Импортерам бриллиантов, возможно, придется декларировать российское происхождение камней

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(rapaport.com) - Страны G7 могут обязать компании подтверждать, что импортируемые ими бриллианты не имеют российского происхождения, заявил высокопоставленный чиновник США по санкциям.

Лидеры блока встретятся на саммите в середине мая и собираются к тому времени разработать план мероприятий в соответствии с предупреждением членам Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), опубликованным во вторник, в котором кратко изложено сообщение посла Джеймса О’Брайена (James O’Brien), возглавляющего Управление по координации санкций США (Office of Sanctions Coordination).

«Возможно введение обязательной декларации о том, что готовые бриллианты, импортируемые в США и на другие рынки G7, изначально не были добыты в России, или о других ограничениях, применимых к бриллиантам, - говорится в сообщении О’Брайена. - Целью является обеспечение поэтапного введения в то время и в таком объеме, который будет соответствовать работе отрасли».

О’Брайен сделал свои комментарии на ежегодном обеде, данном JVC на прошлой неделе, где он был приглашенным докладчиком. Его выступление содержало набор прямых и перефразированных цитат, написала Тиффани Стивенс (Tiffany Stevens), президент и главный юрисконсульт JVC.

В G7 входят США, а также Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. Европейский Союз известен как его «восьмой член».

Компания АЛРОСА, в которой Кремль владеет долей, «глубоко связана с российскими правительственными структурами, и наше правительство хочет убедиться, чтобы ее доходы нельзя было бы присвоить», - пояснил О’Брайен. Он добавил, что государство ищет источники средств для продолжения военных действий на Украине.

Посол указал, что важные вопросы, которые необходимо решить, включают в себя вопрос о том, как долго придется ждать, пока российские алмазы, в настоящее время находящиеся на рынке, выйдут из системы, и вопрос о размерах камней, к которым будут применяться санкции, а также о способах осуществления правоприменения. «Целью правительства США являются соображения по этим вопросам, которые помогут внести свой вклад в подготовку к встрече, намеченной на середину мая», - сказал он.

Он также сказал, что США хотели убедиться, что Бирма, также известная как Мьянма, не оказывает помощь России. Эта азиатская страна подвергалась различным санкциям США после военного переворота в 2021 году.

«Россия обращается к своим союзникам и просит их вернуть военную технику, - говорится в сообщении JVC. - Бирма поддерживает Россию, поэтому правительство также хочет убедиться, что Бирма ограничена в своих источниках доходов, поэтому она также не оказывает помощи России. Для этого нужно добиться, чтобы режим не зарабатывал деньги на продаже рубинов и других драгоценных камней».