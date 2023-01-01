Почему не все выращенные в лаборатории бриллианты одинаковы

Автор: Виктория Гомельски (Victoria Gomelsky)

(jckonline.com) - Представьте себе два бриллианта круглой огранки, выставленные рядом. Каждый весом 1 карат, цвета F, чистоты VS2. Один из них - природный, добытый из недр Земли, а другой - выращенный в лаборатории.

Большинство ритейлеров учили, что, имея разное происхождение, бриллианты имеют одинаковые химические, оптические и физические свойства, и именно это они доносят до потребителей.

«В течение многих лет торговцы повторяли это мнение: лабораторные и природные бриллианты не отличаются друг от друга», - говорит Линдсей Рейнсмит (Lindsay Reinsmith), главный операционный директор и директор по продажам базирующегося в Сан-Франциско бренда выращенных в лаборатории бриллиантов Ada Diamonds, ориентированного непосредственно на потребителя.

«Мы видим так много упрощенных заявлений о том, что этот продукт не отличается, а это не так», - добавляет Джейсон Пейн (Jason Payne), муж Рейнсмит и генеральный директор Ada Diamonds.

Потенциальные структурные и кристаллические различия между выращенными в лаборатории и природными бриллиантами, а также между выращенными в лаборатории бриллиантами вообще выходят далеко за рамки показателей «4С» (огранка, цвет, чистота и размер в каратах), и их часто можно увидеть невооруженным глазом. Такова была суть часовой презентации, которую Рейнсмит и Пейн провели в штаб-квартире Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) в Карлсбаде, штат Калифорния, 1 марта в рамках ежемесячной серии приглашенных докладчиков института.

«Я весь день смотрю на лабораторные бриллианты, - говорит Рейнсмит изданию JCK. - 2019 год стал значительным поворотным моментом. У нас стало гораздо больше материала. Мы попросили проверить камни из наших складских запасов, и стали отмечать у себя в офисе гораздо больше вариантов, помимо показателей «4C». И мы начали разговаривать с производителями».

Многое из того, что Рейнсмит и Пейн стали отмечать, - это выращенные методом химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD) лабораторные алмазы коричневого или серого цвета или с признаками деформации и полосатости, что придавало камням полосатый и размытый вид соответственно.

В бриллиантах, выращенных с помощью метода высокого давления и высокой температуры (high-pressure, high-temperature, HPHT), некоторыми из явных признаков некачественного роста, отмеченных Рейнсмит и Пейном, были камни с синим или серым оттенком, а также фосфоресцирующие камни.

Они объяснили эти дефекты кристаллов преднамеренными побочными продуктами, применяемыми в процессе выращивания, направленными на ускорение выхода продукта на рынок за счет снижения качества.

«Сначала производители лабораторных алмазов стремились создать кристаллы сверхвысокой чистоты, которые могли бы конкурировать с некоторыми из лучших природных алмазов, - сказала Рейнсмит во время презентации. - Затем, в последние несколько лет, спрос резко возрос. На рынок вышли перспективные игроки, многие из которых используют не самые лучшие технологии. Многие из них не имели никакого отношения к выращиванию алмазов.

«Проблема обострилась во время пандемии Covid, - добавила она. - Добычу алмазов не вели дольше, чем не выращивали алмазы. Гранильщикам нужно было алмазное сырье для огранки, и это стимулировало рынок, который побуждает производить как можно больше камней и как можно быстрее с наименьшими возможными затратами».

По словам Рейнсмит, поскольку производители по всему миру стремились увеличить объемы производства, но им не хватало финансов для увеличения капитальных вложений, они начали искать упрощенные способы.

«Вы ускоряете цикл роста, используете и повторно используете дешевые материалы, вводите маскирующие материалы, - сказала она. - Производство выращенных в лаборатории алмазов стало быстрее и дешевле, но не качественнее».

Пейн ясно дал понять, что проблемы с выращиванием часто начинаются с «затравок». «Не существует такого понятия, как идеальная «затравка», - сказал он. - Качество «затравок» определяет качество алмазов. Чем больше изъянов, тем более размытые алмазы».

«С каждым использованием «затравки» становятся все хуже, - добавил он. - Поэтому каждый раз, когда вы используете «затравку», запускаете и останавливаете свой CVD-реактор, качество «затравок» ухудшается. Вы используете их повторно, и их качество становится снижается. Задача производителей алмазов с помощью метода CVD состоит в том, чтобы приобретать «затравки» хорошего качества».

Результат этой динамики рынка двоякий: во-первых, наблюдается избыток выращенных в лаборатории бриллиантов, особенно в весовом диапазоне 2-3 карата. И второе: рынок разделяется на два сегмента: один состоит из высококлассных производителей, которые тратят больше времени на выращивание алмазов и в результате взимают надбавку, и «бюджетных» производителей, которые отдают предпочтение быстрым и дешевым алмазам.

Рейнсмит и Пейн заявили, что ожидают большей консолидации отрасли, поскольку производители некачественных алмазов и бриллиантов начинают уходить из бизнеса, и, в худшем случае, может наступить кризис доверия потребителей, который может подорвать всю торговлю выращенными в лаборатории бриллиантами.

«Мы в долгу перед общественностью, нужна бόльшая прозрачность в отношении выращенных в лаборатории бриллиантов, - сказал Рейнсмит. - Мы должны перестать называть их идентичными, а различия видны только с помощью специальных инструментов. Если вы независимый ювелир, который недавно начал продавать выращенные в лаборатории бриллианты, вы, вероятно, построили свой бизнес на репутации. Вы обязаны перед своими клиентами получить информацию о том, какие есть характеристики качества, кроме показателей «4C».

«И не нужно говорить неправду, потому что бриллианты говорят сами за себя», - добавила она.