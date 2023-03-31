Почему водород стал новой движущей силой спроса на платину?

(miningreview.com) - Необходимость декарбонизации - обезуглероживания - стоит как никогда остро, и технологии на основе платины должны сыграть важную роль в «энергетическом переходе».

Платина открывает водородную экономику

В технологии на основе протонообменной мембраны (Proton exchange membrane, PEM) платиновые катализаторы используются в двух ключевых областях применения - для изготовления электролизеров и водородных (H 2 ) топливных элементов, применяемых для производства электроэнергии. Электромобили на топливных элементах (Fuel cell electric vehicles, FCEV) являются основным рынком сбыта водородных топливных элементов.

Технологии могут обеспечить значительное сокращение выбросов CO 2

Технологии на основе PEM с применением платины, которые позволяют использовать «зеленый» водород для декарбонизации, могут обеспечить до 11% глобальных целей по сокращению выбросов CO 2 .

В Парижском соглашении установлены цели по сокращению выбросов CO 2 к 2050 году, чтобы ограничить глобальное потепление как минимум до 2°C или, что еще лучше, до 1,5°C; технологии PEM могут помочь в достижении этих важных целей.

Спрос на платину со стороны электролизеров PEM и FCEV станет значимым компонентом мирового спроса к 2030 году и, возможно, крупнейшим сегментом к 2040 году.

Решающее значение для электролизеров на основе PEM

В электролизере электричество используется для разложения воды на водород и кислород в процессе, называемом электролизом. Если электричество поступает из возобновляемых источников, производимый водород является «зеленым» водородом.

Электролизер преобразует электрическую энергию в химическую или электроны в молекулы. Электролизеры на основе PEM используют каталитические свойства платины и родственного ей металла иридия. Платиновый катализатор позволяет расщеплять воду на составные части, создавая высокореактивную поверхность, способную выдерживать коррозионные условия.

PEM покрывают платиной на катоде и иридием на аноде, чтобы получить мембрану с покрытием из катализатора. Электролизеры можно масштабировать, объединяя отдельные ячейки в блок электролизеров, что позволяет создавать электролизеры мощностью в несколько мегаватт.

Более сорока лет проверенной технологии на основе платины

Платина является катализатором, который используется в топливных элементах на основе PEM, поскольку она обеспечивает долговечность, стабильность и реактивность, необходимые для удаления электронов из водорода для производства электроэнергии, оставляя протоны водорода для прохождения через PEM.

Протонообменная мембрана покрыта с обеих сторон платиновым катализатором. Превосходные каталитические и проводящие свойства платины превращают водород и кислород (из воздуха) в электричество, при этом единственными побочными продуктами являются вода и тепло. Один только топливный элемент производит всего несколько ватт энергии, поэтому объединяют несколько топливных элементов для создания нужной электрической мощности, от нескольких киловатт до установок мощностью в несколько мегаватт.

Водородные топливные элементы обеспечивают электроэнергию без образования вредных выбросов, предлагая альтернативу аккумуляторным электрическим решениям в качестве способа электрификации глобального парка транспортных средств. Топливные элементы в транспортных средствах большой грузоподъемности, таких как грузовики и автобусы, в настоящее время лидируют на растущем рынке FCEV.

Топливные элементы на основе PEM также можно использовать для обеспечения стационарного или резервного питания, например, в центрах обработки данных или мачтах сотовой связи.

Быстрый рост рынков технологии на основе PEM

Водород будет играть ключевую роль в работе по достижению нулевого уровня выбросов, и для достижения этого активизируются инвестиции, расширяется сотрудничество и предпринимается развертывание поддерживающей государственной политики, что напрямую способствует росту спроса на платину.