Ботсвана покупает долю в бельгийской компании по торговле драгоценными камнями, чтобы бросить вызов De Beers

Авторы: Мбонгени Мгуни (Mbongeni Mguni) и Энтони Сгуаззин (Antony Sguazzin)

(bloomberg.com) - Ботсвана приобретет 24% акций бельгийского алмазного трейдера HB Antwerp, чтобы бросить вызов 50-летнему партнерству этой южноафриканской страны с De Beers.

В рамках сделки, объявленной президентом Мокгветси Масиси (Mokgweetsi Masisi) в конце марта в офисе бельгийской компании в Габороне, компания Okavango Diamond Co., государственный трейдер драгоценными камнями Ботсваны, будет поставлять камни HB Antwerp в течение пяти лет. Сделке не придали значения, поскольку Ботсвана настаивает на заключении более выгодного соглашения с De Beers, крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире.

De Beers и Ботсвана совместно владеют компанией Debswana, которая добывает почти все алмазы в стране и является крупнейшим производителем алмазов в мире в стоимостном выражении. Хотя De Beers продает неограненные драгоценные камни - алмазное сырье, HB установила партнерские отношения с Lucara Diamond Corp., в соответствии с которыми она за более крупные камни с рудника компании в Ботсване платит цены как за бриллианты.

«Сегодня наступило начало новой эры в алмазной истории Ботсваны, поскольку мы начинаем это сотрудничество с HB Antwerp, - сказал Масиси. - Это партнерство может изменить правила игры».

В феврале Масиси заявил на митинге своих сторонников, что Ботсвана хочет получить бόльшую долю доходов от совместного предприятия с компанией De Beers: в настоящее время она получает 80% от общего объема продаж с учетом налогов и других сборов. Выручка Debswana в 2022 году составила $4,6 млрд, и компания имеет долгосрочные планы по продлению срока службы некоторых своих рудников. De Beers является подразделением Anglo American Plc.

В дополнение к более высоким ценам, HB заявляет, что ее методы позволяют отслеживать происхождение отдельных алмазов и бриллиантов. Это может побудить потребителей платить больше, поскольку Ботсвана является политически стабильной, а ее драгоценные камни добываются в основном с использованием механизированных методов. Алмазы в других частях мира часто добываются в опасных условиях мелкими алмаздобывающими компаниями, и в некоторых случаях выручка от продажи использовалась для финансирования конфликтов.

«Этот момент запомнится нам как ступенька на пути нашего преобразования в мировой алмазный центр и глобальный источник алмазов», - сказал Масиси, который ранее грозился отказаться от сделки с De Beers.