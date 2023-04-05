Владелец бренда Fabergé возвращается к финансовым рекордам, а генеральный директор говорит о наступлении «полного выздоровления»

Автор: Эндрю Сеймур (Andrew Seymour)

(professionaljeweller.com) - Генеральный директор компании Gemfields - владельца Fabergé - объявил о «возвращении к нормальной жизни» после того, как компания сообщила о рекордных финансовых результатах, достигнутых за 2022 год.

Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson), управляющий ювелирным гигантом, зарегистрированным на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE) и Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сказал, что компания добилась «полного восстановления» после пандемии Covid-19 после «выдающегося года» роста продаж.

Оборот взлетел на 32% и достиг рекордного уровня в $341 млн (£279 млн), а показатель EBITDA вырос на 25% до $166 млн (£136 млн).

Gemfields завершила год с рекордными чистыми денежными средствами в размере $105 млн (£86 млн) и сообщила, что в мае выплатит акционерам самые высокие за всю историю дивиденды в размере $35 млн (£29 млн).

Гилбертсон сказал: «Наша стратегия быть ведущей в мире ответственной алмазодобывающей компанией и продавцом цветных драгоценных камней работает и приносит значительный доход и выгоду правительствам стран, где мы работаем, и их местному населению.

«В 2022 году мы получили рекордные поступления на обоих наших первоклассных рудниках, изумрудном руднике Кагем (Kagem) и рубиновом руднике Монтепуэз (Montepuez), а также в престижном люксовом бренде Fabergé».

Гилбертсон сказал, что на рынке цветных драгоценных камней наблюдался «высокий спрос» после пандемии Covid-19, когда цены на неограненные изумруды и рубины достигли значительного уровня в первом полугодии 2022 года.

«Учитывая опасения, вызванные рецессией, которая сейчас ощущается в некоторых сегментах мировой экономики, и на фоне инфляционной обстановки, добиться таких же финансовых показателей в 2023 году будет сложно», - сказал он.

«Тем не менее, мы будем с энтузиазмом выполнять свою миссию - быть мировым лидером по добыче африканских изумрудов, рубинов и сапфиров, обеспечивая прозрачность, способствуя поддержанию доверию и следуя ответственным передовым методам добычи полезных ископаемых, а также оказывая положительное влияние на страны, в которых мы работаем, и на их население», - добавил он.