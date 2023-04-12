Генеральный директор Implats прогнозирует «сжатие» отрасли МПГ, вынуждающее к новому сотрудничеству

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Генеральный директор IMPALA Platinum (Implats) Нико Мюллер (Nico Muller) заявил, что структура отрасли металлов платиновой группы (МПГ) в Южной Африке может измениться из-за «сжатия» перерабатывающих мощностей, что вынудит горнодобывающие компании финансировать новое расширение или создавать совместные предприятия.

«Маловероятно, что новым участникам будут предложены такие же условия, которые могут изменить структуру отрасли, - сказал Мюллер. - Будет жесткая конкуренция за место в сфере переработки».

Отвечая на вопросы на конференции День отрасли МПГ (PGMs Industry Day), проведенной в Йоханнесбурге, Мюллер добавил, что его компания не может «взимать достаточную плату», чтобы в будущем сделать экономически выгодным контракт на покупку концентрата (PoC) между новым участником, ищущим мощности для проведения рафинирования, и существующим оператором.

В то время как в южноафриканской отрасли МПГ может наблюдаться абсолютное уменьшение сокращения, изменения в рудных телах МПГ приведут к увеличению производства цветных металлов на 30% для той же самой платины, требующей инвестиций в сферу переработки.

«Маржа по контрактам на покупку концентрата станет проблемой, - сказал Мюллер. - Поэтому мы будем двигаться в направлении сотрудничества. Повысится склонность к созданию совместных предприятий и долевому участию в переработке.

«Контракт на покупку концентрата в его нынешнем виде как жизнеспособный вариант в настоящее время находится под угрозой», - добавил он.

Проект АйванПлэт (IvanPlat) компании Ivanhoe Mining в настоящее время находится в разработке, и ему потребуется доступ к мощностям для проведения рафинирования, которыми в настоящее время пользуются давно зарекомендовавшие себя горнодобывающие компании, такие как Implats, Anglo American Platinum и Sibanye-Stillwater. Четвертый известный производитель МПГ, Northam Platinum, отправляет свой концентрат на рафинирование в компанию Heraeus в Германии.

Еще один новый проект, совместное предприятие Waterberg, в котором компании Implats принадлежит 15% акций, пока не смог заключить с Implats соглашение о поставках концентрата. Оно предложило развивать собственные плавильные мощности, но это потребует значительных капитальных затрат помимо стоимости рудника.

В марте прошлого года Implats объявила о расширении, из которых 8 млрд рандов было выделено на расширение перерабатывающих мощностей, включая расходы в размере $204 млн на удвоение своих операций по рафинированию в Зимбабве, что высвободит мощности в Южной Африке.

Дальнейшая программа по устранению узких мест на общую сумму 496 млн рандов поможет увеличить перерабатывающие мощности Implats в Южной Африке и включает увеличение ее производственных мощностей на 300 000 унций в год.

В настоящее время компания Implats борется за контроль над Royal Bafokeng Platinum (RBPlat). Мюллер заявил сегодня, что, если она не получит прямого контроля над активом, «разумным вариантом» будет продажа по предложению от Northam Platinum, если она осуществится.

«Если мы не контролируем ситуацию, это не имеет для нас смысла», - сказал Мюллер. Он раньше сказал, что Implats вряд ли согласится на совместное предприятие в RBPlat с Northam, поскольку ее инвестиционные цели вряд ли будут реализованы.

Государственная инвестиционная корпорация Public Investment Corporation (PIC), управляющая активами, еще не решила, вносить ли свою долю в компании RBPlat в размере 9,9% в предложение Implats. Мюллер сказал, что решение PIC может быть принято в ближайшее время.