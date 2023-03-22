NDC планирует кампанию по развенчанию мифов о синтетических продуктах

(rapaport.com) - Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) вскоре запустит кампанию с целью развенчать некоторые мифы, которые распространяет сектор выращенных в лаборатории бриллиантов, заявил генеральный директор Дэвид Келли (David Kellie) в последнем выпуске Rapaport Diamond Podcast.

Торговля знает, что большинство производителей синтетических алмазов не используют возобновляемую энергию для выращивания своих алмазов, однако потребителей вводят в заблуждение, заявляя, что они это делают, утверждает Келли. Этот миф и другие «наносят ущерб отрасли в целом», сказал он, и именно здесь «мы должны вмешаться».

Кампания, которая должна начаться в конце марта, знаменует собой изменение подхода NDC к выращенным в лаборатории алмазам с момента ее создания в середине 2020 года. Организация предпочла сосредоточиться на том, чтобы подчеркивать достоинства природных алмазов и бриллиантов, а не занимать воинственную позицию по отношению к синтетической алмазной продукции, несмотря на то, что многие представители отрасли призывали к более агрессивному подходу.

Тем не менее, в ходе новой кампании и в сопровождающем ее «отчете о развенчании мифов» не будут нападок на выращенные в лаборатории камни, подчеркнул Келли; будут просто представлены факты, чтобы потребители могли сами решить, какой вид бриллиантов им лучше подходит.

«Мы обязаны предоставить вам информацию об экологической устойчивости, ценностях и ценообразовании» для обоих продуктов, заявил он, добавив, что в ходе кампании будут изложены ценности отрасли природных алмазов и бриллиантов и ее положительное влияние на общество.

В дополнение к своим усилиям, ориентированным на потребителей, NDC приступит к реализации крупномасштабной образовательной программы для розничных продавцов ювелирных изделий.

Этот шаг предпринимается после недавнего отчета NDC по определению потребительского опыта, полученного ювелирными магазинами. По словам Келли, одним из наиболее разочаровывающих моментов в отчете, подготовленном для группы сторонним агентством, был уровень образования специалистов по продажам бриллиантов. Это выявило одну из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается NDC: как помочь сегменту розничной торговли в США улучшить свои способности рассказывать истории о природных бриллиантах.

Между тем, NDC изучает каналы привлечения новых членов, чтобы помочь финансировать свои программы. Группа испытала серьезный удар по своему бюджету в прошлом году, когда российская алмазодобывающая компания АЛРОСА вышла из ее состава после начала военной операции на Украине. На АЛРОСА приходилась почти половина годового финансирования NDC, в результате чего оставшиеся шесть членов должны были взять на себя расходы.

Хотя эти алмазодобывающие компании останутся основными членами совета директоров, NDC в настоящее время завершает работу над программой, которая позволит новым партнерам присоединиться к группе.

«Мы накопили значительный опыт на каждом из наших основных рынков в области создания контента и рассказывания историй, а также в области продажи через СМИ в цифровых областях», - пояснил Келли. Это весь опыт, которым компания может поделиться с различными сегментами торговли.

«С кем бы я ни говорил, они хотят участвовать разными способами,… и мы встречались со многими производителями бриллиантов, дизайнерами и небольшими брендами, которые хотят использовать наши возможности», - сказал он. - Это не универсальная программа, но она говорит о том, как нам всем объединиться и использовать опыт NDC, привлекая другие инвестиции и просто увеличивая охват и доступность сообщений о бриллиантах».

Во ходе обсуждения во время подкаста со старшим аналитиком из Rapaport Ави Кравиц (Avi Krawitz) Келли также рассказал о текущей работе NDC с представителем бренда Лили Джеймс (Lily James), о модных тенденциях, влияющих на ювелирную отрасль, и о планах группы на 2023 год.