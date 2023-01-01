Ботсвана готова «выйти» из переговоров с De Beers по алмазам

(miningmx.com) - Ботсвана будет готова выйти из переговоров с De Beers относительно продления соглашения о продаже алмазов, сообщает Bloomberg News.

Ссылаясь на комментарии президента Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi), новостная лента сообщила, что переговоры были похожи на «шантаж гиганта».

«Это наши алмазы, и мы хотим получить для себя бόльшую долю, но путем переговоров, - сказал Масиси. - Если возникнут трудности и переговоры не увенчаются успехом, нам придется сказать: “Давайте пойдем каждый своей дорогой”».

Переговоры ведутся с 2018 года. Срок действия текущего соглашения истек в сентябре 2020 года, но его несколько раз продлевали, сначала из-за пандемии Covid. В прошлом году стороны договорились продлить сделку до июня.

Правительство Ботсваны владеет 15% акций компании Debswana, а De Beers контролирует 85% акций. Debswana производит около 95% всего объема добычи алмазов в Ботсване.

Издание Bloomberg News заявило, что этот договор был одним из «самых ценных соглашений» в отрасли, а задержки «нервировали экосистему, в которую входят подрядчики, сайтхолдеры, фабрики, ритейлеры и финансисты».

«Все, что создаст проблемы для алмазов, вызовет беспокойство на рынке, - сказал изданию Bloomberg Лефоко Моаги (Lefoko Moagi), министр полезных ископаемых и энергетики, в кулуарах брифинга 25 января. - Рынки могут начать спрашивать: “Что здесь происходит?”»

Lucara Diamonds, управляющая ботсванским алмазным рудником Карове (Karowe), заявила в ноябре, что надеется на то, что переговоры между правительством и De Beers «завершатся в ближайшее время».

«Мы хотели бы видеть долгосрочные отношения», - сказала генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas), которая также заметила, что переговоры «крайнее расстраивают».

Комментируя переговоры, Моаги сообщил Bloomberg News в январе, что бόльшая часть условий соглашения была согласована, но остались «два существенных вопроса». «Проблема в том, что их нужно обсуждать как пакет», - сказал он.