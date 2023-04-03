De Beers объявила об обнародовании информации о лоббировании

(jckonline.com) - 21 марта De Beers PLC - материнская компания алмазного гиганта - объявила об обнародовании информации о лоббировании с тем, чтобы ее руководители могли вести переговоры с правительственными чиновниками США о «вопросах выбора источников поставок и о происхождении алмазов и бриллиантов».

Представитель компании сообщил JCK: «В свете недавнего заявления стран «Большой семерки» посол Джеймс С. О’Брайен (James C. O’Brien) и члены Государственного департамента взаимодействовали с представителями отрасли в США до заявленных намерений предъявлять дополнительные требования к алмазной продукции, импортируемой в страны «Большой семерки». В рамках этих мероприятий представители De Beers Group встретились с послом О’Брайеном и его командой».

В сообщении говорилось, что трое сотрудников De Beers из Лондона будут выступать в качестве лоббистов: Фериел Зеруки (Feriel ​Zerouki), старший вице-президент компании по корпоративным вопросам; Эл Кук (Al Cook), новый генеральный директор компании; и Дэвид Прейгер (David Prager), главный бренд-менеджер.

В нем были указаны следующие коды проблем: FOR - для международных отношений; NAT - для природных ресурсов; и ECN - для экономики/экономического развития.

О’Брайен, глава Управления по координации санкций США, говорил с изданием JCK ранее в этом месяце.

De Beers описала свою работу по обнародованию информации о лоббировании, которое включает «добычу, сортировку и продажу природных алмазной продукции, а также производство синтетических бриллиантов».