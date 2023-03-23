Гонконгские ярмарки: демонстрации экспозиции больше, чем вырученных денег

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(rapaport.com) - На недавних выставках было много посетителей, но ценовые ожидания покупателей затруднили продажи.

Бриллиантово-ювелирная отрасль с энтузиазмом вернулась на мартовские выставки в Гонконге, первые крупные международные ярмарки в городе после пандемии Covid-19. По сообщениям экспонентов, пришло много китайских покупателей, чтобы встретиться с поставщиками, посмотреть товары и узнать цены. Однако, несмотря на переполненные залы, фактические продажи, похоже, были ограниченными.

«Люди создали большую шумиху, что все изменится, но рынку нужно время на то, чтобы прийти в себя, - сказал Нилеш Чабрия (Nilesh Chhabria), главный операционный директор индийского производителя бриллиантов и сайтхолдер Finestar Jewellery & Diamonds. - Его нельзя просто включить и выключить. Однако для некоторых людей выставка прошла очень хорошо».

Открытие

Спрос на материке практически остановился с середины 2022 года, когда страна ввела несколько локдаунов с целью уменьшить распространение коронавируса. Китайское правительство прекратило свою политику нулевой терпимости к Covid-19 в декабре, а в январе предприняло важный шаг, открыв границу с Гонконгом. Это позволило ритейлерам, дилерам и производителям ювелирных изделий путешествовать после трех лет, когда у них были небольшие возможности для этого. Гонконг также ослабил меры сдерживания в последние месяцы.

Действительно, первый день Гонконгской международной ювелирной выставки (Hong Kong International Jewellery Show) и Гонконгской международной выставки бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show) совпал с окончанием требования муниципалитета носить маски, которое действовало более двух с половиной лет. Выбор правительством 1 марта, по-видимому, был совпадением, но участники выставки сочли это важным сигналом того, что город отошел от пандемии Covid-19, хотя многие посетители по-прежнему добровольно носили маски.

«Все, кого я встретил, были очень рады вернуться в Гонконг и тому, что Гонконг открылся, - сказал Риши Мундра (Rishi Mundra), управляющий директор гонконгского производителя бриллиантов и трейдера Stellar Group HK. - Требование о ношении масок было последним из последних серьезных ограничений, связанных с Covid-19, которые у нас были в Гонконге. Это усилило ощущение, что мы снова занимаемся бизнесом».

Залы оказались переполненными, потому что две ярмарки, организованные Советом по развитию торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), проходили в одном месте - в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC) в районе Вань Чай. До пандемии ювелиры выставлялись на этой площадке, а торговцы неоправленными драгоценными камнями - в другом центре, расположенном рядом с аэропортом. По сообщению HKTDC, за пять дней в выставках приняли участие более 2 500 экспонентов и более 60 000 покупателей.

«Деятельная атмосфера, оживленное движение и переполненные стенды не только отражали отложенный спрос на мировом ювелирном рынке после трех лет и высокую покупательную способность, но и подтверждали позицию Гонконга как ведущей мировой столицы торговых ярмарок в Азии», - прокомментировала София Чон (Sophia Chong), заместитель исполнительного директора HKTDC, в своем заявлении.

Ограниченное число сделок

По словам участников, основной целью китайских покупателей на выставках было определение цены, многие из них были готовы предлагать цену только ниже запрашиваемой экспонентами цены. Они отметили, что продавцы неоправленных бриллиантов могли бы добиться высоких продаж, если бы предложили скидки, но многие не хотели этого делать.

Мелисса Вольфганг Аменк (Melissa Wolfgang Amenc), директор швейцарской компании Golay Fils & Stahl, которая занимается торговлей драгоценными камнями и ювелирными изделиями и которая выставлялась в разделе антиквариата, заметила аналогичную тенденцию в своем секторе. По ее словам, хотя число посетителей было высоким, многие покупатели были удивлены ценами на некоторые цветные драгоценные камни и ювелирные изделия, которые выросли за время пандемии из-за дефицита.

«У меня такое ощущение, что местное население, будь то Гонконг или материковый Китай, не обязательно было готово адаптироваться к этому, потому что цены, на которые они ссылались, были значительно ниже, чем цены, которые мы запрашиваем сейчас», - сказала Вольфганг Аменк (Wolfgang Amenc).

Что касается бриллиантов, спрос сместился в сторону мелких камней, которые популярны среди дорогостоящих брендов. Самыми продаваемыми товарами были камни чистоты от VS до SI и цвета от D до G. Участники выставки отметили, что некоторые из камней предназначались для потребительского рынка Китая, а некоторые предназначались для производителей ювелирных изделий, планирующих экспортировать готовую продукцию в США и Европу.

По словам Мундры (Mundra) из Stellar Group, хотя и состоялся некоторый бизнес, потребовалось некоторое время, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Покупатели искали цены, ниже тех, по которым хотели продавать участники выставки, и позже им пришлось скорректировать свои ожидания.

«Много раз они предлагали цены ниже себестоимости, - заметил он. - Но затем, когда они обошли выставку и поняли, каковы минимальные цены, они решили: хорошо, мы не можем получить товары ниже этой определенной цены. Поэтому, когда они пришли на второй и третий день, это было для них лучшей ценой».

По словам экспонентов, покупатели из числа западных брендов в основном отсутствовали - отсутствовало больше, чем обычно, на мартовских выставках, которые, как правило, менее привлекательны, чем сентябрьская ярмарка в Гонконге, проводимая перед праздничным сезоном. Большинство посетителей, если они не из Китая, были из других азиатских стран. (Июньская ювелирная выставка также в основном имеет региональное значение.)

Разминка

Выставка была чем-то вроде «разминки», сказал Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), директор по продажам и маркетингу гонконгской компании Kunming Diamonds, специализирующейся на цветных бриллиантах. Он отметил ограниченное число случаев, когда дело дошло до реальных сделок.

Самым положительным моментом был оптимизм, который вселяли выставки и высокая посещаемость. Китайские компании, совершавшие покупки, в основном делали это в ожидании появления спроса, а не потому, что потребители тратят непосредственно сейчас. Это вселило надежду в участников выставок на здоровое восстановление Китая в ближайшие месяцы, особенно с учетом еще двух важных торговых выставок в Гонконге, запланированных на начало лета и осень.

«По крайней мере клиенты пришли приобрести один или два камня», - сказал Винсент Ю (Vincent Yiu), директор гонконгской компании Brilliant Trading Company, занимающейся оптовой торговлей бриллиантами. Это «не то, что было до пандемии, но, по крайней мере, это очень позитивный знак. Они обязательно вернутся в июне и сентябре».