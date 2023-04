Этот американский правительственный чиновник хочет заблокировать российские алмазы (так что будьте готовы)

(jckonline.com) - 17 марта посол Джеймс К. О’Брайен (James C. O’Brien), глава Управления по координации санкций США (U.S. Office of Sanctions Coordination), выступил на обеде, организованном Комитетом по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), ясно давая понять, что правительство США в сотрудничестве с другими странами «Большой семерки», ужесточит действующие санкции против России в отношении алмазов.

«Для нас жизненно важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Россию, чтобы они не смогли получить новую военную технику, - сказал он президенту и генеральному директору JVC Тиффани Стивенсу (Tiffany Stevens). - Мы ищем любые источники дохода, доступные для России. Мы знаем, что российская алмазодобывающая компания АЛРОСА глубоко интегрирована во властные структуры в России, и в прошлом году из АЛРОСА были выкачаны деньги для субсидирования некоторых военных мероприятий».

В будущем «мы хотели бы сказать, что рынки «Большой семерки» не будут принимать алмазную продукцию российского происхождения, - добавил О’Брайен. - Это может означать необходимость подавать декларацию, которая должна подтверждать, что алмазы и бриллианты, ввозимые в США, не имеют российского происхождения. А могут быть и другие варианты...».

«Есть технические вопросы - камни какого размера подпадут под санкции и как долго нам придется ждать, пока российские камни исчезнут из международной торговли, - мы обсудим эти вопросы с отраслью, и в конечном итоге есть путь движения вперед. Но иметь общую структуру и процесс к встрече «Большой семерки», которая состоится в середине мая, это, по крайней мере, является моей целью», - продолжил он.

После этого посол О’Брайен поговорил с JCK о том, какие санкции он хотел бы видеть и что произойдет с компаниями, которые их не соблюдают:

Вы упомянули, что в середине мая президент Байден встретится с остальными странами «Большой семерки», и они захотят разъяснить заявления по российским алмазам, сделанные ими в феврале. В США в настоящее время разрешен ввоз российских алмазов, если они прошли огранку и полировку в другом месте. Это изменится?

Мы хотим, чтобы никакие российские алмазы и бриллианты не поступали на наш рынок.

Этого можно добиться разными способами, и именно по этому поводу мы проводим консультации с отраслью.

Но когда вы говорите о российских бриллиантах, вы имеете в виду «никаких» бриллиантов, алмазы для которых были добыты в России?

Да, бриллианты, которые добыты из недр Земли в России. Так что никакая огранка и полировка не сможет смыть это русское происхождение.

Вы сказали, что хотите, чтобы импортеры подавали декларации о нероссийском происхождении бриллианта. Какие виды деклараций вы будете требовать, и какое подтверждение потребуется?

Вместе с отраслью мы хотим изучить опыт в аналогичных областях, таких как требования к драгоценным камням, например, санкции против бирманских рубинов или опыт Кимберлийского процесса (Kimberley Process), и посмотреть, как его можно адаптировать в данном случае, или нужно ли нам вводить что-то новое.

Потребует ли эта подтверждающая декларация какого-то бумажного следа или научного подтверждения?

Мы проводим консультации по этому вопросу.

Будет ли ограничение по размеру, по крайней мере на начальном этапе? Будет ли это относиться к бриллиантам всех размеров?

Мы рассматриваем, какие размеры будут запрещены. Я не думаю, что мы уже пришли к решению по этому вопросу.

Если декларации окажутся ложными или их не будет, то каким наказаниям будут подвергаться люди?

Обманывать американскую таможню - плохая идея. Мы применяем наши таможенные требования, мы применяем наши санкции. В этот момент, это нормально - не давать людям уклоняться от соблюдения правил.

Если предположить, что план будет согласован на встрече «Большой семерки» в мае, когда вы ожидаете его вступление в силу?

Один из вопросов, на который нам нужно обратить внимание, заключается в том, насколько быстро это можно реализовать, не создавая возможностей для уклонения от соблюдения требований.

Какую реакцию вы получили от индийских производителей бриллиантов?

Мы проводим консультации с индийской промышленностью. Мы планируем провести консультацию на этой неделе. Первая реакция заключается в том, что они хотят знать, каковы правила продолжения экспорта на рынки стран «Большой семерки»? Если мы установим четкие правила того, что мы ожидаем, я думаю, они найдут способ соблюдать эти правила.

Вы упомянули запреты на драгоценные камни и Кимберлийский процесс. Правоприменение было неодинаковым в обоих случаях. Какие уроки вы извлекли из этого?

В этом случае поможет то, что мы говорим о семи крупнейших экономиках и крупнейших импортерах алмазов и бриллиантов, которые одновременно введут запрет на импорт. И это довольно существенное отличие от того, как возникли эти другие процессы.

В отличие, скажем, от отрасли драгоценных камней, в алмазной отрасли есть ряд крупных участников, которые, похоже, очень заинтересованы в соблюдении правил. Итак, я думаю, что есть центр притяжения, как на рынках, так и в отрасли, который изменит этот опыт. И мы извлечем любые уроки из этого нового опыта.

Мелкие алмазодобытчики (старатели) часто говорят, что, в отличие от крупных алмазодобывающих компаний, у них нет возможности предоставлять доказательства происхождения. Как вы будете решать этот вопрос?

Мы будем рассматривать этот вопрос. Мы сосредотачиваем внимание на другом, и мы попытаемся избежать непредвиденных последствий.

Какое влияние на данный момент оказали санкции, наложенные на российские алмазы?

АЛРОСА, безусловно, заметила, что ее доля на рынке пострадала из-за санкций. Но причина, по которой мы хотим сделать следующий шаг, заключается в том, чтобы максимально усилить давление.