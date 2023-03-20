Что нужно знать о споре вокруг Пертского монетного двора и почему это важно

Автор: Кин Бурк (Keane Bourke)

(abc.net.au) - За последние три дня заголовки пестрели новостями о Пертском монетном дворе (Perth Mint).

Сначала возникли опасения по поводу средств защиты, используемых монетным двором в целях соблюдения нормативных требований после того, как печально известный бывший байкер смог купить золото на сумму $27 000, предъявив лишь водительские права.

Затем выяснилось, что в период с 2018 по 2021 год учреждение со 123-летней историей продавало в Китай золото, которое соответствовало более широким отраслевым стандартам для золота чистоты 99,99%, а не более строгим стандартам Шанхайской золотой биржи (Shanghai Gold Exchange, SGE) по содержанию серебра.

Монетный двор признал, что «легирование» было «вредным и неприемлемым», а премьер-министр сообщил о финансировании в размере $34 млн на устранение проблем на монетном дворе.

Но что все это на самом деле означает, и должны ли налогоплательщики Западной Австралии беспокоиться?

Из-за чего возникла большая проблема?

Расследование, проведенное Four Corners (австралийская документальная телевизионная программа по журналистским расследованиям и текущим событиям - ред.) австралийского государственного телерадиоканала ABC, вызвало опасения по поводу того, что произошло на монетном дворе, и это является проблемой, потому что, если что-то пойдет не так с монетным двором, платить по счетам придется налогоплательщикам Западной Австралии.

Одна из основных проблем заключается в том, что монетный двор может быть оштрафован на сумму более миллиарда долларов Службой финансового мониторинга Австралии (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC), которая расследует, применял ли он адекватные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эксперт по финансовому регулированию Натан Линч (Nathan Lynch) вдобавок к этому сказал, что «общественность будет весьма обеспокоена» тем, что масштабы этих проблем «не были добровольно доведены до всеобщего сведения» правительством.

«Узнали, что у нас были действительно серьезные нарушения … Очень тревожит то, что об этом стало известно через документальный фильм, журналистский репортаж», - сказал он.

Объяснение этой истории соблюдением требований по отмыванию денег?

Законы Содружества распространяют строгие правила на определенные организации, которые подвергаются высокому риску непреднамеренного содействия отмыванию денег или финансированию терроризма.

Но в прошлом году правительство Западной Австралии сообщило парламенту, что Пертский монетный двор не осознавал, что некоторые из этих законов применялись к его деятельности до 2021 года.

Как только он это понял, он сообщил об этом регулятору и был зарегистрирован с марта 2021 года.

«Но, к сожалению,… изменение поведения в будущем не освобождает от ответственности за ошибки, совершенные в прошлом», - сказал Линч.

Монетный двор также раньше не декларировал международные движения денег, как того требует AUSTRAC.

В прошлом месяце парламенту Западной Австралии сообщили, что ни в 2020-2021 финансовом году, ни в предыдущем году не было подано ни одного отчета.

Four Corners утверждала, что за девять месяцев монетный двор не зарегистрировал более 5 000 транзакций.

Каждый случай непредоставления отчета влечет за собой штраф в размере $21 млн, что создает «потенциальный теоретический риск потенциальных убытков в размере $105 млрд», - отметил Линч.

Пертский монетный двор сказал Four Corners, что вопрос сложный, он обратился за специализированной юридической консультацией и примет соответствующие меры, как только ее получит.

Он также признает, что в прошлом не соблюдал гражданские правила по борьбе с отмыванием денег.

К чему все эти разговоры о «легировании»?

Невозможно достичь 100-процентной чистоты золотых слитков, поэтому всегда будет какой-то другой материал, из которого состоят слитки.

Согласно отраслевому стандарту, слитки должны состоять из золота 99,99%, известного как золото «четыре девятки» (four nines).

Генеральный директор Пертского монетного двора Джейсон Уотерс (Jason Waters) объяснил во вторник, что для тех, кто занимается аффинажем драгметаллов, например, для монетного двора, стандарт заключается в том, чтобы держать свое золото как можно ближе к 99,99%, потому что любое золото сверх этого порога не оплачивалось покупателем.

В ходе процессов монетного двора производилось золото чистотой 99,996%, то есть около 0,006% каждого слитка было «бесплатно», поэтому, с целью уменьшения этого количества, в слитки монетного двора добавлялось серебро.

Это не было проблемой для большинства мест, где продавалось золото монетного двора, но это было проблемой для Шанхайской золотой биржи, которая требует, чтобы серебро составляло не более 0,005% в каждом слитке.

«В рассматриваемый период в золоте, произведенном Пертским монетным двором и проданным Шанхайской золотой бирже, по крайней мере в части этого золота, это количество было выше», - признал Уотерс.

Уотерс был назначен генеральным директором в 2022 году после предполагаемых нарушений требований и после того, как программа легирования была прекращена из-за проблем, высказанных Шанхайской золотой биржей.

В четверг вечером Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) объявила, что начала «процесс рассмотрения инцидента» по этому вопросу.

LBMA, международная торговая ассоциация, представляющая лондонский рынок золотых и серебряных слитков, заявила, что «очень серьезно» относится к обвинениям, касающимся Монетного двора, и не может назвать сроки завершения проверки.

Пертский монетный двор заявил, что приветствует «это взаимодействие с LBMA, которая является давним партнером нашего бизнеса».

«Мы ценим отношения и стремимся работать открыто и прозрачно в ходе всего процесса», - говорится в заявлении Монетного двора.

Все действительно настолько плохо?

Проблема не только в том, что Пертский монетный двор поставил Шанхайской золотой бирже золото ниже запрошенного стандарта, но и в том, что он не раскрыл бирже масштаб проблемы.

Согласно расследованию, проведенному Four Corners, после того, как Шанхайская золотая биржа выразила обеспокоенность в конце 2021 года, монетный двор знал, что проблема была не только в одной плохой партии, а в том, что многие золотые слитки, поставленные в период с 2018 по конец 2021 года, могли не отвечать требованиям.

Монетный двор немедленно изменил свои технологические процессы, чтобы исправить проблему, но якобы не сообщил Шанхайской золотой бирже о произошедшем.

Хотя это несет репутационный риск для монетного двора, Линч сказал, что это «характерно для организации, которая просто не имела представления о риске».

«Выгода в размере $600 000 - экономия за год - за счет риска репутации при поставке не удовлетворяющего техническим условиям золота крупному клиенту, крупной бирже, действительно отражает организацию, которая просто не умеет правильно справляться с рисками», - сказал он.

В то время существовали опасения, что монетному двору придется выкупить 100 т золота на сумму $8,7 млрд по сегодняшним ценам, хотя премьер-министр отклонил эту возможность как «крайне маловероятную».

Макгоуэн (McGowan) сказал, что с тех пор, как проблема была решена, монетный двор продал «много тонн» золота Шанхайской золотой бирже.

Как много знало правительство?

Проблемы, связанные с регулированием борьбы с отмыванием денег и терроризмом, выявились в марте 2021 года и до сих пор решаются.

Опасения по поводу программы легирования были рассмотрены монетным двором в сентябре 2021 года, но до января 2022 года об этом не сообщалось Биллу Джонстону (Bill Johnston), министру, ответственному за монетный двор.

В среду премьер-министр сказал, что Джонстону сообщили только о том, что он назвал «оперативным решением» относительно содержания золота в слитках в прошлом году.

«Министра уведомили в прошлом году, это был оперативный вопрос, который был решен с покупателями золота на Шанхайской бирже золота, поэтому вопрос был решен», - сказал он.

Макгоуэну сказали об этом даже позже, он узнал об этом только в понедельник вечером, в тот же вечер, когда программа Four Corners обнародовала обвинения.

«Это был относящийся к прошлому оперативный вопрос, который был решен», - сказал представитель Джонстона, когда его спросили о задержке, повторив комментарии премьер-министра.

Но Линч был среди тех, кто считал, что премьер-министру и казначею нужно было сообщить об этом раньше.

«В конечном счете, это дело казначейства», - сказал он.

«Очень важно, чтобы казначей знал об этом, поэтому я думаю, что есть некоторые вопросы об организации управления в правительстве, чтобы спросить, почему информация не поступает к людям, которые должны знать».

Лидер оппозиции Шейн Лав (Shane Love) был настроен так же критически.

«Если Билл Джонстон знал о ситуации более года назад, почему он не поговорил с премьер-министром и не передал эту информацию?» - спросил он в среду.

Должны ли вы беспокоиться?

Линч, безусловно, так и думал, указывая на возможные «многомиллиардные необеспеченные обязательства», которые могут возникнуть у Пертского монетного двора, - это может обернуться боком налогоплательщикам Западной Австралии.

«Я думаю, было бы ошибкой думать, что можно просто похоронить эти вопросы и двигаться вперед, потому что режим регулирования финансовых преступлений так не работает», - сказал он.

Тем не менее премьер, похоже, не особенно беспокоился о том, что правительству придется скинуться на штрафы, когда вчера его спросили о такой перспективе.

«Я ожидаю, что монетный двор решит любую из этих проблем», - сказал он.

Какова была реакция за границей?

Шанхайская золотая биржа, которой монетный двор продавал легированное золото, не сдержалась в заявлении, опубликованном вчера на ее китайскоязычном веб-сайте, обвинив СМИ в нанесении ущерба ее репутации.

В нем говорится, что некие сообщения СМИ могут привести к «распространению ложной информации в Интернете, что нанесет серьезный ущерб репутации Шанхайской золотой биржи».

«Соответствующие стороны должны прекратить подрывать репутацию Шанхайской золотой биржи», - говорится в нем.

«Шанхайская золотая биржа оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия для сохранения законных прав», - написано также в сообщении.

Один китайский новостной сайт, поделившись репортажами ABC, назвал действия монетного двора «мошенническими».

«Независимо от того, как Пертский монетный двор изворачивается, доверие к нему теперь рухнуло из-за разоблачения Австралийской радиовещательной корпорации», - говорится в статье.

Другой написал: «Проблема в том, что, если есть проблема, касающаяся такого большого объема, то почему мы не обнаружили ее при проверке?»

Что дальше?

Хотя Джонстону еще предстоит столкнуться с вопросами СМИ по этому поводу, поскольку он находится с торговой делегацией за рубежом, следующим важным событием станет завершение аудита монетного двора, проведенного AUSTRAC.

Результаты этого отчета позволят решить, столкнутся ли налогоплательщики с последствиями возможных высоких штрафов, налагаемых регулирующим органом.

Но Линч отметил, что еще до того, как это произойдет, возникнут вопросы о том, может ли монетный двор позволить себе продолжать работу.

«Как только монетный двор начнет правильно тратить средства на риски и соблюдение требований, прибыль в размере $40 млн может очень быстро испариться», - сказал он.

«Поэтому, если мы увидим, что это произойдет, может оказаться, что монетный двор на самом деле больше не приносит прибыли, особенно когда они начнут исправлять ранее допущенные нарушения, которые могут стоить десятки, если не сотни миллионов долларов», - продолжил он.

Оппозиция также, вероятно, продолжит требовать проверку королевской комиссией, которую правительство почти наверняка не созовет, хотя Линч сказал, что у них были веские причины для этого после проверки королевской комиссией в Perth Casino в прошлом году.

«Правительству будет трудно утверждать, что королевская комиссия была оправдана для компании частного сектора, но не оправдана для государственной корпорации», - сказал он.

Макгоуэн заявил вчера, что в королевской комиссии нет необходимости, потому что вопросы либо уже решены, либо скоро будут решены.