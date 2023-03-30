Как может выглядеть объем предложения природных алмазов в 2030 году

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(gjepc.org) - Ожидается, что объем предложения природных алмазов продолжит сокращаться до конца десятилетия из-за истощения и закрытия старых рудников. Тем не менее, есть еще несколько рудников мирового класса, которые внесут значительный вклад в глобальные объемы предложения. На основе анализа, проведенного экспертом алмазной отрасли Полом Зимниски, в этой статье будет рассмотрено, как могут выглядеть объемы предложения природных алмазов в 2030 году.

Ожидается, что предложение природных алмазов останется в пределах 115-125 млн каратов в год до конца десятилетия, согласно оценкам Пола Зимниски. Примечательно, что, исходя из среднего значения, это более чем на 20% меньше по сравнению с 2017 годом.

Истощение многих старых рудников, как показало закрытие рудника Аргайл (Argyle) в конце 2020 года, привело к появлению тенденции на снижение объемов добычи алмазов за последние пять лет.

Прогнозируется, что в следующие 5 лет рудники, в том числе Коффифонтейн (Koffiefontein), Даявик (Diavik), Алмазы-Анабара и Зарница, либо закроются, либо прекратят добычу обычным способом*, сохраняя тенденцию постепенного уменьшения роста объема предложения до конца 2020-х годов.

В следующем десятилетии объем предложения алмазов, вероятно, останется ограниченным, но по-прежнему будет поддерживаться за счет основной группы рудников мирового класса.

Например, мировой объем производства в 2030 году, согласно оценкам Пола Зимниски, прогнозируется на уровне примерно 115 млн каратов в год, что является нижней границей прогнозируемого объема производства на бόльшую часть 2020-х годов.

Примечательно, что рудник Жваненг (Jwaneng), жемчужина Ботсваны, скорее всего, останется ключевым активом отрасли. После решения перейти к расширению проекта «Cut-9» в 2019 году, на руднике Жваненг продолжится производство как минимум до середины следующего десятилетия.

Кроме того, расширение проекта «Cut-3» на руднике Орапа (Orapa), также в Ботсване, позволит продлить добычу на этом руднике и в 2030-х годах.

Оба расширения представляют собой многолетние строительные проекты и многомиллиардные расходы компании Debswana, являющейся партнерством De Beers и правительства Ботсваны. Кстати, согласно прогнозам, совокупный вклад рудников Жваненг и Орапа в мировой объем поставок природных алмазов в 2030 году составит около 20% по объему и до 25% в стоимостном выражении.

Ожидается, что рудник Венеция (Venetia) компании De Beers в Южной Африке также станет ключевым источником объема предложения в следующем десятилетии после его преобразования в подземный рудник (проводимого в настоящее время). Прогнозируется, что проект расширения продлит жизнь рудника Венеция как минимум до середины 2040-х годов.

Морская добыча в Намибии и рудник Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде дополняют портфель рудников, управляемых De Beers, которые будут продолжать вносить значительный вклад в мировой объем предложения и в 2030-х годах.

Ожидается, что российская компания АЛРОСА также продолжит производить основную часть мирового объема предложения в следующем десятилетии, в первую очередь за счет добычи на ее трубках Юбилейная, Удачная, Интернациональная, Ботуобинская, Айхал, Архангельская, Карпинского и на месторождении Верхне-Мунское.

Через десять лет в отрасли также, вероятно, будет вестись добыча на рудниках Куллинан (Cullinan) и Финш (Finsch) в Южной Африке, которыми в настоящее время управляет алмазодобывающая компания среднего уровня Petra Diamonds. Примечательно, что рудник Куллинан, который ранее назывался Премьер (Premier), находится в эксплуатации с 1902 года, но все еще содержит ресурсы, которые могли бы поддерживать работу и в 2040-х годах, если позволят экономические показатели.

Хотя несколько новых источников добычи и тех, по которым решение пока не принято, включая месторождение Майское в России и проекты Чидлиак (Chidliak) и Стар-Орион Саут (Star-Orion South) в Канаде, могут обеспечить дополнительные источники потенциальных долгосрочных объемов предложения алмазов.

Хотя в последние годы мировые объемы предложения природных алмазов снижались, основной источник глобально диверсифицированного производства должен обеспечить основу предложения в среднесрочной перспективе.

* Основано полностью на анализе отчетов о ресурсах, проведенном Полом Зимниски, и/или пояснительных записок компаний.