллианты, доля рынка и аналитика алмазной отрасли

Согласно данным, собранным Tenoris, за последние три года доля продаж выращенных в лаборатории бриллиантов только увеличилась.

В стоимостном выражении доля неоправленных выращенных в лаборатории бриллиантов удвоилась в среднем с 8,3% в 2020 году до 17,3% в 2022 году. Чтобы получить лучшее представление о быстрых изменениях и их тенденциях, стоимость неоправленных выращенных в лаборатории бриллиантов увеличилась втрое, с 7,2% в январе 2020 года до 22,9% в феврале прошлого года.

На данный момент я не буду давать прогнозов, а скорее предположений, относительно того, когда стоимость продаж неоправленных выращенных в лаборатории бриллиантов сравняется или превысит стоимость неоправленных природных бриллиантов. В первую очередь это связано с тем, что цены на неоправленные выращенные в лаборатории бриллианты быстро падают, и никто не знает, когда закончится обвал.

Первый поворотный момент: штучные продажи

В то время как долю продаж в стоимостном выражении сложно предсказать, значительно проще спрогнозировать продажи в штучном выражении.

В 2020 году доля штучных продаж неоправленных выращенных в лаборатории бриллиантов составила 13,7%. В то время этот показатель считался относительно высоким. С тех пор их доля только выросла, увеличившись почти втрое, до 33,8% в 2022 году.

Это быстрый темп. Невероятной частью является резкий рост доли с 11,6% в январе 2020 года до впечатляющих 46,6% в прошлом месяце (февраль 2023 года). Всего за три года мы перешли от десятой части продаж почти к половине.

Переломный момент уже наступил

Итак, давайте ответим на вопрос: когда неоправленные выращенные в лаборатории бриллианты будут составлять более 50% всех проданных бриллиантов? Один из способов подойти к этому вопросу - дать линейный прогноз. Судя по тенденциям покупки неоправленных природных и выращенных в лаборатории бриллиантов с января 2020 года по февраль 2023 года, это произойдет в ноябре этого года.

Линейный прогноз является хорошим, но он очень простой. Он не учитывает сезонность. Более эффективным инструментом прогнозирования является полином третьей степени, учитывающий колебания спроса.

Результат: ожидается, что к маю этого года 50% неоправленных бриллиантов, продаваемых американскими ювелирными ритейлерами, будут выращенными в лаборатории камнями. Ожидается, что более половины потребительских покупок этих товаров будут составлять выращенные в лаборатории бриллианты.

С этого момента выращенные в лаборатории бриллианты будут занимать еще более значительную долю. Что касается аналитики алмазной отрасли, то этот краткосрочный прогноз требует обдумывания.

Не просто неоправленные бриллианты

Есть и другие области, где выращенные в лаборатории бриллианты занимают особенно доминирующее положение, а в некоторых случаях уже захватили 50% рынка.

Некоторые зоны активности могут остаться незамеченными. Одна такая зона - обручальные кольца с бриллиантами.

Доля помолвочных колец с бриллиантами, выращенными в лаборатории, постоянно увеличивается. Из общего объема продаж обручальных колец с бриллиантами в феврале 2023 года 17,3% колец были с выращенными в лаборатории бриллиантами. Это значительный рост по сравнению с долей в 1,7%, которую они занимали три года назад.

Типичное обручальное кольцо с бриллиантом, украшенное природным бриллиантом, раньше должно было иметь бриллиант весом в один карат. Если купленное кольцо уже с бриллиантом, он обычно будет немного меньше, около 0,85 карата. Когда пара покупает кольцо и выбирает бриллиант, это, как правило, бриллиант размером более одного карата.

Как уже говорилось, поскольку 22% продаж ювелирных изделий фирменных ювелирных компаний составляют неоправленные бриллианты, то крупные бриллианты составляют значительную часть их деловой активности.

Изучая потребительский спрос на обручальные кольца с выращенными в лаборатории бриллиантами, мы обнаружили, что цифра 50% больше не является сценарием будущего.

В январе этого года продажи были разделены поровну, 50/50, между природными и выращенными в лаборатории бриллиантами.

Если вы следите за объемами продаж выращенных в лаборатории бриллиантов, в этом нет ничего удивительного. Средний размер продаваемых выращенных в лаборатории бриллиантов только растет.

Кроме того, поскольку средняя розничная цена выращенных в лаборатории бриллиантов весом 2 карата упала ниже $4 700, они теперь стоят на 30% дешевле, чем природный бриллиант весом 1 карат. Разве вы не хотели бы сэкономить 30%, увеличив свою покупку вдвое?

И здесь кроется ключевой вопрос.

Почему доля продаж выращенных в лаборатории бриллиантов имеет важное значение?

Если вы работаете в алмазной отрасли, имеет смысл сравнить природный бриллиант весом 1 карат с выращенным в лаборатории бриллиантом весом 1 карат. Это похоже на сравнение двух сопоставимых предметов.

Но потребители с определенным бюджетом стремятся максимизировать свою покупку. Они сравнивают с аналогичными уровнями расходов. Если они могут купить больше за меньшие деньги, это здорово. Если они могут купить гораздо больше по той же цене, это тоже приветствуется.

Важность этого сдвига в потребительском спросе заключается в том, что разделения, которое я и многие другие ожидали увидеть на рынке, пока не произошло. Чтобы это произошло, потребуется огромное количество маркетинговых усилий и работы, тем более что мы наблюдаем смену поколений.

Итоги

Пока мы, возможно, далеки от того дня, когда объем продаж выращенных в лаборатории бриллиантов составит 50% продаж всех бриллиантов. И все же кое-где это уже реальность, особенно если измерять количеством проданных бриллиантов.

Продажи выращенных в лаборатории бриллиантов происходят повсюду, в том числе в престижном секторе свадебных украшений. Если отрасль природных бриллиантов хочет защитить свои владения, ей необходимо подумать о сильном стремлении восстановить свое положение в качестве предмета роскоши. Никаких выгодных распродаж, никаких распродаж в конце сезона, никаких распродаж «купи два и получи один бесплатно». Твердое ценообразование.

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