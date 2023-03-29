Великобритания немного сожалеет о Кохиноре

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Великобритания, наконец, извинилась перед Индией за то, что она забрала алмаз Кохинор (Koh-i-Noor). Она сожалеет не настолько жаль, чтобы вернуть его. Но сожалеет достаточно, чтобы признать, что в своем имперском рвении она, возможно, несколько переступила черту, заставив 10-летнего мальчика передать драгоценный камень. И весь штат Пенджаб, пока он там был.

Об этом драгоценном камне из Голконды огранки «овал» и весом 105,6 карата написано больше, чем о любом другом алмазе или бриллианте. Это, без сомнения, самый известный и самый спорный бриллиант на планете. Так что, когда его владелец/хранитель впервые за 174 года смягчил свою позицию, думаю, стоит создать хотя бы небольшой ажиотаж.

На прошлой неделе Кохинор был официально признан «символом завоевания». И не в хорошем смысле этого слова. Великобритания, наконец, смирилась с допущенным некоторым правонарушением, когда ее Ост-Индская компания конфисковала камень у мальчика-правителя Махараджи Далипа Сингха (Duleep Singh) в 1849 году в конце Второй англо-сикхской войны и передала его королеве Виктории.

Новая выставка драгоценностей короны в лондонском Тауэре объясняет посетителям, что: «У алмаза Кохинор было много владельцев до этого, включая императоров Великих Моголов, шахов Ирана, эмиров Афганистана и сикхских махараджей.

«Лахорский договор 1849 года вынудил десятилетнего махараджу Далипа Сингха передать его королеве Виктории вместе с контролем над Пенджабом».

Исторические королевские дворцы (Historic Royal Palaces), благотворительная организация, которая управляет Тауэром, заявила: «Сочетание объектов и визуальных проекций объясняет историю камня как символа завоевания».

Это очень важное событие, поскольку оно произошло всего через несколько недель после того, как Камилла (Camilla), королева-консорт, дипломатично приняла решение не надевать бриллиант в своей короне на коронацию своего мужа короля Чарльза (Charles), которая состоится в следующем месяце.

С тех пор, как в 1947 году Индии была предоставлена независимость от британского колониального господства, она требует вернуть камень. В апреле 2000 года группа индийских членов парламента подписала письмо, настаивая на своем требовании вернуть его.

Британии не впервой демонстрировать такое поведение, когда они воруют вещи у других людей, а затем отказываются их возвращать. Она незаконно присвоила мраморы Элгина (Elgin Marbles) из Греции, бенинскую бронзу (Benin Bronzes) из Нигерии, сокровища Макдалы (Maqdala treasures) из Эфиопии, много артефактов аборигенов из Австралии и статуи с острова Пасхи, и это лишь некоторые из похищенных вещей.

Большинство из них были вывезены в XIX веке, когда Британия правила «огромной империей, над которой никогда не заходит солнце». И большинство из них по сей день надежно хранятся в стеклянных шкафах Британского музея.

Великобритания постепенно смиряется с тем, что что ее имперское положение в прошлом. Сесил Родс (Cecil Rhodes), британец, основавший алмазную империю De Beers в 1888 году, больше не почитается как герой-предприниматель. Его осуждают как злодея, расиста, сторонника превосходства белой расы и родоначальника апартеида.

Статуя работорговца Эдварда Колстона (Edward Colston) была свергнута разъяренной толпой и брошена в доках в Бристоле, Англия, во время протестов движения «Жизни черных имеют значение» (Black Lives Matter), последовавших после убийства Джорджа Флойда (George Floyd) в мае 2020 года.

Многочисленные дороги, здания, мемориалы и многое другое, которые когда-то названы в честь британских торговцев и знатных людей, были удалены или переименованы.

Королева Виктория (Queen Victoria), получившая Кохинор, по иронии судьбы не была сторонницей Британской империи, которая на пике своего развития покрывала четверть поверхности Земли. Или даже бриллианта, который стал символом этой империи. В письме к дочери она писала: «Никто не испытывает более сильных чувств, как я, в отношении Индии, и я очень противилась тому, чтобы мы захватывали эти страны, и я думаю, что больше ничего не будет вывезено, потому что это очень неправильно и для нас нет в этом выгоды. Ты также знаешь, как я не люблю надевать Кохинор». Возможно, сейчас самое время вернуться (по крайней мере, к некоторым) из ее викторианских ценностей.