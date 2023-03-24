Попытается ли LVMH поглотить Richemont (или Cartier)?

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Недавно швейцарская газета Finanz und Wirtschaft сообщила, что ходят «слухи» о том, что LVMH хочет приобрести конкурирующий конгломерат Richemont и особенно нацелилась на Cartier - звезду компании Richemont.

Информация была довольно расплывчатой в отношении источника, и некоторые публикации, такие как информационный бюллетень Miss Tweed и китайское издание о предметах роскоши Jing Daily, полностью отвергли ее. Bloomberg утверждал, что компания Kering была бы более интересным партнером. (Сообщается, что Richemont отвергла предложение о слиянии с Kering в 2021 году.) Акции Richemont не сильно изменились после публикации отчета.

Но есть причины, по которым в этом может что-то быть.

Во-первых, LVMH не опровергла это, что было бы очень легко сделать. Она даже не опровергла сообщение и не сказала стандартное «мы не комментируем слухи». Кажется, она не возражает против существования этой истории.

Во-вторых, LVMH любит делать приобретения. Бывший исполнительный директор Signet однажды сказал мне, что его председатель правления был «помешан на приобретениях». Но он ничего не может сказать о Бернаре Арно (Bernard Arnault), который не только имеет около 75 компаний под своим крылом, но и, как известно, занимается яростными, но бесплодными попытками получить контроль над Hermès и Gucci. В прошлом году новостной веб-сайт Axios сообщил, что LVMH провела «предварительные обсуждения» покупки компании Ralph Lauren.

У Арно довольно много трофеев, но когда он смотрит на то, каких престижных брендов ему не хватает, Cartier, вероятно, стоит на первом месте.

Наконец, этот вопрос обсуждается не впервые. Когда стало казаться, что LVMH отменит сделку по покупке Tiffany, Bloomberg предположил, что вместо этого она может выбрать Richemont.

Приобретение компанией LVMH компании Tiffany в 2021 году было попыткой закрепиться на рынке ювелирных изделий - единственной области, в которой Richemont традиционно лидировала, Cartier хорошо подходит для этого. Арно всегда «любит быть лучшим», сказал аналитик в 2019 году.

Кто-то может сказать, что приобретение компанией LVMH компании Tiffany за $16 млрд (ee самая крупная покупка за всю историю) заставит компанию работать. Но результаты Tiffany были устойчивыми, и LVMH уже совершает триумфальный круг с брендом, а Fast Company заявляет, что Tiffany осуществила «самый быстрый разворот за всю историю». (Пандемия почти наверняка помогла этому.)

В прошлом году инвестор-активист Bluebell пытался получить место в совете директоров Richemont, бывшего исполнительного директора LVMH Франческо Трапани (Francesco Trapani). Это было отклонено после того, как председатель Richemont Иоганн Руперт (Johann Rupert) заявил, что у Трапани «есть долгая история тесных отношений с группой LVMH, и он является ее основным акционером».

«Очевидно, Руперт думал, что Трапани можно рассматривать как “троянского коня”, - сказал изданию Finanz und Wirtschaft Джон Кокс (Jon Cox), аналитик французской компании Kepler Chevreux, оказывающей финансовые услуги. - Это было одной из причин сильного противодействия предложению».

Возможно, они знали, что произошло в прошлый раз, когда Трапани присоединился к совету директоров. В 2017 году он вошел в совет директоров Tiffany благодаря давлению со стороны другого инвестора-активиста (Jana Partners). Как сообщает издание WWD, Трапани настаивал на том, чтобы ветеран Bulgari Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo) занял пост генерального директора.

В 2019 году LVMH сделала первоначальную заявку на покупку Tiffany. В более позднем судебном иске отмечалось, что предложение LVMH было подано за день до заседания совета директоров Tiffany, дата которого «публично не разглашалась».

В конце концов Tiffany «уведомила Трапани, что он не получит вознаграждения за работу в качестве директора в случае нарушения своего долга лояльности по отношению к Tiffany», - говорится в судебных документах. Ему отказали в обсуждении приобретения, и он ушел в отставку после того, как предложение LVMH было принято.

При обсуждении или анализе причин случившегося агентство Reuters сообщило:

По словам источников, Арно полагался на тесные связи, которые управляющий директор LVMH Антонио Беллони (Antonio] Belloni) установил с генеральным директором Tiffany Алессандро Больоло и членом совета директоров Франческо Трапани еще в 2011 году, когда они работали в Bulgari.

Они добавили, что установившиеся отношения помогли быстро продвинуть сделку и дали LVMH преимущество в подходе к Tiffany, в чем немногие конкуренты могли бы соревноваться.

Некоторые считают, что Cartier в некоторой степени интересует LVMH. Согласно иску, поданному в 2022 году (он был недавно урегулирован), сотрудники Tiffany «неоднократно и сознательно запрашивали и получали конфиденциальную информацию Cartier» от бывшего сотрудника, который устроился работать в магазин. Tiffany отвергла эти обвинения.

Этот вопрос может сводиться к личностям и эго вовлеченных людей.

В первоначальном швейцарском отчете говорилось, что председатель правления Richemont Руперт выступил против сделки с LVMH. С другой стороны, постоянно возникают вопросы о том, есть ли у 72-летнего председателя план преемственности. Он, конечно, уклончиво отвечал на этот вопрос, утверждая, что «как только вы раскрываете это, указанное лицо немедленно оказывается под пристальным вниманием». Но если он действительно хочет получить денежные средства, он, скорее всего, продаст весь бизнес, а не только один крупный компонент.

LVMH и Richemont являются двумя крупнейшими конгломератами в мире предметов роскоши. Объединение усилий было бы огромным достижением. Если бы LVMH получила контроль только над Cartier, это уже было бы огромным достижением. Несколько лет назад это, возможно, не было бы проблемой. Но сейчас представители антимонопольного законодательства как в Европе, так и в Соединенных Штатах настроены более решительно. Любое возможное слияние компаний такого размера и масштаба будет тщательно изучаться.

LVMH хочет приобрести Cartier? Скажем так, она, похоже, хочет все. Это не значит, что она это получит.