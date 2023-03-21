Namdia будет покупать 15% продукции NDTC до 2026 года

Автор: Лазарь Амукеше (Lazarus Amukeshe)

(namibian.com.na) - Уходящий в отставку главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что осуществления желания Namibia Desert Diamond Company (Namdia) покупать по крайней мере до 50% алмазной продукции Namdeb Holdings придется ждать до 2026 года.

По существующему соглашению компания получает только 15% производства, чего недостаточно, как сказал раньше финансовый директор Namdia Свен фон Блотниц (Sven von Blottnitz).

Кливер сказал, что в 2026 году Namdia сможет вести соответствующие переговоры.

Уходящий генеральный директор и его преемник Эл Кук (Al Cook) встретились на этой неделе с президентом Хаге Гейнгобом (Hage Geingob) в Виндхуке, и уходящий генеральный директор сказал, что, поскольку Намибия уважает верховенство закона и контрактов, нет никакой неопределенности в отношении операций компаний De Beers в этой стране.

Компания Namdia, которой сейчас руководит Алиса Амуполо (Alisa Amupolo), указала на необходимость того, чтобы компания покупала больше продукции компании Namdeb и чтобы намибийская компания напрямую работала по всему миру.

Постановлением Кабинета министров государство создало Namdia несколько лет назад в качестве своего собственного канала продажи алмазов, помимо каналов компании De Beers.

Намибия, которая владеет 50-процентной долей в Namdeb, выделила Namdia 15% всей продукции Namdeb, которая затем продается на внешнем рынке.

Фон Блотниц сказал, что Namdia, безусловно, будет добиваться увеличения доли Namdia в объеме производства Namdeb до 50%, но делать это нужно осторожно.

Правительство рассчитывает получить от Namdia не менее $300 млн в виде дивидендов за 2023-2024 финансовый год.

В прошлом году Namdia объявила и выплатила государству $150 млн в качестве дивидендов за 2022 год, что превышает ее прибыль после уплаты налогов в размере $144 млн.

Амуполо и председатель правления компании Брайан Эйзеб (Brian Eiseb) в конце прошлого года заявили, что компания все еще растет и остается на пути к раскрытию истинной ценности намибийских алмазов.

Эйзеб, однако, хочет, чтобы как можно больше алмазов продавалось на месте, и призвал отдел продаж компании Namdia сосредоточить внимание на местных компаниях, которые должны иметь приоритет при приобретении большей части алмазов с целью сохранить добавленную стоимость в пределах страны.

Компания определила 36 новых клиентов на следующие три финансовых года, которые представляют все основные алмазные центры по всему миру.

В 2022 финансовом году, который закончился в феврале, Namdia продала алмазы на сумму $1,9 млрд после покупки их за $1,7 млрд у Namibia Diamond Trading Company (NDTC).

Это значительный рост продаж по сравнению с суммой $1,1 млрд, заработанной в 2021 финансовом году.

БОТСВАНА ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ

В Ботсване De Beers ведет переговоры с правительством Ботсваны о продлении прав на горную добычу, срок действия которых истекает в 2029 году, а также о соглашении по продаже алмазов от 2011 года, срок действия которого истекает в июне этого года.

Переговоры, похоже, идут хорошо, хотя Ботсвана требует большей доли прибыли от Debswana, подразделения, которым она владеет вместе с De Beers и которое производит более 95% ботсванских алмазов.

Согласно отчету Bloomberg, правительство Ботсваны получает около 80% доходов Debswana за счет налогов, роялти и дивидендов.

Ботсвана также хочет иметь лучший доступ и больше ясности в отношении создания стоимости камней после того, как они покидают страну и направляются к международным ритейлерам.